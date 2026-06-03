Actus Nutrition amplía su capacidad de producción de proteínas mediante una alianza estratégica con Darigold

MINEÁPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Actus Nutrition (“Actus”), fabricante líder de ingredientes especializados en Norteamérica y empresa de la cartera de Butterfly Equity (“Butterfly”), y Darigold, Inc., una de las principales cooperativas lácteas de Estados Unidos, formalizaron hoy una alianza estratégica para ampliar la producción de proteínas lácteas y otros ingredientes alimentarios especializados. La alianza contempla dos iniciativas vinculadas a las plantas de Jerome, Idaho, y Sunnyside, Washington.

En Jerome, Idaho: Actus asumirá la propiedad de la planta y continuará produciendo leche descremada en polvo. Además, invertirá en las instalaciones para ampliar su capacidad productiva y fabricar proteínas lácteas de alto valor agregado, con el suministro continuo de leche proveniente de los productores asociados a la cooperativa Northwest Dairy Association. Esta será la segunda planta operada por Actus en Jerome.

En Sunnyside, Washington: Darigold producirá y suministrará exclusivamente a Actus Nutrition suero de leche dulce en polvo, junto con otros derivados de alto valor, en el marco de un acuerdo comercial de largo plazo. El mercado de proteínas de suero registró un fuerte crecimiento en los últimos años, impulsado por la demanda de los consumidores y la innovación de productos.

“Seguimos observando una sólida demanda global de proteínas lácteas de alta calidad, y esta alianza acelera nuestra capacidad para responder a esa demanda”, afirmó David Lenzmeier, director ejecutivo de Actus Nutrition. “La confiabilidad de las operaciones de Darigold y la calidad de la leche de sus productores asociados la convierten en un socio ideal para acompañar nuestro crecimiento. Esta alianza nos permite construir una cadena de suministro más integrada y eficiente, capaz de impulsar la innovación y generar mayor valor tanto para los clientes como para los productores”.

Actus produce una amplia variedad de proteínas e ingredientes especializados para importantes marcas de alimentos y bebidas. Además de ser el mayor fabricante de proteínas de suero y de leche de Norteamérica, la empresa produce PRObev®, proteína de suero transparente; CasPRO®, una línea de caseínas y caseinatos fabricados en Estados Unidos; e ingredientes especializados como lactoferrina, alfa-lactoalbúmina y membrana del glóbulo graso de la leche (MFGM, por sus siglas en inglés).

“Nuestra alianza con Actus Nutrition permite que Darigold mantenga el foco en su actividad principal: procesar la leche de nuestros productores asociados y abastecer a nuestros clientes en el noroeste del Pacífico y en mercados de todo el mundo, al mismo tiempo que participa en el creciente mercado de ingredientes proteicos especializados”, señaló Amy Humphreys, directora ejecutiva de Darigold. “Esta colaboración aporta experiencia especializada que complementa nuestras sólidas capacidades y generará valor a largo plazo para nuestros productores asociados”.

Se espera completar la transición a mediados de junio. Las partes no divulgaron los términos financieros de los acuerdos.

Acerca de Actus Nutrition

Fundada en 1945, Actus Nutrition es una empresa con integración vertical que fabrica ingredientes nutricionales para productos de salud y bienestar y produce para numerosas marcas de consumo masivo. La empresa también cuenta con una presencia destacada en los sectores de alimentación animal y nutrición para mascotas. Para obtener más información, visite Actus.com.

Acerca de Butterfly

Butterfly es una firma de capital privado con sede en Los Ángeles, California, que invierte exclusivamente en la industria alimentaria, valuada en USD 26 billones. Se encuentra entre los principales inversores del ecosistema alimentario “de la semilla a la mesa” en Norteamérica. Su objetivo es generar retornos sostenidos a partir de un profundo conocimiento del sector, un proceso de inversión basado en datos y un enfoque operativo centrado en la creación de valor. Desde su fundación en 2016, ha invertido en una cartera de empresas líderes en sus respectivas categorías, con un valor empresarial combinado de aproximadamente USD 8000 millones. Entre ellas se encuentran The Duckhorn Portfolio, Rise Baking Company, Actus Nutrition, Chosen Foods, MaryRuth Organics, Pete and Gerry’s, Orgain, Generous Brands, Bolthouse Fresh Foods, QDOBA y Pacifico Aquaculture. Para obtener más información, visite https://www.bfly.com/.

Acerca de Darigold, Inc.

Darigold, Inc. es una de las mayores cooperativas lácteas de Estados Unidos. Procesa la leche producida por cientos de establecimientos familiares asociados del noroeste del Pacífico y la transforma en una amplia variedad de productos de consumo e ingredientes industriales, entre ellos leche fluida, manteca, quesos y proteínas lácteas y de suero.

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