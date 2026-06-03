L’African Engineering and Technology Network signe un accord avec une dixième université partenaire

KIGALI, Rwanda, et ADDIS-ABEBA, Éthiopie--(BUSINESS WIRE)--La Carnegie Mellon University Africa a annoncé aujourd’hui que l'African Engineering and Technology Network (Afretec) avait signé un accord avec sa dixième université partenaire, l’université des sciences et technologies d’Addis-Abeba (AASTU). Lancé en 2022, ce réseau offre aux universités africaines axées sur la technologie un cadre leur permettant de collaborer étroitement pour stimuler la croissance numérique, favoriser le développement technologique, ouvrir des perspectives d’avenir aux jeunes et contribuer à l’évolution des politiques.

Les membres du réseau Afretec sont répartis sur l’ensemble du continent et représentent l’Afrique du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest et centrale. Parmi les universités partenaires figurent : la Carnegie Mellon University Africa (Rwanda), l’université Agostinho Neto (Angola), l’université Al Akhawayn (Maroc), l’université américaine du Caire (Égypte), l’université Cheikh Anta Diop (Sénégal), l’université de Lagos (Nigeria), l’université de Nairobi (Kenya), l’université du Rwanda, l’université du Witwatersrand (Afrique du Sud) et, désormais, l’université des sciences et technologies d’Addis-Abeba (Éthiopie).

« Nous sommes fiers d’accueillir l’université des sciences et technologies d’Addis-Abeba comme dixième partenaire du réseau Afretec », a déclaré Tim Brown, directeur par intérim de la Carnegie Mellon University Africa. « Le réseau repose sur un modèle de collaboration et se renforce grâce avec l’arrivée de chacune de ses universités partenaires. Notre tout nouveau membre apportera le point de vue d’un pays réputé pour son économie numérique en pleine expansion et pour son engagement en faveur de l’élaboration de politiques panafricaines. »

L’Afretec vise à susciter un changement soutenu et à long terme sur l’ensemble du continent, en créant et en façonnant des écosystèmes qui stimuleront la croissance économique :

Recherche : depuis sa création, l’Afretec a octroyé près de 7,43 millions de dollars pour financer des projets de recherche sur tout le continent. Avec plus de 40 projets de recherche à son actif, l’Afretec accroît la visibilité de la recherche africaine en publiant les résultats dans des revues à comité de lecture et en effectuant des présentations lors de conférences internationales.

depuis sa création, l’Afretec a octroyé près de 7,43 millions de dollars pour financer des projets de recherche sur tout le continent. Avec plus de 40 projets de recherche à son actif, l’Afretec accroît la visibilité de la recherche africaine en publiant les résultats dans des revues à comité de lecture et en effectuant des présentations lors de conférences internationales. Éducation : les programmes passerelles de l’Afretec, qui préparent les étudiants aux études supérieures, ont formé plus de 2 000 étudiants de premier cycle à ce jour. L’Afretec a également formé près de 500 enseignants du supérieur sur des thèmes tels que la rédaction de propositions, l’intelligence artificielle dans l’éducation ou encore les défis pédagogiques.

les programmes passerelles de l’Afretec, qui préparent les étudiants aux études supérieures, ont formé plus de 2 000 étudiants de premier cycle à ce jour. L’Afretec a également formé près de 500 enseignants du supérieur sur des thèmes tels que la rédaction de propositions, l’intelligence artificielle dans l’éducation ou encore les défis pédagogiques. Entrepreneuriat : l’Afretec a mis en place une collaboration structurée et évolutive entre le monde universitaire et les startups grâce à son programme « TechSkills Marketplace ». Ce programme met en relation des étudiants avec des startups à la recherche de talents dans le domaine des technologies, leur permettant ainsi d’envisager l’entrepreneuriat comme une véritable voie professionnelle en mettant leurs compétences au service d’une startup.

L’AASTU est un établissement public d’enseignement supérieur créé en 2011 dans le cadre de la vision stratégique de l’Éthiopie visant à promouvoir l’industrialisation, l’innovation technologique et l’enseignement des matières STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Située dans la zone économique de Kilinto, au sud-est d’Addis-Abeba, reconnue comme le pôle industriel et pharmaceutique phare du pays, l’université est un centre d’excellence en matière de sciences, de technologies, de recherche et d’innovation.

À propos l’African Engineering and Technology Network : L’African Engineering and Technology Network (Afretec) est un partenariat panafricain regroupant des universités axées sur la technologie qui collaborent pour faire avancer la transformation numérique de l’Afrique. Le réseau est dirigé par la Carnegie Mellon University Africa. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.afretec.org.

À propos du College of Engineering et de la CMU-Africa :

Le College of Engineering de la Carnegie Mellon University est un collège d'ingénierie de premier ordre qui est reconnu pour sa culture de collaboration dans la recherche et l'éducation. Le collège est bien connu pour travailler sur des problèmes d'importance scientifique et pratique. Notre culture de « créateur » est ancrée dans tout ce que nous faisons, ce qui conduit à de nouvelles approches et à des résultats transformateurs. Notre corps professoral de renom met l'accent sur la gestion de l'innovation et l'ingénierie pour générer des résultats transformateurs qui stimuleront la vitalité intellectuelle et économique de notre communauté, de notre nation et du monde.

Carnegie Mellon University Africa a été créée en 2011 dans le cadre d'un partenariat entre Carnegie Mellon et le gouvernement du Rwanda. CMU-Africa est la seule université de recherche américaine offrant ses diplômes de master avec un corps professoral, du personnel et des opérations à temps plein en Afrique. L'institution s'attaque à la pénurie critique de talents en ingénierie de haute qualité nécessaire pour accélérer la transformation économique du continent africain. Pour plus d'informations sur le College of Engineering en Afrique, visitez www.africa.engineering.cmu.edu.

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