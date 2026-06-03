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Con ThetaRay, a Money20/20 Europe la difesa finanziaria diventa un gioco grazie alla versione di "Dov'è Wally" dedicata alla conformità

Con il suo "Trova il money mule", ThetaRay riunisce l'AI agentica e la formazione del pubblico per contrastare il reclutamento criminale e promuovere una posizione comune a livello di ecosistema contro la finanza criminale.

ThetaRay's AI can spot money mules in seconds. Can you?

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, leader nell'infrastruttura AI per la conformità anticrimine nel settore finanziario, oggi ha presentato Trova il money mule a Money20/20 Europe. Il gioco online dai ritmi rapidi è una versione di "Dov'è Wally" dedicata alla conformità e pensata per l'era dell'AI, creata per colmare il divario tra le complesse infrastrutture bancarie e il ruolo del pubblico nella lotta alla criminalità internazionale.

In questo gioco, i partecipanti devono individuare un money mule nascosto, ma in bella vista, in cinque dinamiche ambientazioni della vita di tutti i giorni, dalla corsa mattutina verso un aeroporto fino alle vivaci file di un festival olandese dei tulipani.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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