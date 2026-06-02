-

Thredd rinnova e amplia la collaborazione con Caxton

Il rinnovo quinquennale e l'espansione strategica consolidano l'innovazione nel settore delle card aziendali, per i viaggi e per la gestione del denaro tra genitori e figli

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la piattaforma di elaborazione delle transazioni incentrata sull'AI, oggi ha annunciato il rinnovo quinquennale e l'espansione strategica del programma sottoscritto con Caxton, importante fornitore di soluzioni di pagamento, che rafforza il ruolo di Thredd come principale emittente di carte ed elaboratore di transazioni per privati e aziende.

Caxton, fornitore leader di sistemi pagamenti nel Regno Unito, collabora con Thredd dal 2020 per fornire carte prepagate multivaluta per i viaggi e le spese con la possibilità, per i clienti, di detenere fino a 15 valute su un'unica carta.

Nel quadro dell'accordo rinnovato, Thredd porterà nimbl, il programma di Caxton per la gestione finanziaria congiunta genitori-figli, sulla propria piattaforma Thredd.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Simeon Lando
Direttore marketing
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Simeon Lando
Direttore marketing
press@thredd.com

More News From Thredd

Riassunto: Visa Flexible Credential offre modalità di pagamento più flessibili ai titolari di Zilch nel Regno Unito

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Visa, un leader mondiale nei pagamenti digitali, Zilch e Thredd oggi hanno annunciato l'introduzione di Visa Flexible Credential (VFC) sulle carte di credito Zilch nel Regno Unito, permettendo modalità più flessibili di pagamento utilizzando un unico modo abituale di pagare con la carta. La domanda di esperienze di pagamento flessibili è in costante aumento. Molte persone non pensano più in termini fissi come carta di debito o di credito, ma desiderano la possibilità di...

Riassunto: Thredd e Currensea ampliano la collaborazione strategica per potenziare la prossima fase di crescita

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la piattaforma per l'elaborazione di emittenti basata sull'IA, oggi ha annunciato il rinnovo e l'estensione della sua partnership di lunga data con Currensea, la piattaforma tecnologica di pagamento leader sul mercato. Il nuovo accordo estende il rapporto per altri quattro anni, rafforzando una collaborazione esistente dal 2019. Currensea si è creata una solida reputazione tra i viaggiatori con la sua carta di viaggio multi-bancaria che si collega direttamente a...

Riassunto: Thredd e Cross River accelereranno l'espansione nel mercato USA per le fintech globali

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la piattaforma di elaborazione dei pagamenti basata sull'AI, oggi ha annunciato un'alleanza strategica con Cross River Bank (“Cross River”), un fornitore di infrastruttura tecnologica che offre soluzioni finanziarie integrate. Il rapporto è finalizzato ad accelerare l'ingresso di fintech internazionali negli Stati Uniti. Questa collaborazione utilizza la competenza globale e lo stack tecnologico di Thredd e l'infrastruttura fondamentale proprietaria di Cr...
Back to Newsroom