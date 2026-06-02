High Q Technologies et Creative Biostructure annoncent un partenariat stratégique élargissant l'accès mondial à la spectroscopie RPE prête pour l'informatique quantique

WATERLOO, Ontario--(BUSINESS WIRE)--High Q Technologies, un développeur de systèmes de spectroscopie par résonance paramagnétique électronique (RPE) prête pour l'informatique quantique, et Creative Biostructure, une organisation de recherche sous contrat en biologie structurelle, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique pour soutenir une adoption plus large de la spectroscopie RPE pour l'étude de la dynamique des protéines dans la recherche pharmaceutique et biotechnologique.

La spectroscopie RPE est de plus en plus pertinente à mesure que la découverte de médicaments se tourne vers des systèmes protéiques désordonnés, flexibles et spécifiques à une maladie qui ne peuvent pas être entièrement compris par les seules méthodes structurelles statiques. Cependant, l'adoption généralisée de la RPE a toujours été limitée par la complexité des instruments et des flux de travail, ainsi que par la nécessité d'une expertise technique spécifique en matière de conception expérimentale et d'interprétation des données. Tirant parti de la technologie des capteurs quantiques, la RPE FATHOM® a relevé ces défis.

En fournissant des mesures uniques de longues distances, la RPE FATHOM® permet aux chercheurs de sonder les ensembles conformationnels et les mouvements moléculaires impliqués dans les troubles de santé les plus complexes d’aujourd’hui, où le trouble intrinsèque, l’agrégation et les intermédiaires dynamiques entraînent la pathologie. Grâce à cette collaboration, Creative Biostructure fournira une consultation scientifique, un soutien à la conception expérimentale et des orientations en matière de flux de travail aux entreprises mettant en œuvre la plateforme de spectroscopie RPE FATHOM® de High Q Technologies.

« La découverte de médicaments est de plus en plus axée sur la compréhension du comportement des protéines en mouvement », déclare Don Carkner, directeur général de High Q Technologies. « Avec FATHOM®, la spectroscopie RPE quantique permet d’étudier ces systèmes dynamiques et, grâce à ce partenariat avec Creative Biostructure, nous rendons ces capacités plus accessibles dans le cadre des flux de travail de biologie structurelle et de découverte de médicaments. »

Tony Zhang, scientifique en chef chez Creative Biostructure, déclare : « La biologie structurelle moderne s’oriente vers l’intégration de techniques synergiques pour comprendre les systèmes biomoléculaires complexes. La spectroscopie RPE ajoute une couche importante d’informations dynamiques qui complète des méthodes telles que la cryo-microscopie électronique, la spectroscopie RMN et la modélisation computationnelle ».

Les entreprises intéressées par les services de spectroscopie RPE de Creative Biostructure ou des informations supplémentaires sont invitées à consulter https://www.creative-biostructure.com/quantum-epr-spectroscopy-platform.htm.

À propos de High Q Technologies

High Q Technologies est une société innovante qui développe des spectromètres RPE pour la dynamique des protéines, alimentés par la technologie des capteurs quantiques. High Q a pour mission de redéfinir la détermination de la structure des protéines, l'avenir de la découverte de médicaments et le développement de nouveaux traitements.

Pour de plus amples renseignements sur High Q Technologies et FATHOM®, rendez-vous sur http://www.highqtechnologies.com

À propos de Creative Biostructure

Creative Biostructure fournit des services de biologie structurale, y compris la cryo-microscopie électronique, la spectroscopie RMN, la cristallographie aux rayons X, la caractérisation des protéines membranaires et le soutien à la découverte de médicaments basés sur la structure. La société soutient des organismes de recherche mondiaux dans la détermination de la structure des protéines et la caractérisation moléculaire dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.