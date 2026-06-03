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Airgain breidt zijn connectiviteitsaanbod voor openbare veiligheid en nutsbedrijven uit met FirstNet, ontwikkeld in samenwerking met AT&T

Het uitgebreide AirgainConnect®-portfolio omvat FirstNet Trusted™- en HPUE-oplossingen ter ondersteuning van hulpdiensten, nutsbedrijven en kritieke veldoperaties.

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Airgain , Inc. (NASDAQ: AIRG), een toonaangevende leverancier van geavanceerde oplossingen voor draadloze connectiviteit, heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn portfolio voor missiekritische connectiviteit verder uitbreidt met FirstNet®, Built with AT&T, het Amerikaanse netwerk voor openbare veiligheid. Hiermee ondersteunt het betrouwbare, hoogwaardige communicatie voor openbare veiligheidsinstanties, nutsbedrijven en veldoperaties in de hele Verenigde Staten.

Om zijn connectiviteitsmogelijkheden op het gebied van openbare veiligheid uit te breiden, heeft Airgain onlangs de MegaFi 2™ en MegaGo 2™ aan zijn portfolio toegevoegd. De twee routers zijn FirstNet MegaRange™-oplossingen die gebruikmaken van High Power User Equipment (HPUE)-technologie en exclusief op Band 14 uitzenden met zes keer meer vermogen. Band 14 is het landelijke, hoogwaardige spectrum dat door de overheid specifiek is gereserveerd voor openbare veiligheidsdiensten op FirstNet.

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Contacts

Contact voor de media:
Cyrus Sy
pr@airgain.com

Industry:

Airgain, Inc.

NASDAQ:AIRG
Details
Headquarters: San Diego, CA
CEO: Jacob Suen
Employees: 150
Organization: PUB
Revenues: $48,500,000 (2020)
Net Income: $500,000 (2020)
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Contacts

Contact voor de media:
Cyrus Sy
pr@airgain.com

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