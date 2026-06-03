Perpetuals annuncia 4,5 miliardi di dollari in volume UpsideOnly e firma un accordo di scambio con Datavault AI per le materie prime tokenizzate
Perpetuals annuncia 4,5 miliardi di dollari in volume UpsideOnly e firma un accordo di scambio con Datavault AI per le materie prime tokenizzate
- UpsideOnly attrae oltre 30.000 utenti attivi provenienti da 185 Paesi nelle sue prime due settimane
- Perpetuals firma un accordo di scambio con Datavault AI, portando oro, rame, energia geotermica e minerali critici tokenizzati al trading globale regolamentato 24/7
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) oggi ha riportato solidi risultati iniziali per la sua piattaforma innovativa di trading e previsione del mercato UpsideOnly e ha annunciato un accordo con Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) per portare materie prime concrete tokenizzate sulla piattaforma Perpetuals.
Nelle sue prime due settimane, la piattaforma UpsideOnly ha attratto numerosi trader, più di 30.000 utenti attivi, generando 4,5 miliardi di dollari in volume complessivo della piattaforma su 186.000 operazioni eseguite e 25 strumenti.
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