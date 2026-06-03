Perpetuals annuncia 4,5 miliardi di dollari in volume UpsideOnly e firma un accordo di scambio con Datavault AI per le materie prime tokenizzate

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC) oggi ha riportato solidi risultati iniziali per la sua piattaforma innovativa di trading e previsione del mercato UpsideOnly e ha annunciato un accordo con Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT) per portare materie prime concrete tokenizzate sulla piattaforma Perpetuals.

Nelle sue prime due settimane, la piattaforma UpsideOnly ha attratto numerosi trader, più di 30.000 utenti attivi, generando 4,5 miliardi di dollari in volume complessivo della piattaforma su 186.000 operazioni eseguite e 25 strumenti.

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