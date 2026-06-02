Thredd rinnova e amplia la collaborazione con Caxton

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la piattaforma di elaborazione delle transazioni incentrata sull'AI, oggi ha annunciato il rinnovo quinquennale e l'espansione strategica del programma sottoscritto con Caxton, importante fornitore di soluzioni di pagamento, che rafforza il ruolo di Thredd come principale emittente di carte ed elaboratore di transazioni per privati e aziende.

Caxton, fornitore leader di sistemi pagamenti nel Regno Unito, collabora con Thredd dal 2020 per fornire carte prepagate multivaluta per i viaggi e le spese con la possibilità, per i clienti, di detenere fino a 15 valute su un'unica carta.

Nel quadro dell'accordo rinnovato, Thredd porterà nimbl, il programma di Caxton per la gestione finanziaria congiunta genitori-figli, sulla propria piattaforma Thredd.

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