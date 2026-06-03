Airgain借助AT&T打造的FirstNet扩展其公共安全与公用事业连接产品组合

圣地亚哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 先进无线连接解决方案的领先供应商Airgain , Inc. (NASDAQ: AIRG)今日宣布，将通过由AT&T打造的美国公共安全网络FirstNet®进一步扩展其关键任务连接产品组合，为全美各地的公共安全机构、公用事业公司及现场作业提供可靠、高性能的通信支持。

为增强公共安全连接能力，Airgain近期为其产品组合新增了 MegaFi 2™和MegaGo 2™两款产品。作为采用高功率用户设备（HPUE）技术的FirstNet MegaRange™解决方案，这两款路由器在全国范围内仅在Band 14频段上以6倍功率进行传输。该频段是政府专门为FirstNet公共安全网络预留的高质量频谱。这有助于在偏远地区以及穿透玻璃、混凝土和金属等信号屏蔽材料时，确保通信的可靠性。

MegaFi 2™和 MegaGo 2™的加入，进一步丰富了Airgain不断扩大的AirgainConnect®产品组合，该组合还包括AirgainConnect® Fleet™ (AC-Fleet)和Go-Kit Pro™。这些解决方案共同为在信号覆盖困难环境中运营的组织提供了集成的车载、固定、便携及快速响应连接方案，涵盖公共安全机构，以及支持其任务的关键基础设施运营部门，例如公用事业、交通运输、能源和现场服务等。

AT&T FirstNet和NextGen 9-1-1产品副总裁Matt Walsh表示，”应急响应人员在任何环境下都依赖于可靠的通信。与Airgain这样的机构合作至关重要，这些机构致力于满足公共安全机构的运营需求，并在信号覆盖困难的区域扩展连接范围，从而帮助现场团队在最关键的时刻保持联系。”

这两款解决方案均获得 FirstNet Trusted™认证，这意味着它们已符合超越商业标准的严格网络安全和网络连接要求，从而满足公共安全机构的关键运营需求。

Airgain总裁兼首席执行官Jacob Suen表示，“可靠的连接对当今的应急响应人员至关重要。我们与AT&T FirstNet团队的合作，持续增强了Airgain的能力，确保提供专为恶劣现场环境量身定制的连接解决方案。凭借AirgainConnect产品组合，我们为公共安全机构、公用事业公司及其他关键基础设施组织提供了更多选择，以支持车辆、便携式、固定式及快速响应行动。”

Airgain的解决方案可帮助企业降低部署复杂性、简化安装流程，并在车辆、偏远地区及临时现场部署场景中提升运营灵活性。凭借集成5G连接、多运营商支持、坚固耐用的设计以及灵活的部署选项，Airgain助力客户实现通信基础设施现代化，同时提升系统可靠性和运营就绪性。

如需进一步了解Airgain的连接解决方案，请访问Airgain。

关于 Airgain

Airgain, Inc.（NASDAQ：AIRG）总部位于加利福尼亚州圣地亚哥，是一家领先的高级无线连接解决方案提供商，致力于推动5G技术的尖端创新。我们致力于提供高性能、高性价比且节能的无线解决方案，助力客户快速实现市场部署。我们的使命是通过集成化、创新且优化的无线解决方案连接世界。我们丰富的产品组合服务于企业、汽车、公共安全及消费市场。如需了解更多信息，请访问airgain.com，或在LinkedIn和X上关注 Airgain。

FirstNet及FirstNet标志均为急难救助网络管理局（First Responder Network Authority）的注册商标和服务标志。所有其他标志均为其各自所有者的财产。

Airgain、AirgainConnect、AC-Fleet、Go-Kit Pro、MegaFi 2、MegaGo 2以及Airgain标志均为Airgain, Inc.的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。