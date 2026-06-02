High Q Technologies y Creative Biostructure anuncian una alianza estratégica para ampliar el acceso global a espectroscopia EPR potenciada por tecnología cuántica
High Q Technologies y Creative Biostructure anuncian una alianza estratégica para ampliar el acceso global a espectroscopia EPR potenciada por tecnología cuántica
La colaboración busca acelerar la adopción de la espectroscopía EPR en biología estructural y descubrimiento de fármacos
WATERLOO, Ontario--(BUSINESS WIRE)--High Q Technologies, desarrollador de sistemas de espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica (EPR) con tecnología cuántica, y Creative Biostructure, organización de investigación por contrato de biología estructural, anunciaron hoy una alianza estratégica para facilitar la adopción generalizada de la espectroscopía EPR en el estudio de las dinámicas de las proteínas en investigaciones farmacéuticas y biotecnológicas.
La espectroscopía EPR es cada vez más relevante en un contexto donde el descubrimiento de fármacos se dirige hacia sistemas proteicos desordenados, flexibles y relevantes para las enfermedades que no pueden entenderse por completo únicamente a través de métodos estructurales estáticos. Sin embargo, la adopción generalizada de EPR ha sido históricamente limitada por la complejidad de los instrumentos y los flujos de trabajo, y por la necesidad de contar con competencias técnicas específicas en diseño experimental e interpretación de datos.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
Contacts
Prensa
High Q Technologies
Glen Gregory
Director de ventas y marketing
glen.gregory@highqtechnologies.com
Creative Biostructure
Tony Zhang
Científico principal
xinyan.zhang@creative-biostructure.com