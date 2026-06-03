Perpetuals informó un volumen de USD 4500 millones en UpsideOnly y firmó un acuerdo de intercambio con Datavault AI para materias primas tokenizadas

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) informó hoy sólidos resultados iniciales de UpsideOnly, su innovadora plataforma de negociación y predicción de mercados, y anunció un acuerdo con Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) para listar activos de materias primas del mundo real tokenizados en la plataforma de Perpetuals.

Durante sus primeras dos semanas, los operadores acudieron masivamente a la plataforma UpsideOnly, que atrajo a más de 30 000 usuarios activos y generó un volumen acumulado de USD 4500 millones a través de 186 000 ejecuciones de operaciones y 25 instrumentos. Los usuarios procedían de 185 países diferentes, lo que refleja la amplia demanda de un producto libre de riesgo. Sorprendentemente, el oro fue el instrumento más negociado, con un volumen de USD 1400 millones, superando al bitcoin, que registró USD 1200 millones, mientras que los metales preciosos representaron aproximadamente el 35 % de la actividad total de la plataforma.

UpsideOnly es la primera plataforma de negociación y predicción de mercados en la que los usuarios no pueden perder. Los operadores realizan predicciones sobre los mercados globales y participan en las ganancias cuando dichas predicciones son validadas por la inteligencia artificial propietaria de Perpetuals, sin tener que aportar ni arriesgar su propio dinero.

Perpetuals también confirmó que ha firmado un acuerdo de servicios mutuos (Mutual Services Agreement) con Datavault AI, una empresa especializada en la tokenización de activos del mundo real, para listar sus programas de tokens de materias primas en la plataforma de intercambio de Perpetuals, con vistas a su negociación en PM MTF Ltd., el sistema multilateral de negociación (MTF, por sus siglas en inglés) autorizado por la Unión Europea y operado sobre la tecnología de Perpetuals. El acuerdo cubre inicialmente el proyecto MTB Copper e incluye disposiciones para ampliar su alcance a programas adicionales relacionados con oro, cobre, energía geotérmica, minerales críticos de Estados Unidos y recursos europeos de hierro y níquel. En conjunto, estos programas contemplan una emisión objetivo superior a los USD 328 millones.

"Las últimas dos semanas han dejado claro que Perpetuals está desarrollando algo que cubre una necesidad importante del mercado. La adopción de UpsideOnly ha superado todas nuestras proyecciones y, ahora, la firma de este acuerdo con Datavault AI demuestra nuestra capacidad de ejecución", afirmó Matthew Nicoletti, director y jefe de Estrategia de Perpetuals. "Estamos avanzando rápidamente y el impulso es real".

"Perpetuals ha desarrollado la infraestructura regulada que la tokenización de materias primas físicas necesita y de la que carecía hasta ahora", afirmó Nathaniel T. Bradley, director ejecutivo de Datavault AI. "Asociarnos con una plataforma que ya ha demostrado este nivel de crecimiento de usuarios permite que nuestros programas de tokens lleguen a lo que creemos que podría ser la audiencia más amplia posible, en un momento clave para Datavault AI".

About Perpetuals.com Ltd

Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) es una empresa de tecnología financiera que desarrolla productos de negociación y mercados de predicción impulsados por inteligencia artificial, con presencia en Estados Unidos, Europa y Asia. Su misión es reducir el riesgo mediante el empoderamiento de los inversores minoristas. Ofrece experiencias de negociación intuitivas, seguras y eficientes que abarcan los mercados de capitales de todo el mundo.UpsideOnly, el principal producto de consumo de la compañía, es la primera plataforma de negociación libre de riesgo, que combina el criterio humano sobre los mercados con la inteligencia artificial de BayesShield AI. Esto permite que los usuarios puedan participar en las ganancias de las operaciones sin arriesgar nunca su propio dinero.

El sistema de inteligencia artificial propietario de Perpetuals, BayesShield AI, combina capacidades avanzadas de inteligencia artificial y análisis de datos. Esta tecnología ha sido entrenada con miles de millones de operaciones, supervisa la actividad de los mercados en tiempo real, identifica patrones para la toma de decisiones de negociación y gestión de riesgos, y ofrece cobertura para múltiples clases de activos. La tecnología de la compañía es utilizada por PM MTF Ltd., el Sistema Multilateral de Negociación (MTF) de Perpetual Markets autorizado por la Unión Europea, que opera en pleno cumplimiento de las normativas MiFID II, MiCA, DORA, y EMIR .

Acerca de Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) está liderando el desarrollo de experiencias de datos impulsadas por inteligencia artificial, así como la valoración y monetización de activos en el entorno de la Web 3.0. La plataforma basada en la nube de la compañía ofrece soluciones integrales con un enfoque colaborativo a través de sus divisiones de Ciencias Acústicas y Ciencia de Datos.

La división de Ciencias Acústicas de Datavault AI incorpora las tecnologías patentadas WiSA®, ADIO®y Sumerian®, así como tecnologías pioneras en la industria para la transmisión inalámbrica de audio espacial y multicanal de alta definición. Su propiedad intelectual abarca áreas como la temporización del audio, la sincronización y la cancelación de interferencias multicanal. Por su parte, la división de Ciencia de Datos aprovecha el potencial de la Web 3.0 y de la computación de alto rendimiento para ofrecer soluciones destinadas a la percepción, valoración y monetización segura de datos experienciales.

La plataforma de Datavault AI presta servicios a múltiples sectores, entre ellos la concesión de licencias de software de computación de alto rendimiento para las industrias del deporte y el entretenimiento, eventos y recintos, biotecnología, educación, tecnología financiera (fintech), bienes raíces, atención sanitaria, energía y otros sectores. Information Data Exchange® permite la creación de gemelos digitales y la concesión de licencias sobre nombre, imagen y semejanza mediante la vinculación segura de objetos físicos del mundo real a metadatos inmutables, lo que promueve una inteligencia artificial responsable y basada en la integridad. La suite tecnológica de la compañía es totalmente personalizable y ofrece automatización basada en inteligencia artificial y aprendizaje automático, integración con terceros, análisis detallados y gestión de datos, automatización de marketing y monitoreo publicitario.

La compañía tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania. Para obtener más información sobre Datavault AI, visite: www.dvlt.ai y https://dvlt.ai/insights.

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según la definición establecida en la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, incluidas, entre otras, declaraciones relacionadas con la rentabilidad prevista para la empresa y los usuarios de UpsideOnly. Términos como "espera", "hará", "posiciona", "avanzando", "proyectado", "previsto" y otras expresiones similares identifican declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen este tipo de términos. Estas declaraciones reflejan la visión actual de Perpetuals respecto de acontecimientos futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos, incluidos, entre otros: la eficacia y precisión de BayesShield AI; el escrutinio regulatorio; la operación exitosa de UpsideOnly; la participación de usuarios en la plataforma UpsideOnly; las condiciones del mercado; la capacidad de materializar los beneficios previstos de UpsideOnly; la clasificación de UpsideOnly conforme a la legislación aplicable en materia de juegos, sorteos, valores y derivados sobre materias primas; la concesión de patentes y la exigibilidad de la metodología BayesShield AI; la capacidad de la empresa para obtener capital que respalde la operación de la plataforma UpsideOnly; el riesgo de que los programas de cotización de tokens de materias primas no se completen dentro del calendario previsto o no lleguen a completarse; el riesgo de que dichos programas no alcancen los volúmenes de negociación o niveles de liquidez esperados; los riesgos relacionados con la evolución de los marcos regulatorios en las jurisdicciones aplicables a los activos de materias primas tokenizados y los valores digitales; el riesgo de que las regulaciones aplicables limiten la distribución o negociación en determinadas jurisdicciones; cambios en la demanda del mercado o en las condiciones económicas, comerciales o regulatorias; y los riesgos detallados en las presentaciones de la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Estas declaraciones se basan necesariamente en una serie de estimaciones y supuestos que, aunque la empresa considera razonables, están inherentemente sujetos a importantes incertidumbres y contingencias empresariales, económicas, competitivas, políticas y sociales. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se materializan, o si los supuestos en los que se basan estas declaraciones prospectivas resultan incorrectos, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los descritos en el presente documento. Se advierte a los lectores que las declaraciones prospectivas no constituyen garantías de desempeño futuro y, en consecuencia, se recomienda a los inversores no depositar una confianza indebida en ellas debido a la incertidumbre inherente que las caracteriza. Estas declaraciones prospectivas se realizan a la fecha de este comunicado de prensa y la empresa no asume obligación alguna de actualizarlas, salvo cuando así lo exija la ley. Perpetuals.com Ltd cuenta con una opción para adquirir la empresa afiliada PM MTF Ltd., operación que, de ejercerse, requerirá la aprobación de un cambio de control por parte de CySEC. La expresión "negociación libre de riesgo" significa que los usuarios no pueden sufrir pérdidas derivadas de operaciones de negociación, pero no excluye riesgos procedentes de otras fuentes, incluidos, entre otros, los riesgos operativos de la empresa.

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