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Il programma "Rise of the Robots" di Mouser esplora considerazioni relative alla progettazione degli umanoidi

DALLAS e FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., il distributore globale autorizzato con gli ultimi componenti elettronici e i prodotti per l'automazione industriale, oggi ha annunciato l'ultimo episodio della sua serie sulla tecnologia Empowering Innovation Together (EIT), Rise of the Robots, che esplora le tecnologie chiave alla base dei robot umanoidi e il loro potenziale di trasformazione. La serie spiega il progresso di questi robot da semplici macchine a strumenti fondamentali, utilizzati nell'assistenza, nell'automazione industriale, nell'educazione e perfino negli ambienti più impegnativi.

Mentre da molto tempo la fantascienza immagina i robot simili agli esseri umani, recenti progressi nella sensoristica, nell'attuazione, nell'intelligenza artificiale, nell'informatica integrata e nei sistemi di alimentazione hanno consentito l'impiego pratico della robotica nel mondo reale in contesti industriali, sanitari e ad alto rischio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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