Cemvita Demonstra com Sucesso Escalonamento Industrial de 75.000 Litros da Plataforma FermOil™ Utilizando Glicerina Bruta, Subproduto da Produção de Biodiesel

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Cemvita anunciou hoje a conclusão bem-sucedida de uma campanha de fermentação industrial em escala de 75.000 litros na Bio Base Europe Pilot Plant, alcançando os indicadores técnicos estabelecidos para a produção de FermOil™ a partir de glicerina bruta industrial. Este marco valida a escalabilidade da plataforma de biomanufatura da Cemvita.

Nos últimos anos, a Cemvita avançou o processo por múltiplas etapas de escalonamento, evoluindo de sistemas de bancada para fermentações de 2 litros, 30 litros, 1.500 litros e 15.000 litros, antes de alcançar com sucesso a campanha de demonstração em 75.000 litros. A plataforma da empresa converte glicerina bruta, um subproduto da produção de biodiesel, em óleo natural renovável (Renewable Natural Oil - RNO), criando valor a partir de um fluxo residual industrial ainda subutilizado.

“Alcançar com sucesso a escala de 75.000 litros e atingir os indicadores técnicos definidos demonstra que correntes residuais ricas em carbono, como a glicerina bruta, podem se tornar uma base escalável para a próxima geração de combustíveis sustentáveis e materiais de base biológica. A biologia está se tornando infraestrutura”, afirmou Moji Karimi, CEO da Cemvita.

“Esta campanha demonstrou que tínhamos o parceiro certo para escalar o FermOil™ com confiança”, disse Luciano Zamberlan, Vice-Presidente de Engenharia da Cemvita. “Ao longo de múltiplas operações em diferentes fermentadores, a estratégia de controle da fermentação permaneceu estável e os resultados foram consistentes desde 30 litros até 75.000 litros. Esse nível de reprodutibilidade é exatamente o que nos dá confiança à medida que avançamos para a implantação comercial.”

“Temos orgulho de apoiar empresas inovadoras como a Cemvita na escalabilidade de soluções transformadoras de biotecnologia industrial”, afirmou Hendrik Waegeman, da Bio Base Europe Pilot Plant. “Operar com sucesso na escala de 75.000 litros utilizando uma matéria-prima como a glicerina bruta demonstra tanto a maturidade da tecnologia quanto a qualidade da execução do escalonamento alcançada pela equipe da Cemvita.”

O FermOil™ é um óleo natural renovável (RNO) desenvolvido para ser compatível com a infraestrutura existente de HEFA e co-processamento utilizada na produção de Combustível Sustentável de Aviação (SAF). A matéria-prima utilizada, a glicerina bruta, é reconhecida pelo RED III Anexo IX Parte A, posicionando a plataforma dentro do crescente ecossistema europeu de matérias-primas avançadas. Atualmente, a Cemvita está avançando discussões para implantação comercial com parceiros estratégicos no Brasil, na União Europeia e no Reino Unido.

Sobre a Cemvita

A Cemvita utiliza biologia sintética para transformar resíduos de carbono em óleos sustentáveis de alto valor e insumos críticos para os setores de aviação, agricultura, cuidados pessoais e manufatura industrial, contribuindo para a construção de uma bioeconomia mais resiliente e circular.