Perpetuals報告UpsideOnly交易量達45億美元，並與Datavault AI簽署代幣化大宗商品交易所協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC)今日報告了其突破性UpsideOnly交易及市場預測平台的強勁早期業績，並宣布與Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT)達成協議，將在Perpetuals平台上架代幣化實物商品資產。

在上線的前兩周，交易者蜂擁至UpsideOnly平台，吸引了超過3萬名活躍用戶，在186,000筆成交和25種交易工具中產生了45億美元的累計平台交易量。用戶來自全球185個不同國家，反映出市場對無風險產品的廣泛需求。令人意外的是，黃金以14億美元的交易量成為最受歡迎的交易工具，超過了比特幣的12億美元，而貴金屬佔有了平台總交易活動的約35%。

UpsideOnly是第一個「用戶不會虧損」的交易和市場預測平台。交易者可以對全球市場進行預測，當這些預測被Perpetuals專有的AI驗證正確時，用戶即可分享利潤，而無需投入任何本金。

Perpetuals還確認公司已與實物資產代幣化公司Datavault AI簽署了互惠服務協議，將在Perpetuals交易所平台上架其大宗商品代幣計畫，目標是在PM MTF Ltd.（一個獲得歐盟授權、以Perpetuals技術為基礎營運的多邊交易平台）進行交易。該協議最初涵蓋MTB Copper計畫，並包含擴充條款，涵蓋黃金、銅、地熱能、美國關鍵礦產以及歐洲鐵鎳資源等更多計畫。這些計畫的合計目標發行規模超過3.28億美元。

Perpetuals策略長兼董事Matthew Nicoletti表示：「過去兩周的情況清楚地顯示，Perpetuals正在建構滿足市場重大需求的產品。UpsideOnly的採用率超出了我們的所有預期，而現在達成這項Datavault AI協議更是展示了我們的執行速度。我們正在快速前進，動力真實存在。」

Datavault AI執行長Nathaniel T. Bradley表示：「Perpetuals建立了實物商品代幣化所需但此前一直缺失的受監管基礎設施。與一個已經展示出這種用戶成長速度的平台合作，能讓我們的代幣計畫在Datavault AI發展的恰當時機，接觸到我們所認為的全球最大潛在受眾。」

關於Perpetuals.com Ltd

Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC)是一家金融科技公司，致力於開發由AI驅動的交易產品和預測市場，在美國、歐洲和亞洲擁有全球業務版圖。其使命是透過為散戶用戶提供直覺式、安全、高效且涵蓋全球資本市場的交易體驗來降低風險。公司的旗艦消費者產品UpsideOnly是第一個無風險交易平台，將人類的市場洞察與專有的BayesShield AI相結合，讓用戶在無需冒本金風險的情況下分享交易利潤。

Perpetuals的專有AI系統BayesShield AI結合了先進的AI和資料分析。該技術以數十億筆交易為基礎進行訓練，即時監控市場活動，辨識交易和風險決策的模式，並提供多資產涵蓋。該公司的技術被獲歐盟授權的Perpetual Markets多邊交易平台(MTF) PM MTF Ltd.使用，該平台在完整的MiFID II、MiCA、DORA和EMIR法規下營運。

關於Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT)正在引領Web 3.0環境中AI驅動的資料體驗、資產估值和貨幣化。該公司採用雲端架構的平台提供全面的解決方案，並著重於聲學科學和資料科學兩大部門的合作。

Datavault AI的聲學科學部門擁有WiSA®、ADIO®和Sumerian®專利技術，以及業界首創的基礎性空間和多通道無線高保真聲音傳輸技術，其智慧財產權涵蓋音訊時序、同步和多通道干擾消除等領域。資料科學部門則利用Web 3.0和高效能運算的力量，為體驗式資料感知、估值和安全貨幣化提供解決方案。

Datavault AI的平台服務於多個產業，包括為運動和娛樂、活動和場館、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健、能源等產業提供高效能運算軟體授權。Information Data Exchange®透過將真實世界中的實體對象安全地附加到不可更改的中繼資料上，實現數位分身以及姓名、影像和肖像的授權，從而促進負責任且誠信的AI應用。公司的技術套件完全可自訂，並提供以AI和機器學習為基礎的自動化、第三方整合、詳細分析和資料、行銷自動化以及廣告監測等功能。

公司總部位於賓夕法尼亞州費城。如欲瞭解更多關於Datavault AI的資訊，請造訪www.dvlt.ai和https://dvlt.ai/insights。

前瞻性陳述： 本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述，包括但不限於有關公司和UpsideOnly用戶預期獲利能力的陳述。諸如「預期」、「將」、「定位」、「推進」、「預計」、「預料」等字詞以及其他類似表達均顯示其為前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都包含此類字詞。這些陳述反映Perpetuals對未來事件的目前觀點，受可能導致實際結果產生重大差異的風險和不確定性影響，包括但不限於：BayesShield AI的有效性和準確性、監管審查、UpsideOnly的成功營運；用戶參與UpsideOnly平台；市場狀況；實現UpsideOnly預期收益的能力；UpsideOnly在適用的博彩、抽獎、證券及商品衍生品法律下的特征認定；BayesShield AI方法的專利頒發和可執行性；公司為支援UpsideOnly平台營運募集資金的能力；商品代幣上市計畫可能無法按預期時間表完成或根本無法完成的風險；商品代幣上市計畫可能無法實現預期交易量或流動性的風險；與代幣化商品資產和數位證券適用司法管轄區不斷演變的監管架構相關的風險；適用法規可能限制某些司法管轄區經銷或交易的風險；市場需求以及經濟、市場或監管條件的變化；以及公司向美國證券交易委員會遞交的文件中詳述的風險。這些陳述必然依據多項估計和假設，儘管公司認為這些估計和假設是合理的，但其本質上受到重大商業、經濟、競爭、政治和社會不確定性及意外事件的影響。若這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實，或公司所述的支援這些前瞻性陳述的假設被證明不正確，實際結果可能與本文所述結果存在重大差異。在此提醒個人注意，前瞻性陳述並非未來業績的保證，因此投資人不應過度依賴前瞻性陳述，因其本質上存在不確定性。這些前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發表之日的情況，除非法律要求，否則公司不承擔更新這些前瞻性陳述的義務。Perpetuals.com Ltd擁有收購附屬公司PM MTF Ltd.的選擇權協議，若行使該選擇權，需獲得賽普勒斯證券交易委員會(CySEC)的控制權變更核准。「無風險交易」指用戶不會因交易虧損而產生損失，但不包括公司營運風險等其他來源的風險。

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