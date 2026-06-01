SymphonyAI porta ai CPG la piattaforma basata sull'IA Assortment and Space, riducendo da settimane a giorni i cicli di analisi delle categorie
SymphonyAI porta ai CPG la piattaforma basata sull'IA Assortment and Space, riducendo da settimane a giorni i cicli di analisi delle categorie
CINDE Assortment and Space chiude il cerchio tra assortimento, planogramma ed attuazione in negozio, comprovato su oltre 500 distribuzioni di beni di largo consumo (CPG) a livello globale
80% of CPG headquarters lack the analytics needed to make confident category decisions — still running reviews on stale data while planograms fail to reach shelves as intended. CINDE Assortment and Space from SymphonyAI changes that. Built on 25 years of retail AI and proven across 500-plus global CPG deployments, the platform connects store clustering, assortment optimization, planogram automation, and live shelf intelligence in one end-to-end workflow. Southern Co-op achieved a 5.2% category sales uplift. A leading European retailer runs CINDE across 32 countries. Category review cycles that took six weeks now take days. One platform. One source of truth. End-to-end intelligence.
PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Mancate conformità ai planogrammi, esaurimenti di stock non rilevati e il divario tra pianificazione della direzione e attuazione nel punto vendita comportano per i rivenditori di alimentari costi concreti in termini di vendite comparabili, perdite di magazzino e ore di lavoro del personale. Gli strumenti realizzati per la pianificazione della categoria non sono mai stati progettati per chiudere quel divario nell'attuazione. In risposta a tutto questo, SymphonyAI, un leader globale nella Vertical AI, oggi ha annunciato la disponibilità di CINDE Assortment and Space per i CPG, una piattaforma che chiude il cerchio tra strategia di assortimento, attuazione di planogrammi e conformità nei punti vendita, riducendo il ciclo di analisi della categoria da quattro o sei settimane a pochi giorni.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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