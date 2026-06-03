Perpetuals meldet ein UpsideOnly-Volumen in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar und unterzeichnet eine Börsenvereinbarung mit Datavault AI für tokenisierte Rohstoffe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) hat heute überzeugende erste Ergebnisse für seine innovative Handels- und Marktprognoseplattform UpsideOnly bekannt gegeben und eine Vereinbarung mit Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) zur Notierung von tokenisierten realen Rohstoff-Assets auf der Perpetuals-Plattform angekündigt.

Bereits in den ersten zwei Wochen strömten Trader auf die UpsideOnly-Plattform, die mehr als 30.000 aktive Nutzer anzog und ein kumuliertes Plattformvolumen von 4,5 Milliarden US-Dollar bei 186.000 ausgeführten Orders und 25 Instrumenten erzielte. Die Nutzer stammten aus 185 verschiedenen Ländern, was die weit verbreitete Nachfrage nach einem risikofreien Produkt widerspiegelt. Überraschenderweise war Gold das Top-Instrument mit einem Volumen von 1,4 Milliarden US-Dollar und übertraf damit Bitcoin mit 1,2 Milliarden US-Dollar. Edelmetalle machten rund 35 Prozent der gesamten Plattformaktivität aus.

UpsideOnly ist die erste Trading- und Marktprognoseplattform, auf der Nutzer nicht verlieren können. Die Trader machen Prognosen zu globalen Märkten und erhalten einen Anteil am Gewinn, wenn diese Prognosen von der firmeneigenen KI von Perpetuals bestätigt werden – ohne jemals ihr eigenes Geld einsetzen zu müssen.

Darüber hinaus bestätigte Perpetuals, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über gegenseitige Dienstleistungen mit Datavault AI unterzeichnet hat, einem Unternehmen für die Tokenisierung realer Vermögenswerte. Ziel dieser Vereinbarung ist die Notierung der Rohstoff-Token-Programme von Datavault AI auf der Handelsplattform von Perpetuals, wobei der Handel auf PM MTF Ltd. angestrebt wird, einer in der EU lizenzierten multilateralen Handelsplattform, die auf der Technologie von Perpetuals basiert. Die Vereinbarung deckt anfänglich das MTB-Kupfer-Projekt ab und beinhaltet die Option auf eine Ausweitung auf weitere Programme, die Gold, Kupfer, Geothermie, kritische Mineralien aus den USA sowie europäische Eisen-Nickel-Ressourcen umfassen. Diese Programme weisen ein kombiniertes Emissionsvolumen von mehr als 328 Millionen US-Dollar auf.

„Die letzten zwei Wochen haben gezeigt, dass Perpetuals gerade etwas aufbaut, das eine wichtige Marktlücke schließt. Die Nutzerzahlen von UpsideOnly haben alle unsere Erwartungen übertroffen, und die nun abgeschlossene Vereinbarung mit Datavault AI unterstreicht unsere Dynamik“, so Matthew Nicoletti, Chief Strategy Officer und Director bei Perpetuals. „Wir gehen schnell voran und die Dynamik ist ungebrochen.“

„Perpetuals hat die regulierte Infrastruktur aufgebaut, die für die Tokenisierung physischer Rohstoffe benötigt wird und die bisher fehlte“, so Nathaniel T. Bradley, CEO von Datavault AI. „Eine Partnerschaft mit einer Plattform einzugehen, die bereits ein derartiges Nutzerwachstum vorweisen kann, eröffnet unseren Token-Programmen genau zum richtigen Zeitpunkt für Datavault AI den Zugang zu einem Publikum, von dem wir glauben, dass es das größtmögliche sein könnte.“

Über Perpetuals.com Ltd

Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) ist ein Fintech-Unternehmen, das KI-gestützte Trading-Produkte und Prognosemärkte entwickelt und über eine globale Präsenz in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien verfügt. Die Mission von Perpetuals besteht darin, Risiken für Privatanleger durch intuitive, sichere und effiziente Handelserfahrungen auf den weltweiten Kapitalmärkten zu minimieren. UpsideOnly, das Flaggschiff-Verbraucherprodukt des Unternehmens, ist die erste risikofreie Trading-Plattform, die menschliches Marktwissen mit der firmeneigenen BayesShield AI kombiniert, sodass Nutzer an Handelsgewinnen teilhaben können, ohne jemals ihr eigenes Geld zu riskieren.

Das firmeneigene KI-System von Perpetuals, BayesShield AI, vereint fortschrittliche KI-Technologien und Datenanalyse. Die Technologie wurde anhand von Milliarden von Trades trainiert, verfolgt Marktaktivitäten in Echtzeit, identifiziert Muster für Trading- und Risikoentscheidungen und deckt verschiedene Anlageklassen ab. Die Technologie des Unternehmens wird von der EU-lizenzierten Perpetual Markets Multilateral Trading Facility (MTF), PM MTF Ltd., genutzt, die vollständig unter Einhaltung der MiFID II-, MiCA-, DORA- und EMIR-Vorschriften operiert.

Über Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT) ist ein führender Anbieter im Bereich KI-gestützter Datenerfahrungen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web-3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen und setzt dabei einen Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Geschäftsbereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA® , ADIO® und Sumerian® sowie die branchenweit ersten grundlegenden Technologien für räumliche und mehrkanalige drahtlose High-Definition-Tonübertragung. Die geistigen Eigentumsrechte umfassen dabei Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und High-Performance-Computing, um Lösungen für die erfahrungsbasierte Wahrnehmung, Bewertungen und sichere Monetarisierung von Daten bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI wird in verschiedenen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich der Lizenzierung von High-Performance-Computing-Software für die Bereiche Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und weitere. Die Information Data Exchange® ermöglicht die Erstellung digitaler Zwillinge sowie die Lizenzierung von Name, Abbildung und Konterfei, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten gekoppelt werden, sodass eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite des Unternehmens lässt sich vollständig an die individuellen Bedürfnisse anpassen und bietet KI- und Machine-Learning-basierte Automatisierung, die Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, Pennsylvania. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter www.dvlt.ai und https://dvlt.ai/insights.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter unter anderem Aussagen in Bezug auf die erwartete Rentabilität für das Unternehmen und die Nutzer von UpsideOnly. Begriffe wie „erwarten“, „werden“, „sich positionieren“, „voranschreiten“, „prognostiziert“, „voraussichtlich“ und ähnliche Ausdrücke deuten auf zukunftsgerichtete Aussagen hin, allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen derartige Begriffe. Diese Aussagen geben die derzeitige Einschätzung von Perpetuals mit Blick auf zukünftige Ereignisse wieder und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: die Effektivität und Genauigkeit von BayesShield AI, behördliche Prüfungen, den erfolgreichen Betrieb von UpsideOnly; die Nutzung der UpsideOnly-Plattform durch die Anwender; die Marktbedingungen; die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile von UpsideOnly zu realisieren; die Einstufung von UpsideOnly nach den geltenden Gesetzen für Glücksspiele, Gewinnspiele, Wertpapiere und Warenderivate; die Erteilung von Patenten und die Durchsetzbarkeit der Methodik von BayesShield AI; die Fähigkeit des Unternehmens, Kapital zur Unterstützung des Betriebs der UpsideOnly-Plattform zu beschaffen; Risiken, dass die Programme zur Notierung von Rohstoff-Token nicht im vorgesehenen Zeitplan oder gar nicht abgeschlossen werden können; Risiken, dass die Programme zur Notierung von Rohstoff-Token die erwarteten Handelsvolumina oder Liquidität nicht erreichen; Risiken aufgrund sich ändernder regulatorischer Rahmenbedingungen in den für tokenisierte Rohstoffanlagen und digitale Wertpapiere geltenden Rechtsordnungen; Risiken, dass geltende Vorschriften den Vertrieb oder den Handel in bestimmten Rechtsordnungen einschränken könnten; Veränderungen der Marktnachfrage oder der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; sowie Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben sind. Diese Aussagen stützen sich zwangsläufig auf eine Reihe von Schätzungen und Annahmen, die vom Unternehmen zwar als angemessen betrachtet werden, naturgemäß jedoch mit erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und gesellschaftlichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten behaftet sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten zum Tragen kommen oder sollten sich die dem Unternehmen zugrunde liegenden Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, nicht als richtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen. Wir möchten die Leser darauf hinweisen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für die zukünftige Performance darstellen; Anleger sollten sich daher aufgrund der damit verbundenen Unsicherheit nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getroffen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Perpetuals.com Ltd hat eine Optionsvereinbarung zum Erwerb des verbundenen Unternehmens PM MTF Ltd. getroffen, deren Ausübung eine Genehmigung der CySEC zur Änderung der Kontrollverhältnisse erfordert. Risikofreies Trading bedeutet, dass den Nutzern keine Verluste aus Handelsgeschäften entstehen können; Risiken aus anderen Quellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die operativen Risiken des Unternehmens, sind davon jedoch nicht ausgeschlossen.

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