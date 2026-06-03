ThetaRay gamificeert financiële verdediging op Money20/20 Europe met een interpretatie van de regels in “Where’s Waldo”

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, een leider in AI-infrastructuur voor naleving van regels tegen financiële criminaliteit, onthulde vandaag Spot The Money Mule op Money20/20 Europe. De snel verlopende online game is een interpretatie van de regels in "Where’s Waldo" voor het AI-tijdperk, ontworpen om de kloof te overbruggen tussen complexe bankinfrastructuur en de rol van het publiek om wereldwijde misdaad een halt toe te roepen.

De game daagt spelers uit om een geldezel te vinden die in volle zicht verscholen zit in vijf scenes uit het dagelijkse drukke leven, van de ochtendrukte op een luchthaven tot de levendige rijen bloemen van een Nederlands Tulpenfestival.

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