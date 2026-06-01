SymphonyAI propose une plateforme de réassort et d'espace alimentée par l'IA aux CPG mondiales, réduisant ainsi les cycles d'analyse des catégories de plusieurs semaines à quelques jours

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Le non-respect des planogrammes, les ruptures de stock non détectées et le décalage entre la planification au siège et son exécution en magasin ont un coût pour les produits alimentaires en termes de chiffre d'affaire de magasins comparables, de pertes de marchandises et d'heures de travail des employés. Les outils conçus pour la planification des catégories n'ont jamais été pensés pour combler cet écart d'exécution. Pour pallier cette lacune, SymphonyAI, leader mondial de l'IA verticale, a annoncé aujourd'hui le lancement de « CINDE Assortment and Space » pour les CPG, une plateforme d'IA qui boucle la boucle entre la stratégie d'assortiment, l'exécution du planogramme et la conformité en magasin, réduisant ainsi le cycle d'analyse des catégories de quatre à six semaines à quelques jours.

La plateforme repose sur l'IA de demande transférable de SymphonyAI, un modèle entraîné sur 25 ans de données de vente au détail et validé en production auprès de plus de 500 CGP à travers le monde, notamment PepsiCo, Southern Co-op et les 25 premières CGP mondiales, dont CINDE Assortment and Space. CINDE Assortment and Space est disponible en tant qu'offre d'assortiment autonome (« Assortment-as-a-Service ») et intégré à la suite complète « CINDE CPG Enterprise ».

Cinq cas d'utilisation

Chacun d'eux aborde un point de défaillance spécifique et récurrent dans la manière dont les CGP gèrent aujourd'hui les décisions relatives aux catégories et identifié après des décennies de déploiements en production :

Analyse des données en magasin — Boucle photo-planogramme : un responsable du merchandising prend une photo du rayon avec son téléphone. La vision par ordinateur identifie chaque référence, son emplacement et les ruptures de stock, puis attribue une tâche corrective au collaborateur concerné. Ce processus ne nécessite aucun contrôle manuel, aucun outil de conformité supplémentaire ni aucun décalage entre l'inspection du magasin et l'intervention. Les données sont directement intégrées au réassort suivant, comblant ainsi les écarts de conformité sur le planogramme qui s'accumulent entre les réassorts et entraînent des ruptures de stock en rayon.

un responsable du merchandising prend une photo du rayon avec son téléphone. La vision par ordinateur identifie chaque référence, son emplacement et les ruptures de stock, puis attribue une tâche corrective au collaborateur concerné. Ce processus ne nécessite aucun contrôle manuel, aucun outil de conformité supplémentaire ni aucun décalage entre l'inspection du magasin et l'intervention. Les données sont directement intégrées au réassort suivant, comblant ainsi les écarts de conformité sur le planogramme qui s'accumulent entre les réassorts et entraînent des ruptures de stock en rayon. Optimisation des réassorts — Demande transférable : rationalisation des SKU, fondée sur l'évaluation de l'incrémentalité, l'analyse des besoins et la modélisation de la cannibalisation. Grâce à cette fonctionnalité, Southern Co-op a enregistré une hausse de 5,2 % de ses ventes par catégorie, un résultat obtenu en plaçant les bons SKU sur les bons rayons. Le modèle d'IA de gestion de la demande transférable est utilisable d'un distributeur à l'autre sans période de recyclage et les solutions validées dans le cadre d'un JBP sont ainsi applicables à un autre sans avoir à tout reconstruire.

rationalisation des SKU, fondée sur l'évaluation de l'incrémentalité, l'analyse des besoins et la modélisation de la cannibalisation. Grâce à cette fonctionnalité, Southern Co-op a enregistré une hausse de 5,2 % de ses ventes par catégorie, un résultat obtenu en plaçant les bons SKU sur les bons rayons. Le modèle d'IA de gestion de la demande transférable est utilisable d'un distributeur à l'autre sans période de recyclage et les solutions validées dans le cadre d'un JBP sont ainsi applicables à un autre sans avoir à tout reconstruire. Regroupement intelligent de magasins : le regroupement de magasins, à partir des tendances transactionnelles et des configurations des ventes en magasin, permet de créer des modèles très précis et évolutifs, adaptés à la demande locale, au comportement des consommateurs et à la dynamique opérationnelle. Cette capacité est particulièrement utile dans les environnements de vente en gros et sur les marchés disposant de peu de données clients, notamment dans de nombreux pays d'Asie-Pacifique et marchés émergents où l'adoption par les distributeurs repose sur des informations pratiques et centrées sur le magasin.

le regroupement de magasins, à partir des tendances transactionnelles et des configurations des ventes en magasin, permet de créer des modèles très précis et évolutifs, adaptés à la demande locale, au comportement des consommateurs et à la dynamique opérationnelle. Cette capacité est particulièrement utile dans les environnements de vente en gros et sur les marchés disposant de peu de données clients, notamment dans de nombreux pays d'Asie-Pacifique et marchés émergents où l'adoption par les distributeurs repose sur des informations pratiques et centrées sur le magasin. Réassort optimisé en fonction de l'espace — Flux de travail du responsable des catégories : planification intégrée des réassorts et des planogrammes à partir d'un modèle de données commun, générant des solutions prêtes à la vente que les équipes en magasin peuvent exploiter immédiatement. Il ne s'agit pas de recommandations analytiques nécessitant une traduction manuelle avant la mise en œuvre. PepsiCo a déployé cette fonctionnalité pour la planification des responsables de catégories chez les principaux distributeurs alimentaires britanniques, raccourcissant ainsi les cycles d'analyse des gammes et générant des livrables prêts à l'emploi pour les distributeurs, directement sur la plateforme.

planification intégrée des réassorts et des planogrammes à partir d'un modèle de données commun, générant des solutions prêtes à la vente que les équipes en magasin peuvent exploiter immédiatement. Il ne s'agit pas de recommandations analytiques nécessitant une traduction manuelle avant la mise en œuvre. PepsiCo a déployé cette fonctionnalité pour la planification des responsables de catégories chez les principaux distributeurs alimentaires britanniques, raccourcissant ainsi les cycles d'analyse des gammes et générant des livrables prêts à l'emploi pour les distributeurs, directement sur la plateforme. Automatisation des planogrammes — À l'échelle de plusieurs enseignes : des planogrammes spécifiques à chaque magasin sont générés et mis à jour à l'échelle dans différentes enseignes, pays, langues et contextes réglementaires, éliminant ainsi le cycle de reconstruction manuelle qui mobilise les équipes terrain et catégories entre les réassorts. Un distributeur international basé en Europe utilise l'automatisation des planogrammes CINDE dans 32 pays et 32 ​​enseignes, ce qui représente le plus grand déploiement multi-enseignes de ce type.

Contexte du marché

D'après le rapport 2024 du POI sur l'état du secteur, 80 % des sièges sociaux des CPG ne disposent pas des capacités nécessaires pour prendre des décisions en matière de tarification, de commerce et de stratégie de commercialisation. Ce secteur s'est toujours appuyé sur des solutions ponctuelles et cloisonnées : des outils de regroupement, de planogramme et de conformité fonctionnant de manière isolée, chacun nécessitant des interventions manuelles qui engendrent des décalages et des erreurs d'exécution en magasin. Aucun fournisseur n'avait jusqu'à présent intégré ces quatre disciplines au sein d'une plateforme unique dotée d'un modèle de données commun.

La convergence de trois facteurs a permis que cette intégration devienne à la fois techniquement faisable et commercialement urgente : l’accélération de la fréquence des études de gamme, les distributeurs exigeant une planification commerciale conjointe plus réactive ; la disponibilité à l'échelle de la vision par ordinateur pour la vérification de la conformité en magasin ; et la maturation de modèles de demande à grande échelle capables de se transférer d’un contexte de distribution à l’autre sans période de recyclage.

« Les CGP ont passé des années à prendre des décisions concernant les réassorts et le placement en rayon à l'aide d'outils non intégrés, incapables de partager des données tout au long du cycle de planification », a déclaré Manish Choudhary, président de la division Distribution chez SymphonyAI. « CINDE Assortment and Space » a été conçue pour combler entièrement cette lacune. Lorsqu'un modèle de demande éprouvé chez un distributeur est transposable à tous les autres partenaires commerciaux du portefeuille, sans passer par le recyclage, et lorsque l'exécution en magasin alimente directement la planification, les CGP cessent d'avoir à tout reconstruire chaque trimestre. Forte de 25 ans de déploiement en production auprès de plus de 500 CGP à travers le monde, cette solution est disponible dès aujourd'hui. »

Pour faire une demande de démonstration ou contacter l'équipe SymphonyAI au salon NRF APAC, rendez-vous sur le stand 1514. SymphonyAI participera également à deux sessions lors de cet événement :

Session « BIG Ideas » — Mercredi 3 juin, 14h20 – 14h50, Scène EBI 1 (Niveau 1) : Surachai Hirannitichai, CDTO du groupe Big C Supercenter, se joindra à Paul Howe, managing director de ReadyMS Thaïlande, et Manish Choudhary, président de la distribution chez SymphonyAI, pour échanger sur les difficultés rencontrées par les distributeurs, à l'origine de la transformation technologique chez Big C : une étude de cas concrète sur la façon dont l'une des plus grandes enseignes de distribution de la région Asie-Pacifique repense son infrastructure numérique.

Visite guidée du salon — Motiver les clients grâce à l'IA générative : Les distributeurs examineront la feuille de route technologique de l'IA générative afin d'identifier des indicateurs de création de valeur, notamment l'augmentation du chiffre d'affaires et l'optimisation des processus. Les distributeurs participant au salon NRF APAC peuvent ajouter cette visite guidée du salon à leur forfait d'inscription.

À propos de SymphonyAI

SymphonyAI propose des plateformes d'IA verticales qui aident les entreprises à faire face à leurs défis les plus complexes et les plus stratégiques : qu'il s'agisse de lutter contre la criminalité financière, d'améliorer les performances des points de vente ou d'optimiser l'efficacité de la production. Plus de 2 000 entreprises clientes à travers le monde, notamment 200 des plus grandes institutions financières, 25 des premières CGP et de nombreux grands distributeurs et fabricants industriels, font confiance à SymphonyAI. L'entreprise fournit des applications et des agents préconfigurés, conçus pour ce secteur d'activités qui sont prêts à l'emploi dès le premier jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.symphonyai.com/.

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