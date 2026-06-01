SymphonyAI、AIを活用した品揃え・スペース管理プラットフォームを世界の消費財メーカーに提供し、カテゴリー見直しサイクルを数週間から数日に短縮

米カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- プラノグラムコンプライアンスの不備、見落とされた在庫切れ、本社での計画と店舗レベルでの対応のタイムラグは、食料品小売業者にとって既存店における売上、在庫ロス、従業員の労働時間といった面で大きな損失となっています。カテゴリープランニングのために構築されたツールは、こうした実施に関するギャップを埋めるようには設計されていません。そこで、垂直AIのグローバルリーダーであるSymphonyAIは、CPG企業向けCINDE Assortment and Spaceプラットフォームを開発し、その提供を開始したことを発表しました。このAIプラットフォームは、品揃え戦略、プラノグラムの実施、店舗におけるコンプライアンス状況の把握を統合し、カテゴリー見直しサイクルを4～6週間からわずか数日に短縮します。

このプラットフォームは、SymphonyAIのTransferable Demand AIを基盤としています。このモデルは、25年分の小売データに基づいてトレーニングされ、PepsiCo、Southern Co-op、そして世界のトップCPG 25社すべてを含む500社以上のグローバルCPGでの実際の運用で検証済みです。CINDE Assortment and Spaceは、スタンドアロンのAssortment-as-a-Serviceとして、またCINDE CPG Enterprise Suiteの一部として提供されます。

5つのユースケース

それぞれのユースケースは、数十年にわたる運用実績から明らかになった、CPGがカテゴリーに関する決定を管理する上で発生する共通の課題に対処します。

店舗インテリジェンス ― 写真からプランニングへのループ： マーチャンダイザーは、モバイル端末で棚の写真を撮影し、コンピュータビジョンがすべてのSKU、陳列状況、在庫切れ状態を識別し、担当者に是正措置を指示します。手動による監査、別途のコンプライアンスツール、店舗巡回から対応までのタイムラグは一切不要です。出力は次の品揃えサイクルに直接反映され、リセットのたびに蓄積され、棚在庫の減少につながるプラノグラムコンプライアンスに関するギャップを解消します。

マーチャンダイザーは、モバイル端末で棚の写真を撮影し、コンピュータビジョンがすべてのSKU、陳列状況、在庫切れ状態を識別し、担当者に是正措置を指示します。手動による監査、別途のコンプライアンスツール、店舗巡回から対応までのタイムラグは一切不要です。出力は次の品揃えサイクルに直接反映され、リセットのたびに蓄積され、棚在庫の減少につながるプラノグラムコンプライアンスに関するギャップを解消します。 品揃えの最適化 ― 移転可能な需要： これは、増分効果スコアリング、ニーズ状態分析、カニバリゼーション モデリングによって推進されるSKUレベルの合理化のことで、サザン・コープはこの機能を利用してカテゴリー売上を5.2%増加させました。これは、適切なSKUを適切な棚に配置することで達成された既存店における売上高の増加です。移転可能な需要AIモデルは再トレーニングなしで複数の小売業者に展開できるため、あるJBPで検証された作業は、ゼロから再構築することなく次のJBPにも適用できます。

これは、増分効果スコアリング、ニーズ状態分析、カニバリゼーション モデリングによって推進されるSKUレベルの合理化のことで、サザン・コープはこの機能を利用してカテゴリー売上を5.2%増加させました。これは、適切なSKUを適切な棚に配置することで達成された既存店における売上高の増加です。移転可能な需要AIモデルは再トレーニングなしで複数の小売業者に展開できるため、あるJBPで検証された作業は、ゼロから再構築することなく次のJBPにも適用できます。 インテリジェントな店舗ベースのクラスタリング： 店舗レベルのトランザクションおよび売上パターンから導き出される店舗クラスタリングにより、地域ごとの需要、購入者の行動、および運用ダイナミクスに対応した、高精度かつ拡張性の高いモデルを実現します。この機能は、卸売環境や顧客レベルのデータが限られている市場、特に小売業者への導入が実際の店舗中心のインテリジェンスに依存する多くのアジア太平洋地域や新興市場において特に価値があります。

店舗レベルのトランザクションおよび売上パターンから導き出される店舗クラスタリングにより、地域ごとの需要、購入者の行動、および運用ダイナミクスに対応した、高精度かつ拡張性の高いモデルを実現します。この機能は、卸売環境や顧客レベルのデータが限られている市場、特に小売業者への導入が実際の店舗中心のインテリジェンスに依存する多くのアジア太平洋地域や新興市場において特に価値があります。 スペースを考慮した品揃え ― カテゴリー キャプテン ワークフロー： 共有されたデータモデルから導かれる品揃えとプラノグラムのプランニングにより、店舗チームがすぐに利用できる陳列可能なアウトプットを生成します。これらは、実施前に手動で換算の必要がある分析による推奨事項ではありません。ペプシコは、この機能を英国の大手食料品小売業者全体でカテゴリー責任者によるプランニングに導入し、品揃えの見直しサイクルを短縮するとともに、プラットフォーム内で小売業者がすぐに利用できるアウトプットを提供しました。

共有されたデータモデルから導かれる品揃えとプラノグラムのプランニングにより、店舗チームがすぐに利用できる陳列可能なアウトプットを生成します。これらは、実施前に手動で換算の必要がある分析による推奨事項ではありません。ペプシコは、この機能を英国の大手食料品小売業者全体でカテゴリー責任者によるプランニングに導入し、品揃えの見直しサイクルを短縮するとともに、プラットフォーム内で小売業者がすぐに利用できるアウトプットを提供しました。 プラノグラムの自動化 ― マルチブランドへの拡大：店舗ごとのプラノグラムを、ブランド、国、言語、規制環境を問わず大規模に生成・維持することで、リセットの間に現場チームとカテゴリーチームのマンパワーを要する手作業での再構築サイクルが排除されます。ヨーロッパに拠点を置くあるグローバル小売業者は、32か国、32ブランドでCINDEによるプラノグラムの自動化を実施しており、これはこの種のマルチブランド展開としては最大規模となっています。

市場における状況

POI 2024年業界レポートによると、消費財メーカーの本社の80%は、価格設定、流通、市場投入に関する意思決定をサポートするために必要な能力を欠いています。この分野では、これまで、クラスタリング、プラノグラム、コンプライアンスツールといった個別のソリューションが独立して存在していますが、店舗レベルでの手作業による引き継ぎが必要となり、遅延や実施における不備が発生していました。これまで、これら4つの分野すべてを単一のプラットフォームに統合し、共有データモデルを採用したベンダーは存在しませんでした。

この統合を技術的に実現可能にし、かつ商業的にも緊急に求められるようになった要因は3つあります。小売業者がより迅速な共同事業計画を求める中で、品揃えの見直し頻度が加速していること、店舗におけるコンプライアンスの検証に大規模なコンピュータビジョンが利用できるようになったこと、そして再学習なしで小売環境を超えて適用可能な大規模需要モデルが成熟したことです。

SymphonyAIの小売部門プレジデントであるマニッシュ・チョウダリーは、「CPGは長年にわたり、計画サイクル全体でデータを共有できない、分断されたツールを用いて品揃えや棚割りの決定を行ってきました。CINDE Assortment and Spaceは、この課題を解決するために開発されました。ある小売業者で実証された需要モデルは、再トレーニングなしでポートフォリオ内の他のすべてのJBPに適用可能で、店舗での実施状況が直接プランニングに反映されることで、CPGは四半期ごとにゼロから作業をやり直す必要がなくなります。この機能は、500社以上のCPGで25年にわたる実績があり、今すぐご利用いただけます」と述べています。

NRF APACにおいてデモやSymphonyAIチームとのご相談を希望される場合は、ブース1514までお越しください。また、SymphonyAIは、本展示会で以下の2つのセッションにも参加します。

BIG Ideasセッション — 6月3日（水）午後2時20分～2時50分、レベル1、EBIステージ1：ビッグCスーパーセンターのグループ最高デジタル技術責任者であるスラチャイ・ヒラニティチャイ氏が、ReadyMSタイランドのマネージングディレクターであるポール・ハウ氏、SymphonyAIの小売部門プレジデントであるマニッシュ・チョーダリーとともに、ビッグCにおけるテクノロジー変革を推進する小売業の課題について議論します。これは、アジア太平洋地域最大級の食料品チェーンであるビッグCが、どのようにデジタルインフラを再構築しているかを示すライブケーススタディです。

エキスポツアー ― 生成AIによる顧客エンゲージメントの向上：小売業者は、生成AIのテクノロジーロードマップを確認し、収益向上や業務効率化など、価値創造に関する洞察を得ることができます。NRF APACに参加する小売業者は、このガイド付きエキスポツアーを登録パッケージに追加できます。

SymphonyAIについて

SymphonyAIは、金融犯罪対策、店舗業績の改善、製造効率の向上といった企業が抱える最も複雑で価値の高い課題の解決を支援する垂直統合型AI製品プラットフォームを提供しています。世界の2000社を超える企業顧客から信頼を得ており、その中には上位200の金融機関、上位25の消費財（CPG）メーカー、世界最大規模の食料品店や産業メーカーが含まれます。SymphonyAIはこれらの顧客に対し、導入初日からすぐに活用できるドメイントレーニング済みアプリケーションと事前構築済みエージェントを提供しています。詳細は、https://www.symphonyai.com/をご覧ください。

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