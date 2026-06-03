AirgainがFirstNet, Built with AT&Tとの協業により公共安全・公益事業向け接続ポートフォリオを拡充

サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 先端ワイヤレス接続ソリューションの主要プロバイダーであるAirgain , Inc. (NASDAQ: AIRG)は、米国の公共安全ネットワークであるFirstNet®, Built with AT&Tとの協業によるミッションクリティカルな接続ポートフォリオの継続的な拡充を発表しました。これにより、米国全土の公共安全機関、公益事業、および現場業務向けに、信頼性の高い高性能な通信をサポートします。

公共安全向けの接続機能の強化を図るAirgainは最近、ポートフォリオにMegaFi 2™およびMegaGo 2™を追加しました。高出力端末（HPUE）技術を使用するFirstNet MegaRange™ソリューションとして、これら2つのルーターは、政府がFirstNet上の公共安全のために確保した全国規模の高品質周波数資源であるBand 14専用に、6倍の出力で送信します。これにより、遠隔地や、ガラス・コンクリート・金属などの信号遮断材を介した環境でも、信頼性の高い通信をサポートできます。

MegaFi 2™およびMegaGo 2™の追加により、Airgainの拡大を続けるAirgainConnect®ポートフォリオ（AirgainConnect® Fleet™ (AC-Fleet)やGo-Kit Pro™も含む）が強化されます。これらのソリューションを組み合わせることで、公共安全機関や、公益事業、運輸、エネルギー、フィールド・サービスなど、それらの任務をサポートする重要インフラ運営組織を含め、通信環境が厳しい状況下で活動する組織に対し、車両・固定・ポータブル・迅速対応の統合的な接続オプションを提供します。

「ファースト・レスポンダーは、あらゆる環境において信頼性の高い通信を必要としています」と、AT&TのFirstNetおよびNextGen 9-1-1製品担当AVPであるマット・ウォルシュ氏は述べています。「公共安全機関の運用のニーズをサポートし、通信状況が厳しいエリアでの接続性の拡張に注力しているAirgainのような組織との協業は、現場チームが最も重要な局面で接続を維持できるようにするために不可欠です」

両ソリューションはFirstNet Trusted™認証を受けています。これは、公共安全機関の重要な運用ニーズを満たすために、商業基準を超える厳格なサイバーセキュリティーおよびネットワーク接続要件を満たしていることを意味します。

「今日のファースト・レスポンダー・コミュニティーにとって、信頼性の高い接続性は極めて重要です」と、Airgainの社長兼最高経営責任者（CEO）であるジェイコブ・スエンは述べています。「AT&TのFirstNetチームとの協業は、過酷な現場環境向けの専用接続ソリューションを提供するAirgainの能力を継続的にサポートするものです。AirgainConnectポートフォリオにより、公共安全機関、公益事業、その他の重要インフラ組織に対し、車両・ポータブル・固定・迅速対応における運用をサポートするさらに多くの選択肢を提供していきます」

Airgainのソリューションは、組織が導入の複雑さを軽減し、設置を簡素化し、車両・遠隔地・一時的な現場展開における運用の柔軟性を向上させるのに役立ちます。統合された5G接続、マルチキャリア・サポート、堅牢な設計、そして柔軟な展開オプションを備えたAirgainは、信頼性と運用準備態勢を向上させながら、お客様の通信インフラのモダナイゼーションを支援します。

Airgainの接続ソリューションの詳細については、Airgainのサイトをご覧ください。

Airgainについて

カリフォルニア州サンディエゴに本社を置くAirgain, Inc.（NASDAQ: AIRG）は、5G技術の最先端イノベーションを推進する、高度なワイヤレス接続ソリューションの主要プロバイダーです。市場への迅速な展開を可能にする、高性能でコスト効率が高く、エネルギー効率に優れたワイヤレス・ソリューションの提供に取り組んでいます。その使命は、統合・最適化された革新的ワイヤレス・ソリューションを通じて世界をつなぐことです。当社の多様な製品ポートフォリオは、企業、自動車、公共安全、および消費者市場にサービスを提供しています。詳細については、airgain.comをご覧いただくか、LinkedInやXでAirgainをフォローしてください。

FirstNetおよびFirstNetロゴは、First Responder Network Authorityの登録商標およびサービス・マークです。その他のすべてのマークは、それぞれの所有者に帰属します。

Airgain、AirgainConnect、AC-Fleet、Go-Kit Pro、MegaFi 2、MegaGo 2、およびAirgainロゴは、Airgain, Inc.の商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

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