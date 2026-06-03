Airgain擴展公共安全與公用事業連線產品組合，導入FirstNet（由AT&T建置）

聖地牙哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Airgain , Inc. (NASDAQ: AIRG)，一家領先的先進無線連線解決方案供應商，今日宣布持續擴展其任務關鍵型連線產品組合，並導入FirstNet（由AT&T建置）——美國的公共安全通訊網路，為全美的公共安全機構、公用事業單位和現場作業人員提供可靠的高效能通訊支援。

為了持續強化公共安全連線能力，Airgain近期在其產品線中新增了MegaFi 2™與MegaGo 2™。這兩款路由器屬於FirstNet MegaRange™解決方案，採用高功率用戶設備(HPUE)技術，僅在Band 14（頻段14）運作，傳輸功率是一般設備的6倍，該頻段是美國政府專為FirstNet公共安全用途保留的全國性高品質頻譜。這種設計有助於在偏遠地區，或在玻璃、混凝土與金屬等容易阻擋訊號的環境中，維持更穩定可靠的通訊能力。

MegaFi 2™與MegaGo 2™的加入，也進一步強化了Airgain不斷成長的AirgainConnect®產品組合。該系列亦包括AirgainConnect® Fleet™ (AC-Fleet)與Go-Kit Pro™。這些解決方案共同提供整合式車載、固定式、可攜式與快速應變連線選項，協助在複雜覆蓋環境中運作的組織（包括公共安全單位，以及支撐任務的關鍵基礎設施產業，如公用事業、交通、能源與外勤服務）維持穩定連線。

AT&T FirstNet與NextGen 9-1-1產品副總裁Matt Walsh表示：「第一線救援人員在任何環境下都依賴可靠的通訊能力。與像Airgain這樣專注於支援公共安全機構營運需求、並在高難度覆蓋環境中擴展連線能力的組織合作，是確保前線團隊在關鍵時刻保持連線的關鍵。」

這兩款解決方案皆已通過FirstNet Trusted™認證，這表示其符合嚴格的網路安全與網路連線要求。這些標準皆高於一般商用規範，也就是說，這些解決方案足以滿公共安全機構的關鍵運作需求。

Airgain總裁暨執行長Jacob Suen表示：「對於現今的第一線救援人員社群而言，可靠的連線能力至關重要。我們與AT&T FirstNet團隊的合作，將持續強化Airgain的能力，協助專為嚴苛現場環境量身打造連線解決方案。透過AirgainConnect產品組合，我們為公共安全機構、公用事業單位及其他關鍵基礎設施組織提供更多元的選擇，支援車載、可攜式、固定式及快速應變等各類作業。」

Airgain的解決方案有助於組織降低部署複雜度、簡化安裝流程，並提升在車輛、偏遠地區與臨時現場部署的運作彈性。透過整合式5G連線能力、多電信商支援、強固型設計與靈活部署選項，協助客戶實現通訊基礎設施現代化，同時提升系統可靠性與任務就緒度。

欲深入瞭解Airgain的連線解決方案，請造訪Airgain。

關於 Airgain

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG)總部位於加州聖地牙哥，是先進無線連線解決方案的領先供應商，致力於推動5G技術尖端創新。我們專注於提供高效能、具成本效益且低能耗的無線解決方案，協助客戶加速產品與服務上市。我們的使命是透過整合、創新且最佳化的無線解決方案連接世界。我們多元化的產品組合廣泛服務於企業、汽車、公共安全及消費性市場。欲瞭解更多資訊，請造訪airgain.com，或在LinkedIn和X上關注Airgain。

FirstNet及FirstNet標誌為First Responder Network Authority（急難救助網路管理局）的註冊商標與服務標章。其他所有商標均屬於其各自所有人之財產。

Airgain、AirgainConnect、AC-Fleet、Go-Kit Pro、MegaFi 2、MegaGo 2以及Airgain標誌，均為Airgain的商標或註冊商標。其他所有商標均屬於其各自所有人之財產。

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