SymphonyAI presenta una plataforma de surtido y gestión del espacio impulsada por IA para empresas globales de bienes de consumo masivo y reduce los ciclos de revisión de categorías de semanas a días

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Los incumplimientos en la ejecución de planogramas, los productos agotados no detectados y la demora entre la planificación centralizada y la ejecución en tienda generan pérdidas medibles para los supermercados en ventas comparables, reducción desconocida de inventario y horas de trabajo del personal. Sin embargo, las herramientas tradicionales de planificación por categorías nunca fueron diseñadas para cerrar esa brecha operativa. En respuesta a este desafío, SymphonyAI, líder global en IA vertical, anunció hoy la disponibilidad de CINDE Assortment and Space para empresas de bienes de consumo masivo (CPG), una plataforma impulsada por inteligencia artificial que unifica la estrategia de surtido, la planificación de planogramas y la ejecución en tienda, y reduce los ciclos de revisión de categorías de entre cuatro y seis semanas a apenas unos días.

La plataforma se apoya en Transferable Demand AI de SymphonyAI, un modelo entrenado con 25 años de datos del sector minorista y validado en producción en más de 500 implementaciones globales de empresas CPG, entre ellas PepsiCo, Southern Co-op y las 25 mayores empresas del sector a nivel mundial. CINDE Assortment and Space está disponible tanto como una solución independiente para la gestión de surtido como dentro de la suite integral CINDE CPG Enterprise Suite.

Cinco capacidades clave para optimizar la gestión de categorías

Cada una aborda una falla recurrente y específica en la gestión actual de categorías por parte de las empresas de bienes de consumo masivo, identificada a lo largo de décadas de implementaciones en entornos reales:

Inteligencia de tienda: circuito foto-planograma: Un responsable de ejecución en tienda toma una fotografía del estante con un dispositivo móvil. Mediante visión por computadora, el sistema identifica cada SKU, la cantidad de frentes exhibidos y los productos agotados, y asigna automáticamente una tarea correctiva al colaborador correspondiente. No requiere auditorías manuales, herramientas de cumplimiento independientes ni tiempos de espera entre la visita a la tienda y la acción correctiva. Además, la información obtenida alimenta directamente el siguiente ciclo de surtido, lo que permite cerrar la brecha de cumplimiento de los planogramas que suele acumularse entre renovaciones y afecta la disponibilidad de productos en góndola.

Un responsable de ejecución en tienda toma una fotografía del estante con un dispositivo móvil. Mediante visión por computadora, el sistema identifica cada SKU, la cantidad de frentes exhibidos y los productos agotados, y asigna automáticamente una tarea correctiva al colaborador correspondiente. No requiere auditorías manuales, herramientas de cumplimiento independientes ni tiempos de espera entre la visita a la tienda y la acción correctiva. Además, la información obtenida alimenta directamente el siguiente ciclo de surtido, lo que permite cerrar la brecha de cumplimiento de los planogramas que suele acumularse entre renovaciones y afecta la disponibilidad de productos en góndola. Optimización del surtido: Transferable Demand: Optimización del surtido a nivel SKU mediante análisis del impacto incremental de cada producto, evaluación de las necesidades de los consumidores y modelos de canibalización. Southern Co-op logró incrementar un 5,2 % las ventas de la categoría gracias a esta capacidad, al asegurar la presencia de los productos adecuados en los espacios correctos. El modelo Transferable Demand AI puede aplicarse entre distintos minoristas sin necesidad de reentrenamiento, por lo que el trabajo validado en una planificación comercial conjunta puede reutilizarse en la siguiente sin comenzar desde cero.

Optimización del surtido a nivel SKU mediante análisis del impacto incremental de cada producto, evaluación de las necesidades de los consumidores y modelos de canibalización. Southern Co-op logró incrementar un 5,2 % las ventas de la categoría gracias a esta capacidad, al asegurar la presencia de los productos adecuados en los espacios correctos. El modelo Transferable Demand AI puede aplicarse entre distintos minoristas sin necesidad de reentrenamiento, por lo que el trabajo validado en una planificación comercial conjunta puede reutilizarse en la siguiente sin comenzar desde cero. Segmentación avanzada de tiendas: Agrupación de tiendas basada en patrones de transacciones y ventas a nivel local, lo que permite desarrollar modelos altamente precisos y escalables adaptados a la demanda, los hábitos de compra y las dinámicas operativas de cada zona. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en entornos mayoristas y en mercados donde los datos individuales de clientes son limitados, incluidos muchos países de Asia-Pacífico y mercados emergentes, donde las cadenas minoristas requieren información práctica centrada en el desempeño de cada tienda.

Agrupación de tiendas basada en patrones de transacciones y ventas a nivel local, lo que permite desarrollar modelos altamente precisos y escalables adaptados a la demanda, los hábitos de compra y las dinámicas operativas de cada zona. Esta capacidad resulta especialmente valiosa en entornos mayoristas y en mercados donde los datos individuales de clientes son limitados, incluidos muchos países de Asia-Pacífico y mercados emergentes, donde las cadenas minoristas requieren información práctica centrada en el desempeño de cada tienda. Planificación integrada de surtido y espacio para líderes de categoría: Planificación integrada de surtido y planogramas a partir de un modelo de datos compartido, que genera resultados preparados para su implementación en tienda. No se trata de recomendaciones analíticas que deban traducirse manualmente antes de su ejecución. PepsiCo implementó esta capacidad para la planificación de categorías en importantes cadenas de supermercados del Reino Unido. Como resultado, logró reducir los tiempos de revisión del surtido y generar propuestas listas para su presentación a las cadenas minoristas directamente desde la plataforma.

Planificación integrada de surtido y planogramas a partir de un modelo de datos compartido, que genera resultados preparados para su implementación en tienda. No se trata de recomendaciones analíticas que deban traducirse manualmente antes de su ejecución. PepsiCo implementó esta capacidad para la planificación de categorías en importantes cadenas de supermercados del Reino Unido. Como resultado, logró reducir los tiempos de revisión del surtido y generar propuestas listas para su presentación a las cadenas minoristas directamente desde la plataforma. Automatización de planogramas a escala multinenseña: Generación y mantenimiento de planogramas específicos para cada tienda a gran escala, adaptados a distintas enseñas comerciales, países, idiomas y marcos regulatorios. Esto elimina los procesos manuales de reconstrucción que consumen recursos de los equipos de campo y de gestión de categorías entre renovaciones. Actualmente, una cadena minorista global con sede en Europa utiliza la automatización de planogramas de CINDE en 32 países y 32 enseñas comerciales, en la mayor implementación multinenseña de este tipo.

Contexto del mercado

Según el informe POI 2024 State of the Industry, el 80 % de las sedes centrales de las empresas CPG carecen de las capacidades necesarias para respaldar decisiones relacionadas con precios, promociones comerciales y estrategias de comercialización. Históricamente, el sector ha dependido de soluciones aisladas para segmentación, planogramas y cumplimiento, que operan de manera independiente y requieren transferencias manuales de información. Estas desconexiones generan demoras y fallas de ejecución en tienda. Hasta ahora, ningún proveedor había integrado estas cuatro disciplinas en una única plataforma sustentada por un modelo de datos compartido.

La convergencia de tres factores ha hecho que esta integración sea tanto técnicamente posible como comercialmente imprescindible: el aumento en la frecuencia de las revisiones de surtido impulsadas por la necesidad de una planificación comercial conjunta más ágil; la disponibilidad de soluciones de visión por computadora a gran escala para verificar el cumplimiento en tienda; y la evolución de los modelos de demanda a gran escala, que hoy pueden transferirse entre distintos entornos minoristas sin necesidad de reentrenamiento.

“Las empresas de bienes de consumo masivo llevan años tomando decisiones sobre surtido y espacio en góndola con herramientas aisladas que no comparten información a lo largo de todo el ciclo de planificación”, afirmó Manish Choudhary, presidente del área Retail de SymphonyAI. “CINDE Assortment and Space fue diseñada para unificar ese proceso de punta a punta. Cuando un modelo de demanda validado en una cadena minorista puede aplicarse a otras planificaciones comerciales conjuntas sin necesidad de reentrenamiento, y cuando la ejecución en tienda retroalimenta directamente la planificación, las empresas dejan de rehacer el trabajo desde cero cada trimestre. Esa capacidad ya está disponible y se apoya en 25 años de implementaciones reales en más de 500 empresas globales de bienes de consumo masivo”.

Para solicitar una demostración o reunirse con el equipo de SymphonyAI durante NRF APAC, los interesados pueden visitar el estand 1514. Además, la empresa participará en dos actividades durante el evento:

BIG Ideas Session — Miércoles 3 de junio, de 14:20 a 14:50, nivel 1, escenario EBI 1. Surachai Hirannitichai, director digital y tecnológico del grupo Big C Supercenter, participará junto a Paul Howe, director general de ReadyMS Thailand, y Manish Choudhary, presidente del área Retail de SymphonyAI, para analizar los desafíos que impulsan la transformación tecnológica de Big C, a través de un caso práctico que muestra cómo uno de los mayores operadores de supermercados de Asia-Pacífico ha redefinido su infraestructura digital.

Expo Tour — Cómo interactuar con los clientes mediante IA generativa. Los participantes conocerán la hoja de ruta tecnológica de la IA generativa y obtendrán información sobre cómo esta tecnología puede contribuir al aumento de los ingresos y a la mejora de la eficiencia operativa. Los asistentes a NRF APAC podrán incorporar esta actividad guiada a su inscripción.

Acerca de SymphonyAI

SymphonyAI desarrolla plataformas de IA vertical diseñadas para ayudar a las organizaciones a resolver desafíos complejos de alto valor, desde la prevención del delito financiero hasta la mejora del desempeño en tienda y el aumento de la eficiencia industrial. Más de 2000 empresas de todo el mundo confían en sus soluciones, entre ellas 200 de las principales instituciones financieras, las 25 mayores empresas globales de bienes de consumo masivo y algunas de las cadenas de supermercados y empresas industriales más relevantes del mundo. Gracias a aplicaciones entrenadas para sectores específicos y agentes preconfigurados, SymphonyAI ofrece soluciones listas para generar valor desde el primer día. Para más información, visite https://www.symphonyai.com/.

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