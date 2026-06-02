Perpetuals rapporteert $ 4,5 aan handelsvolume op UpsideOnly en sluit beursovereenkomst met Datavault AI voor tokenized grondstoffen

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) rapporteert vandaag sterke eerste resultaten van zijn baanbrekende handels- en marktvoorspellingsplatform UpsideOnly. Daarnaast kondigt het bedrijf een overeenkomst aan met Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) om tokenized grondstoffen uit de echte wereld op het Perpetuals-platform te noteren.

In de eerste twee weken stroomden handelaren massaal naar het UpsideOnly-platform. Het trok meer dan 30.000 actieve gebruikers en genereerde een cumulatief handelsvolume van 4,5 miljard dollar, verdeeld over 186.000 uitgevoerde orders en 25 instrumenten.

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