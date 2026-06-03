Perpetuals报告UpsideOnly交易量达45亿美元，并与Datavault AI签署代币化大宗商品交易所协议

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC)今日报告了其突破性UpsideOnly交易及市场预测平台的强劲早期业绩，并宣布与Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT)达成协议，将在Perpetuals平台上架代币化实物商品资产。

在上线的前两周，交易者蜂拥至UpsideOnly平台，吸引了超过3万名活跃用户，在186,000笔成交和25种交易工具中产生了45亿美元的累计平台交易量。用户来自全球185个不同国家，反映出市场对无风险产品的广泛需求。令人意外的是，黄金以14亿美元的交易量成为最受欢迎的交易工具，超过了比特币的12亿美元，而贵金属占据了平台总交易活动的约35%。

UpsideOnly是首个“用户不会亏损”的交易和市场预测平台。交易者可以对全球市场进行预测，当这些预测被Perpetuals专有的AI验证正确时，用户即可分享利润，而无需投入任何本金。

Perpetuals还确认公司已与实物资产代币化公司Datavault AI签署了互惠服务协议，将在Perpetuals交易所平台上架其大宗商品代币项目，目标是在PM MTF Ltd.（一个获得欧盟许可、基于Perpetuals技术运营的多边交易平台）进行交易。该协议最初涵盖MTB Copper项目，并包含扩展条款，涵盖黄金、铜、地热能、美国关键矿产以及欧洲铁镍资源等更多项目。这些项目的合计目标发行规模超过3.28亿美元。

Perpetuals首席战略官兼董事Matthew Nicoletti表示：“过去两周的情况清楚地表明，Perpetuals正在构建满足市场重大需求的产品。UpsideOnly的采用率超出了我们的所有预期，而现在达成这项Datavault AI协议更是展示了我们的执行速度。我们正在快速前进，势头真实存在。”

Datavault AI首席执行官Nathaniel T. Bradley表示：“Perpetuals建立了实物商品代币化所需但此前一直缺失的受监管基础设施。与一个已经展示出这种用户增长速度的平台合作，能让我们的代币项目在Datavault AI发展的恰当时机，接触到我们所认为的全球最大潜在受众。”

关于Perpetuals.com Ltd

Perpetuals.com Ltd (Nasdaq: PDC)是一家金融科技公司，致力于开发由AI驱动的交易产品和预测市场，在美国、欧洲和亚洲拥有全球业务版图。其使命是通过为散户用户提供直观、安全、高效且涵盖全球资本市场的交易体验来降低风险。公司的旗舰消费者产品UpsideOnly是首个无风险交易平台，将人类的市场洞察与专有的BayesShield AI相结合，让用户在无需冒本金风险的情况下分享交易利润。

Perpetuals的专有AI系统BayesShield AI结合了先进的AI和数据分析。该技术基于数十亿笔交易进行训练，实时监控市场活动，识别交易和风险决策的模式，并提供多资产覆盖。该公司的技术被获欧盟许可的Perpetual Markets多边交易平台(MTF) PM MTF Ltd.使用，该平台在完整的MiFID II、MiCA、DORA和EMIR法规下运营。

关于Datavault AI

Datavault AI™ (NASDAQ: DVLT)正在引领Web 3.0环境中AI驱动的数据体验、资产估值和货币化。该公司基于云的平台提供全面的解决方案，并着重于声学科学和数据科学两大部门的协作。

Datavault AI的声学科学部门拥有WiSA®、ADIO®和Sumerian®专利技术，以及行业首创的基础性空间和多通道无线高保真声音传输技术，其知识产权涵盖音频时序、同步和多通道干扰消除等领域。数据科学部门则利用Web 3.0和高性能计算的力量，为体验式数据感知、估值和安全货币化提供解决方案。

Datavault AI的平台服务于多个行业，包括为体育和娱乐、活动和场馆、生物技术、教育、金融科技、房地产、医疗保健、能源等行业提供高性能计算软件许可。Information Data Exchange®通过将现实世界中的物理对象安全地附加到不可更改的元数据上，实现数字孪生以及姓名、图像和肖像的许可，从而促进负责任且诚信的AI应用。公司的技术套件完全可定制，并提供基于AI和机器学习的自动化、第三方集成、详细分析和数据、营销自动化以及广告监测等功能。

公司总部位于宾夕法尼亚州费城。如需了解更多关于Datavault AI的信息，请访问www.dvlt.ai和https://dvlt.ai/insights。

前瞻性陈述： 本新闻稿包含《1995年私人证券诉讼改革法案》所界定的前瞻性陈述，包括但不限于有关公司和UpsideOnly用户预期盈利能力的陈述。诸如“预期”、“将”、“定位”、“推进”、“预计”、“预料”等词语以及其他类似表达均表明其为前瞻性陈述，但并非所有前瞻性陈述都包含此类词语。这些陈述反映Perpetuals对未来事件的当前观点，受可能导致实际结果产生重大差异的风险和不确定性影响，包括但不限于：BayesShield AI的有效性和准确性、监管审查、UpsideOnly的成功运营；用户参与UpsideOnly平台；市场状况；实现UpsideOnly预期收益的能力；UpsideOnly在适用的博彩、抽奖、证券及商品衍生品法律下的特征认定；BayesShield AI方法的专利颁发和可执行性；公司为支持UpsideOnly平台运营筹集资金的能力；商品代币上市项目可能无法按预期时间表完成或根本无法完成的风险；商品代币上市项目可能无法实现预期交易量或流动性的风险；与代币化商品资产和数字证券适用司法管辖区不断演变的监管框架相关的风险；适用法规可能限制某些司法管辖区分销或交易的风险；市场需求以及经济、市场或监管条件的变化；以及公司向美国证券交易委员会提交的文件中详述的风险。这些陈述必然基于多项估计和假设，尽管公司认为这些估计和假设是合理的，但其本质上受到重大商业、经济、竞争、政治和社会不确定性及意外事件的影响。若这些风险或不确定性中的一项或多项成为现实，或公司所述的支持这些前瞻性陈述的假设被证明不正确，实际结果可能与本文所述结果存在重大差异。在此提醒个人注意，前瞻性陈述并非未来业绩的保证，因此投资者不应过度依赖前瞻性陈述，因其本质上存在不确定性。这些前瞻性陈述仅反映截至本新闻稿发布之日的情况，除非法律要求，否则公司不承担更新这些前瞻性陈述的义务。Perpetuals.com Ltd拥有收购附属公司PM MTF Ltd.的期权协议，若行使该期权，需获得塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)的控制权变更批准。“无风险交易”指用户不会因交易亏损而产生损失，但不包括公司运营风险等其他来源的风险。

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