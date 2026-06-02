Thredd verlängert und erweitert Partnerschaft mit Caxton

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Thredd, die AI-first-Plattform für die Abwicklung von Kartenausgaben, gab heute eine fünfjährige Vertragsverlängerung und eine strategische Ausweitung des Programms mit Caxton, dem führenden Anbieter von Zahlungslösungen, bekannt. Damit wird Thredds Rolle als primärer Abwickler für Verbraucher- und Firmenkarten des Unternehmens gestärkt.

Caxton, ein führender britischer Zahlungsanbieter, arbeitet seit 2020 mit Thredd zusammen, um seine mehrwährungsfähigen Prepaid-Reise- und Spesenkarten zu betreiben. Kunden können bis zu 15 Währungen auf einer einzigen Karte führen.

Im Rahmen der verlängerten Vereinbarung wird Thredd das Eltern-Kind-Kartenprogramm von Caxton, nimbl, auf die Thredd-Plattform bringen. Alle „nimbl“-Kunden erhalten neue Karten, da das Programm unter Nutzung der Thredd-Infrastruktur neu gestartet wird; die Umstellung soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.

„nimbl“ ist eine auf Finanzbildung ausgerichtete Debitkarte für Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren, die es Eltern ermöglicht, Taschengeld zu verwalten und ihren Kindern den Umgang mit Geld beizubringen. Die Karte unterstützt die Nutzung mehrerer Währungen, sodass Familien im Ausland Geld ausgeben können und dabei von wettbewerbsfähigen Wechselkursen profitieren – ganz im Sinne von Caxtons Kernangebot im Reisebereich.

„Das Vertrauen des Caxton-Teams zu gewinnen, um nicht nur unsere Partnerschaft um weitere fünf Jahre zu verlängern, sondern auch das nimbl-Programm zu unterstützen, ist genau die Art von Bestätigung für unsere Plattform, die wir anstreben“, sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd. „Wir sind stolz darauf, diesem Team weiterhin die APIs, Flexibilität und Markteinführungsgeschwindigkeit zur Verfügung zu stellen, die für komplexe Mehrwährungsprogramme erforderlich sind, und gleichzeitig Innovationen in Anwendungsfällen für Verbraucher, Unternehmen und Jugendliche zu unterstützen.“

Das Programm läuft über Mastercard und unterstützt wiederaufladbare Prepaid-Karten mit Digital-Wallet-Funktionalität, einschließlich Apple Pay und Google Pay. Thredd stellt zudem Funktionen zum Betrugsmanagement und die zentrale Verarbeitungsinfrastruktur bereit.

„Caxtons Ziel ist es, ein führender Zahlungsanbieter zu bleiben und gleichzeitig weiterhin innovativ zu sein“, sagte Alana Parsons, COO bei Caxton. „Die Technologie, das lokale Verständnis und die globale Reichweite von Thredd geben uns die Flexibilität, unsere Reise- und Jugendangebote weiterzuentwickeln und unseren Kunden gleichzeitig ein modernes Zahlungserlebnis zu bieten.“

Die erneuerte Partnerschaft unterstreicht Thredds Fähigkeit, Fintechs und Programmmanager in verschiedenen Branchen zu unterstützen – von Geschäftsreisekosten bis hin zu Produkten zur finanziellen Bildung – und gleichzeitig eine sichere, skalierbare Kartenausgabe für wachstumsstarke Unternehmen zu ermöglichen.

Über Caxton

Caxton ist ein führender Zahlungsanbieter, dessen Kernkompetenz auf über 25 Jahren Innovation beruht. Caxton genießt das Vertrauen von mehr als einer Million Kunden und bietet nahtlose Reisegeld-, Zahlungslösungen und globale Geschäftstransaktionen an, wobei seit 2022 über 20 Milliarden Pfund abgewickelt wurden. Als Nummer eins unter den vertrauenswürdigsten Anbietern von Reisegeld und mit einer Wiederkaufrate von 95 % bei Firmenkunden hat Caxton seinen Ruf auf Service, Zuverlässigkeit und kundenorientiertem Denken aufgebaut und sich von einem Start-up mit 25.000 Pfund zu einer vertrauenswürdigen Marke entwickelt, die jährlich mehr als 1 Milliarde Pfund abwickelt.

Über Thredd

Thredd ist die vertrauenswürdige, KI-gesteuerte und cloudbasierte Abwicklungsplattform für Emittenten, die die nächste Generation globaler Zahlungen ermöglicht. Über eine einzige API und eine einheitliche Plattform stellt Thredd Debit-, Kredit-, Digital-Wallet- und Ledger-Funktionen für über 100 Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Embedded-Finance-Anbieter in 47 Ländern bereit und wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab. Mit einer globalen Präsenz, lokalem Fachwissen und in jede Ebene der Plattform integrierter KI wurde Thredd speziell für Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt Maßstäbe in den Bereichen Markteintritt, Kundenerfahrung, Sicherheit, regulatorische Strenge und operative Belastbarkeit. Erfahren Sie mehr unter www.thredd.ai

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