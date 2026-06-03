ThetaRay macht Finanzschutz auf der Money20/20 Europe zum Spiel – mit einer Compliance-Variante von „Where is Waldo?“

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-Infrastruktur für die Bekämpfung von Finanzkriminalität, hat heute auf der Money20/20 Europe Spot The Money Mule vorgestellt. Das rasante Online-Spiel ist eine Compliance-Variante von „Where is Waldo?“ für das KI-Zeitalter und soll die Lücke zwischen der komplexen Bankinfrastruktur und der Rolle der Öffentlichkeit bei der Bekämpfung globaler Kriminalität schließen.

Das Spiel fordert die Spieler heraus, einen Geldkurier zu finden, der in fünf belebten Alltagsszenen gut sichtbar versteckt ist – von der morgendlichen Hektik am Flughafen bis hin zu den lebhaften Reihen eines niederländischen Tulpenfestivals.

„Im KI-Zeitalter sind die gefährlichsten Bedrohungen diejenigen, die sich perfekt in das Tempo unseres digitalen Lebens einfügen“, sagte Garima Chaudhary, VP Financial Crime & Compliance AI bei ThetaRay. „Im Spiel sucht man nach einem ‚bekannten‘ Gesicht. In der realen Welt gibt es kein offensichtliches Profil. Während Menschen Mühe haben, eine Person in einer Menschenmenge zu entdecken, überwacht unsere KI Verhaltensmuster, um unsichtbare Muster in Millionen von Transaktionen zu erkennen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind.“

Die Schauplätze des Spiels bestehen aus Nachtmärkten und überfüllten Verkehrsknotenpunkten und spiegeln die digitalen Räume wider, in denen die Rekrutierung von Geldkurieren derzeit explosionsartig zunimmt. Indem ThetaRay die Erkennung anschaulich, unterhaltsam und teilbar gestaltet, verdeutlicht das Unternehmen die Herausforderungen bei der Identifizierung von Finanzkriminellen in der Menge ohne die Hilfe ausgefeilter Erkennungswerkzeuge und macht Compliance gleichzeitig zu einer viralen, kollektiven Verteidigungsmission. Zusätzlich zu „Spot the Money Mule“ ruft ThetaRay zu einer gemeinsamen Anstrengung von Regulierungsbehörden, Technologiepartnern und Banken auf, um der Öffentlichkeit dabei zu helfen, die Fallstricke moderner Betrugs- und Geldwäschepraktiken zu umgehen.

„Die Bekämpfung von Finanzkriminalität ist eine Aufgabe des gesamten Ökosystems, keine Einzelaufgabe“, sagte Brad Levy, CEO von ThetaRay. „Wir handeln im Einklang mit den neuesten Vorgaben der FCA und Europol, die davor gewarnt haben, dass die Anwerbung von Geldkurieren mittlerweile Opfer im Alter von nur 12 Jahren in den digitalen Räumen ins Visier nimmt, in denen diese leben und spielen. Während wir unseren Partnern — von Tier-1-Banken bis hin zu digitalen Herausforderern — die Ray Platform , unsere investigative KI-Suite, die auf Altsysteme aufgesetzt wird, zur Verfügung stellen, reagieren wir gleichzeitig auf die globale Forderung nach Transparenz, die durch die neue EU-Geldwäscherichtlinie (AMLA) gestellt wird. Durch die Verbindung von Technologie und einer informierten Öffentlichkeit unterstützen wir eine einheitliche Verteidigung für ein widerstandsfähigeres Finanzsystem.“

Ergänzend zur Veranstaltung wird ThetaRay eine MoneyLab-Session mit dem Titel The Glass Box veranstalten, in der CEO Brad Levy und VP Garima Chaudhary demonstrieren werden, wie eine nachvollziehbare, vom Menschen kontrollierte, agentenbasierte KI die EU-Transparenzvorschriften für Hochrisikosysteme erfüllt. Die Teilnehmer werden in eine Live-Untersuchung einsteigen, um eine Fallstudie zum Thema Geldkurier zu bearbeiten, wobei sie die Nachvollziehbarkeit von Ray nutzen, um Black-Box-Logik durch auditfähige Fallakten zu ersetzen.

Über ThetaRay

ThetaRay ist ein führender Anbieter von KI-Infrastruktur für die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Die firmeneigene KI ahmt menschliche Intuition nach, um versteckte kriminelle Netzwerke aufzudecken und umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Die Lösungen der Plattform überwinden die Grenzen traditioneller regelbasierter Systeme, indem sie lange Implementierungszyklen verkürzen und so effiziente, risikobewusste Compliance-Abläufe ermöglichen. Die Ray-Plattform, die agentische KI-Untersuchungsebene, ermöglicht es Finanzinstituten, Warnmeldungen kontinuierlich mit vollständigen, nachvollziehbaren und prüfungsfähigen Fallakten zu untersuchen. Indem ThetaRay Compliance von einer regulatorischen Verpflichtung in einen Wachstumsmotor verwandelt, ermöglicht es Unternehmen, schneller zu skalieren und selbstbewusst zu expandieren. ThetaRay ist bei führenden Instituten wie Santander, Clear Bank, Mashreq Bank und Payoneer implementiert und fördert das Vertrauen im gesamten globalen Finanzökosystem. Weitere Informationen finden Sie unter www.thetaray.com.

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