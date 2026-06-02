High Q Technologies en Creative Biostructure kondigen een strategisch partnerschap aan om wereldwijde toegang tot kwantumgeschikte EPR-spectroscopie uit te breiden

WATERLOO, Ontario--(BUSINESS WIRE)--High Q Technologies, een ontwikkelaar van kwantumgeschikte EPR-spectroscopiesystemen (Electron Paramagnetic Resonance), en Creative Biostructure, een CRO (Contract Research Organization) gespecialiseerd in structurele biologie, maakten vandaag een strategisch partnerschap bekend om een ruimere toepassing van EPR-spectroscopie voor het bestuderen van de dynamiek van eiwitten in farmaceutisch en biotechnologisch onderzoek te ondersteunen.

EPR-spectroscopie wordt steeds relevanter nu het ontdekken van geneesmiddelen zich richt op verstoorde, flexibele en ziekterelevante eiwittensystemen die niet volledig begrepen kunnen worden aan de hand van enkel statische structurele methoden. Een ruime toepassing van EPR werd echter altijd al beperkt door de complexiteit van instrumenten en workflows, en de nood aan specifieke technische expertise in experimenteel ontwerp en interpretatie van de gegevens.

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