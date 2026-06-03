Airgain erweitert sein Portfolio für die Konnektivität im Bereich öffentliche Sicherheit und Versorgungsunternehmen mit FirstNet, einer Lösung, die gemeinsam mit AT&T entwickelt wurde

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), ein führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen für drahtlose Konnektivität, gab heute die weitere Erweiterung seines Portfolios an missionskritischen Konnektivitätslösungen durch FirstNet®, Built with AT&T – Amerikas Netzwerk für die öffentliche Sicherheit – bekannt, um eine zuverlässige und leistungsstarke Kommunikation für Behörden der öffentlichen Sicherheit, Versorgungsunternehmen und Außendienstbetriebe in den gesamten Vereinigten Staaten zu gewährleisten.

Um seine Konnektivitätslösungen für den Bereich der öffentlichen Sicherheit weiter auszubauen, hat Airgain kürzlich die MegaFi 2™ und MegaGo 2™ in sein Portfolio aufgenommen. Als FirstNet MegaRange™-Lösungen, die auf der HPUE-Technologie (High Power User Equipment) basieren, senden die beiden Router mit der sechsfachen Sendeleistung ausschließlich auf Band 14 – einem landesweiten, hochwertigen Frequenzband, das von der Regierung für die öffentliche Sicherheit im FirstNet-Netz reserviert wurde. Dies trägt dazu bei, eine zuverlässige Kommunikation in abgelegenen Gebieten sowie durch signalabschirmende Materialien wie Glas, Beton und Metall hindurch zu gewährleisten.

Die Aufnahme von MegaFi 2™ und MegaGo 2™ stärkt das wachsende AirgainConnect®-Portfolio von Airgain, zu dem auch AirgainConnect® Fleet™ (AC-Fleet) und Go-Kit Pro™ gehören. Zusammen bieten diese Lösungen integrierte Konnektivitätsoptionen für Fahrzeuge, ortsfeste Anlagen, mobile Geräte und den schnellen Einsatz für Organisationen, die in Gebieten mit schwieriger Netzabdeckung tätig sind, darunter Behörden für öffentliche Sicherheit sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen, die deren Aufgaben unterstützen, wie beispielsweise Versorgungsunternehmen, Verkehrsbetriebe, Energieversorger und Außendienstunternehmen.

„Einsatzkräfte sind in jeder Umgebung auf eine zuverlässige Kommunikation angewiesen“, sagte Matt Walsh, AVP – FirstNet und NextGen 9-1-1-Produkte, AT&T. „Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie Airgain, die sich darauf konzentrieren, die betrieblichen Anforderungen von Behörden im Bereich der öffentlichen Sicherheit zu unterstützen und die Netzabdeckung in Gebieten mit schwieriger Netzabdeckung zu verbessern, ist von entscheidender Bedeutung, damit Einsatzteams in kritischen Situationen stets in Verbindung bleiben können.“

Beide Lösungen sind FirstNet Trusted™, was bedeutet, dass sie strenge Anforderungen an die Cybersicherheit und die Netzwerkkonnektivität erfüllen, die über kommerzielle Standards hinausgehen, um den kritischen betrieblichen Anforderungen von Behörden für die öffentliche Sicherheit gerecht zu werden.

„Eine zuverlässige Netzanbindung ist für die heutigen Einsatzkräfte von entscheidender Bedeutung“, sagte Jacob Suen, President und Chief Executive Officer von Airgain. „Unsere Zusammenarbeit mit dem FirstNet-Team bei AT&T trägt weiterhin dazu bei, dass Airgain in der Lage ist, Konnektivitätslösungen anzubieten, die speziell für anspruchsvolle Einsatzumgebungen entwickelt wurden. Mit dem AirgainConnect-Portfolio bieten wir Behörden für öffentliche Sicherheit, Versorgungsunternehmen und anderen Organisationen im Bereich kritischer Infrastrukturen mehr Möglichkeiten zur Unterstützung von Einsätzen mit Fahrzeugen, mobilen, ortsfesten und schnell reagierenden Systemen.“

Die Lösungen von Airgain helfen Unternehmen dabei, die Komplexität der Bereitstellung zu verringern, die Installation zu vereinfachen und die betriebliche Flexibilität in Fahrzeugen, an abgelegenen Standorten und bei temporären Einsätzen vor Ort zu verbessern. Dank integrierter 5G-Konnektivität, Unterstützung mehrerer Netzbetreiber, robuster Bauweise und flexibler Bereitstellungsoptionen unterstützt Airgain seine Kunden bei der Modernisierung ihrer Kommunikationsinfrastruktur und trägt gleichzeitig zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Betriebsbereitschaft bei.

Um mehr über die Konnektivitätslösungen von Airgain zu erfahren, besuchen Sie Airgain.

Über Airgain

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG) mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Lösungen für drahtlose Konnektivität, die bahnbrechende Innovationen in der 5G-Technologie vorantreiben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, leistungsstarke, kostengünstige und energieeffiziente drahtlose Lösungen anzubieten, die eine schnelle Markteinführung ermöglichen. Unsere Mission ist es, die Welt durch integrierte, innovative und optimierte drahtlose Lösungen zu vernetzen. Unser vielfältiges Produktportfolio richtet sich an Unternehmen, die Automobilbranche, den Bereich der öffentlichen Sicherheit sowie den Verbrauchermarkt. Weitere Informationen finden Sie unter airgain.com oder folgen Sie Airgain auf LinkedIn und X.

FirstNet und das FirstNet-Logo sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken der First Responder Network Authority. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Airgain, AirgainConnect, AC-Fleet, Go-Kit Pro, MegaFi 2, MegaGo 2 und das Airgain-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Airgain, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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