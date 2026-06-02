High Q Technologies y Creative Biostructure anuncian una alianza estratégica para ampliar el acceso global a espectroscopia EPR potenciada por tecnología cuántica

WATERLOO, Ontario--(BUSINESS WIRE)--High Q Technologies, desarrollador de sistemas de espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR) con tecnología cuántica, y Creative Biostructure, organización de investigación por contrato de biología estructural, anunciaron hoy una alianza estratégica para facilitar la adopción generalizada de la espectroscopía EPR en el estudio de las dinámicas de las proteínas en investigaciones farmacéuticas y biotecnológicas.

La espectroscopía EPR es cada vez más relevante en un contexto donde el descubrimiento de fármacos se dirige hacia sistemas proteicos desordenados, flexibles y relevantes para las enfermedades que no pueden entenderse por completo únicamente a través de métodos estructurales estáticos. Sin embargo, la adopción generalizada de EPR ha sido históricamente limitada por la complejidad de los instrumentos y los flujos de trabajo, y por la necesidad de contar con competencias técnicas específicas en diseño experimental e interpretación de datos.

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