Airgain élargit son portefeuille de solutions de connectivité pour la sécurité publique et les services publics avec FirstNet, développé en collaboration avec AT&T

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain , Inc. (NASDAQ : AIRG), l’un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité sans fil avancées, a annoncé aujourd’hui la poursuite de l’élargissement de son portefeuille de solutions de connectivité critiques avec FirstNet®, développé en collaboration avec AT&T, le réseau américain de sécurité publique, afin de garantir des communications fiables et hautement performantes aux organismes de sécurité publique, aux services publics et aux opérations sur le terrain à travers les États-Unis.

Afin de renforcer ses capacités de connectivité pour la sécurité publique, Airgain a récemment ajouté les modèles MegaFi 2™ et MegaGo 2™ à son portefeuille. En tant que solutions FirstNet MegaRange™, qui utilisent la technologie High Power User Equipment (HPUE), ces deux routeurs transmettent avec une puissance 6 fois supérieure, exclusivement sur la bande 14, un spectre de haute qualité réservé par le gouvernement à la sécurité publique sur FirstNet à l’échelle nationale. Cela permet d’assurer des communications fiables dans les zones reculées et à travers des matériaux bloquant les signaux tels que le verre, le béton et le métal.

L’ajout des MegaFi 2™ et MegaGo 2™ renforce le portefeuille AirgainConnect® en pleine expansion d’Airgain, qui comprend également AirgainConnect® Fleet™ (AC-Fleet) et Go-Kit Pro™. Ensemble, ces solutions offrent des options de connectivité intégrées pour les véhicules, les installations fixes, les appareils portables et les interventions d’urgence aux organisations opérant dans des environnements de couverture difficiles, notamment les agences de sécurité publique et les opérations d’infrastructures critiques qui soutiennent leurs missions, telles que les services publics, les transports, l’énergie et les services sur le terrain.

« Les premiers intervenants dépendent de communications fiables dans tous les environnements », déclare Matt Walsh, vice-président adjoint des produits FirstNet et NextGen 9-1-1, chez AT&T. « Travailler avec des organisations comme Airgain, qui se concentrent sur le soutien des besoins opérationnels des organismes de sécurité publique et l’extension de la connectivité dans les zones de couverture difficiles, est essentiel pour aider les équipes de terrain à rester connectées lorsque cela compte le plus. »

Ces deux solutions sont certifiées FirstNet Trusted™, ce qui signifie qu’elles répondent à des exigences strictes en matière de cybersécurité et de connectivité réseau, allant au-delà des normes commerciales afin de satisfaire les besoins opérationnels critiques des organismes de sécurité publique.

« Une connectivité fiable est essentielle pour la communauté des premiers intervenants d’aujourd’hui », déclare Jacob Suen, président-directeur général d’Airgain. « Notre collaboration avec l’équipe FirstNet chez AT&T continue de renforcer la capacité d’Airgain à fournir des solutions de connectivité spécialement conçues pour les environnements de terrain exigeants. Grâce à la gamme AirgainConnect, nous offrons aux organismes de sécurité publique, aux services publics et aux autres organisations gérant des infrastructures critiques davantage d’options pour soutenir les opérations impliquant des véhicules, des appareils portables, des installations fixes et des interventions d’urgence. »

Les solutions Airgain aident les organisations à réduire la complexité du déploiement, à simplifier l’installation et à améliorer la flexibilité opérationnelle dans les véhicules, les sites distants et les déploiements temporaires sur le terrain. Grâce à une connectivité 5G intégrée, à la prise en charge de plusieurs opérateurs, à des conceptions robustes et à des options de déploiement flexibles, Airgain aide ses clients à moderniser leur infrastructure de communication tout en améliorant la fiabilité et la préparation opérationnelle.

Pour en savoir plus sur les solutions de connectivité d’Airgain, rendez-vous sur Airgain.

À propos d’ Airgain

Basée à San Diego, en Californie, Airgain, Inc. (NASDAQ : AIRG) est l’un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité sans fil avancées qui stimulent l’innovation de pointe dans la technologie 5G. Nous nous engageons à fournir des solutions sans fil performantes, rentables et économes en énergie qui permettent un déploiement rapide sur le marché. Notre mission est de connecter le monde grâce à des solutions sans fil intégrées, innovantes et optimisées. Notre portefeuille de produits diversifié s’adresse aux entreprises, au secteur automobile, à la sécurité publique et aux marchés grand public. Pour plus d’informations, rendez-vous sur airgain.com ou suivez Airgain sur LinkedIn et X.

FirstNet et le logo FirstNet sont des marques déposées et des marques de service de la First Responder Network Authority. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Airgain, AirgainConnect, AC-Fleet, Go-Kit Pro, MegaFi 2, MegaGo 2 et le logo Airgain sont des marques commerciales ou des marques déposées d’Airgain, Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

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