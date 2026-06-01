-

SymphonyAI為全球消費品企業帶來由AI驅動的商品組合與空間規劃平台，將類別審查週期從數週縮短至數天

CINDE Assortment and Space串聯商品組合、貨架陳列圖與店內執行，形成完整閉環，並已在全球500多個消費品企業部署中獲得實證

80%的CPG總部缺乏能夠做出具信心的品類決策所需的分析能力——仍在使用過時資料進行檢視，而貨架陳列圖也未能如預期落實至門市。來自SymphonyAI的CINDE Assortment and Space改變了這一現況。該平台建立於25年的零售AI經驗之上，並已在超過500個全球CPG部署中驗證，將門市分群、品項最佳化、貨架陳列圖自動化以及即時貨架洞察整合於單一端到端工作流程中。Southern Co-op實現了5.2% 的品類銷售提升。一家領先的歐洲零售商已在32個國家/地區運行CINDE。原本需要六週的品類檢視週期，如今縮短至數天。單一平台、單一真實數據來源、端到端智慧。

美國加州帕羅奧圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 貨架陳列圖合規性失敗、未能即時發現缺貨情況，以及總部規劃與門市執行之間的落差，皆會對雜貨零售商的同店銷售、耗損及員工工時造成可量化的損失。過去為品類規劃打造的工具，從未被設計來彌補這項執行落差。為此，全球Vertical AI領導企業SymphonyAI今日宣布推出專為CPG企業打造的CINDE Assortment and Space。這是一套AI平台，可串聯商品組合策略、貨架陳列圖執行與店內合規性管理，將品類檢討週期從原本四至六週大幅縮短至數天內完成。

該平台以SymphonyAI的Transferable Demand AI為核心技術基礎。此模型經過25年零售數據訓練，並已在全球超過500個CPG部署案例中完成正式環境驗證，其中包括PepsiCo、Southern Co-op，以及全球前25大CPG企業。CINDE Assortment and Space可作為獨立的 「商品組合即服務」服務提供，亦可作為完整CINDE CPG Enterprise Suite的一部分使用。

五大應用案例

每項應用皆針對當今CPG企業在品類決策管理中反覆出現的痛點而設計，這些痛點皆來自數十年正式部署經驗中的觀察與歸納：

  • 門市智慧 — 從照片到貨架陳列圖閉環管理：陳列人員使用行動裝置拍攝貨架照片後，電腦視覺技術即可辨識所有SKU、商品陳列面及缺貨情況，並將修正任務指派給對應店員，全程無需人工稽核、無需額外的合規工具，也不會在門市巡查與實際執行之間產生時間落差。其產生的結果可直接回饋至下一輪商品組合規劃週期，藉此補足在貨架重設期間逐步擴大的貨架陳列圖合規性缺口，並降低貨架商品供應不足所造成的損失。
  • 商品組合最佳化 — 可轉移需求：透過增量評分、需求狀態分析以及產品互相蠶食模型所推動的SKU層級精簡優化。Southern Co-op運用此功能後，品類銷售額提升了5.2%，這項同店銷售成長成果來自於將正確的SKU配置在正確的貨架上。Transferable Demand AI模型可跨零售商直接套用而無需重新訓練，代表在某一JBP中驗證完成的成果，能夠延伸應用至下一個JBP，而不必從零重新建構。
  • 智慧型門市分群：基於門市層級的交易與銷售模式所衍生的門市分群方法，建立模型能夠高度精準且具可擴展性，並針對在地需求、消費者行為以及營運機制進行客製化調整。此功能在批發環境以及消費者層級資料有限的市場中特別具有價值，包括許多亞太地區與新興市場，因為在這些地區，零售商的採用程度取決於具實務可行性、以門市為核心的智慧分析能力。
  • 空間感知商品組合配置 — 類別管理者工作流程：透過共享資料模型整合商品組合配置與貨架陳列圖規劃，產出可直接上架執行的成果，讓門市團隊能立即採取行動。這些並非需要在執行前再經過人工轉換的分析建議。PepsiCo在英國主要大型雜貨零售商中，將此能力應用於類別管理者規劃，縮短品類檢視週期，並在平台內產出可供零售商直接使用的交付成果。
  • 貨架陳列圖自動化 — 多品牌體系規模化：可在不同品牌體系、國家、語言與法規情境下，大規模生成並維護各門市專屬的貨架陳列圖，消除在每次重設期間耗費現場與類別團隊人力的手動重建流程。一家總部位於歐洲的全球零售商，在32個國家/地區與32個品牌體系中運行CINDE貨架陳列圖自動化系統，為同類型中規模最大的多品牌體系部署案例。

市場背景

根據POI 2024年產業現況報告，有80%的CPG（民生消費品）總部缺乏支援定價、促銷以及上市決策所需的能力。此類別過去長期由彼此獨立的點解決方案所處理：門市分群、貨架陳列圖（planogram）與合規性工具各自獨立運作，每一環節都需要人工交接，進而在門市層級導致延遲與執行失誤。過去從未有供應商將這四個領域整合至單一具共享資料模型的平台中。

三項因素的匯合使得這種整合在技術上變得可行，同時在商業上也變得更加迫切：零售商要求更具即時反應能力的聯合業務規劃，使得品類檢視頻率加快；電腦視覺技術已能在規模化環境下用於門市合規驗證；以及大規模需求模型已趨於成熟，能夠在不同零售情境之間轉移而無需重新訓練。

SymphonyAI零售業務總裁Manish Choudhary表示：「多年來，CPG一直使用彼此分離、無法在整個規劃週期中共享資料的工具來進行品項與貨架決策。CINDE Assortment and Space的設計目的，就是要徹底打通這個閉環。當一個在某零售商已經驗證的需求模型，可以無需重新訓練就直接轉移到整個投資組合中的每一個 JBP 時，並且當門市執行結果能直接回饋到規劃中時，CPG就不再需要每一季從頭重建工作。這項能力如今正式可用，並由25年的實際部署經驗所支撐，涵蓋全球超過500家CPG。」

如需申請示範或在NRF APAC與SymphonyAI團隊聯繫，請前往1514展位。SymphonyAI亦將在本次展會中參與兩場會議：

創新思維研討會（BIG Ideas Session）— 6月3日星期三下午2:20至2:50，1樓EBI第1行動舞台：Big C Supercenter集團執行數位技術長Surachai Hirannitichai將與ReadyMS Thailand董事總經理Paul Howe，以及SymphonyAI零售部門總裁Manish Choudhary一同出席，共同探討驅動Big C進行技術轉型的零售商痛點——這是一場即時案例研究，將展示亞太地區最大食品零售業者之一如何重新思考其數位基礎架構。

展覽導覽 — 透過生成式AI與客戶互動：零售商將檢視生成式AI的技術路線圖，以提供關於創造價值的洞察，包括提升營收與優化營運效率。參加NRF APAC的零售商可在其報名套裝方案中加購此專人導覽的展覽行程

關於SymphonyAI

SymphonyAI提供垂直AI產品平台，協助企業解決最複雜且高價值的挑戰——從防止金融犯罪，到提升門市績效，再到提高製造效率。SymphonyAI受到全球超過2,000家企業客戶的信賴，其中包括200家頂尖金融機構、前25大CPG 公司，以及全球多家最大型的雜貨零售商與工業製造商。SymphonyAI 提供經過領域訓練的應用程式與預先建置的代理，可在啟用第一天即可投入使用。如欲了解更多資訊，請造訪https://www.symphonyai.com/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體聯絡人
SymphonyAI
Media@symphonyai.com

Industry:

SymphonyAI

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體聯絡人
SymphonyAI
Media@symphonyai.com

More News From SymphonyAI

SymphonyAI推出CINDE Retail Media Intelligence，協助中大型雜貨零售商串聯商品與零售媒體

美國加州帕羅奧圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 零售媒體已成為雜貨零售業成長最快的獲利來源之一。然而，每年由CPG廣告主投放於零售媒體的數十億美元資金，至今仍流經一個媒體採購團隊與商品管理團隊無法共享數據的體系。商品管理團隊規劃商品組合、協商貿易推廣預算及調整貨架時，往往無法掌握哪些CPG媒體投資推動品類銷售成長；同時，CPG廣告主需要根據增量效益證明來決定是否續投或增加預算，而大多數零售商卻無法提供相關數據。為解決該問題，全球垂直AI領導企業SymphonyAI今日宣布推出CINDE Retail Media Intelligence (RMI)。這是一個AI平台，將商品管理、媒體營運及消費者洞察整合至同一個閉環系統之中，讓零售商及消費品合作夥伴能夠共享數據，清晰了解每一筆媒體預算對品類周轉率的影響、其通路促銷投資報酬率及毛利表現，涵蓋每一個貨架調整週期、聯合業務規劃談判及廣告檔期。 CINDE RMI並非零售媒體網路平台，而是一個提升現有RMN平台智慧化能力的智慧層。它可直接整合至現有零售媒體技術堆疊，而非取代它們，同時可與領先的第三方衡量合作夥伴整合，...

DFI Retail與SymphonyAI合作，推動AI驅動的商品規劃能力

加州帕洛阿爾托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- DFI Retail，作為一家領先的亞洲零售商，已與全球垂直AI平台領導者SymphonyAI啟動一項試點計畫，旨在評估專為提升企業商品規劃而設計的先進零售智慧能力。此舉反映了DFI以客戶為先的嚴謹態度，旨在評估新一代零售見解如何能支援在促銷、商品組合、集群分析及空間規劃等方面做出更佳決策。 隨著競爭加劇及客戶期望不斷演變，DFI正投資於一個成熟且可擴展的AI解決方案，旨在強化零售基礎、提升流程效率，並支援更敏捷的商品規劃決策。 DFI Retail Group首席科技及資訊長Crystal Chan表示：「與SymphonyAI的這項策略合作，體現了DFI致力於為團隊成員改善核心數據基礎與技術解決方案的承諾。我們的目標是藉助AI技術，做出更優、更快的商品規劃決策，持續為亞洲各地的客戶提升品質與價值。」 探索新一代零售智慧 全球零售商正積極採用能將分散數據轉化為統一見解的技術，以強化規劃能力、加快市場應變速度，並提升營運透明度。DFI的此項舉措，正體現了零售業朝「整合式零售智慧」發展的廣泛趨勢——透過整合數據、規...

Symphony AI推出Sensa風險智慧，利用成熟的人工智慧專業知識實現財務合規現代化

加州帕洛阿爾托--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 垂直人工智慧產品平臺的全球領導者SymphonyAI今天宣佈推出Sensa Risk Intelligence（SRI），這是一個基於數十年監管和金融犯罪專業知識的人工智慧原生平臺。 SRI專為關鍵金融環境中的可信部署而設計，可幫助機构降低合規成本，提高檢測準確性，並自信地實現運營現代化。 隨著法規的演變和警報數量的激增，合規團隊面臨著越來越大的運營壓力。 Sensa Risk Intelligence彙集了SymphonyAI經過驗證的監管專業知識和人工智慧領導力，將合規轉變為更具適應性、數據驅動的學科，將大型語言模型、高級分析和代理人工智慧結合在一起。 解决可信AI合規的總成本 SRI建立在SymphonyAI數十年來為全球金融機構提供值得信賴的反洗錢解決方案的經驗之上。 該平臺採用完全集成的模組化架構： Sensa調查——通過智慧AI驅動的Agent自動化，將人工調查减少至少50%。 Sensa 代理——使用人工智慧代理的數位勞動力，使用預構建的工作人員處理常見用例或根據特定合規性和運營需求量身定制的定制代...
Back to Newsroom