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La collaborazione strategica tra HTEC e Xsolis affronterà le inefficienze nei processi decisionali in ambito sanitario con l'IA

La collaborazione accelererà l'evoluzione della piattaforma Dragonfly di Xsolis, migliorando il modo in cui i fornitori di servizi sanitari e gli enti paganti prendono decisioni assistenziali più rapide e meglio allineate

original HTEC, the global AI-first engineering and digital product development company, today announced a strategic partnership with Xsolis, an AI-driven technology company that reduces administrative waste by enabling collaboration between healthcare providers and payers.

HTEC, the global AI-first engineering and digital product development company, today announced a strategic partnership with Xsolis, an AI-driven technology company that reduces administrative waste by enabling collaboration between healthcare providers and payers.

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--HTEC, la società globale specializzata nella progettazione e nello sviluppo di prodotti digitali basati sull'intelligenza artificiale, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Xsolis, azienda tecnologica basata sull'IA che riduce gli sprechi amministrativi permettendo la collaborazione tra fornitori di servizi sanitari ed enti paganti.

Nei sistemi sanitari, determinare se un trattamento sia necessario dal punto di vista medico, il livello di assistenza richiesto da un paziente e se le cure verranno approvate rimane un processo lento, manuale e spesso disomogeneo. Nota come gestione dell'impiego delle risorse, questa funzione sta al centro delle operazioni sanitarie, ma dipende ancora in gran parte da dati frammentari, verifiche manuali e giudizi soggettivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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