SymphonyAI為全球消費品企業帶來由AI驅動的商品組合與空間規劃平台，將類別審查週期從數週縮短至數天

美國加州帕羅奧圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 貨架陳列圖合規性失敗、未能即時發現缺貨情況，以及總部規劃與門市執行之間的落差，皆會對雜貨零售商的同店銷售、耗損及員工工時造成可量化的損失。過去為品類規劃打造的工具，從未被設計來彌補這項執行落差。為此，全球Vertical AI領導企業SymphonyAI今日宣布推出專為CPG企業打造的CINDE Assortment and Space。這是一套AI平台，可串聯商品組合策略、貨架陳列圖執行與店內合規性管理，將品類檢討週期從原本四至六週大幅縮短至數天內完成。

該平台以SymphonyAI的Transferable Demand AI為核心技術基礎。此模型經過25年零售數據訓練，並已在全球超過500個CPG部署案例中完成正式環境驗證，其中包括PepsiCo、Southern Co-op，以及全球前25大CPG企業。CINDE Assortment and Space可作為獨立的 「商品組合即服務」服務提供，亦可作為完整CINDE CPG Enterprise Suite的一部分使用。

五大應用案例

每項應用皆針對當今CPG企業在品類決策管理中反覆出現的痛點而設計，這些痛點皆來自數十年正式部署經驗中的觀察與歸納：

門市智慧 — 從照片到貨架陳列圖閉環管理： 陳列人員使用行動裝置拍攝貨架照片後，電腦視覺技術即可辨識所有SKU、商品陳列面及缺貨情況，並將修正任務指派給對應店員，全程無需人工稽核、無需額外的合規工具，也不會在門市巡查與實際執行之間產生時間落差。其產生的結果可直接回饋至下一輪商品組合規劃週期，藉此補足在貨架重設期間逐步擴大的貨架陳列圖合規性缺口，並降低貨架商品供應不足所造成的損失。

陳列人員使用行動裝置拍攝貨架照片後，電腦視覺技術即可辨識所有SKU、商品陳列面及缺貨情況，並將修正任務指派給對應店員，全程無需人工稽核、無需額外的合規工具，也不會在門市巡查與實際執行之間產生時間落差。其產生的結果可直接回饋至下一輪商品組合規劃週期，藉此補足在貨架重設期間逐步擴大的貨架陳列圖合規性缺口，並降低貨架商品供應不足所造成的損失。 商品組合最佳化 — 可轉移需求： 透過增量評分、需求狀態分析以及產品互相蠶食模型所推動的SKU層級精簡優化。Southern Co-op運用此功能後，品類銷售額提升了5.2%，這項同店銷售成長成果來自於將正確的SKU配置在正確的貨架上。Transferable Demand AI模型可跨零售商直接套用而無需重新訓練，代表在某一JBP中驗證完成的成果，能夠延伸應用至下一個JBP，而不必從零重新建構。

透過增量評分、需求狀態分析以及產品互相蠶食模型所推動的SKU層級精簡優化。Southern Co-op運用此功能後，品類銷售額提升了5.2%，這項同店銷售成長成果來自於將正確的SKU配置在正確的貨架上。Transferable Demand AI模型可跨零售商直接套用而無需重新訓練，代表在某一JBP中驗證完成的成果，能夠延伸應用至下一個JBP，而不必從零重新建構。 智慧型門市分群： 基於門市層級的交易與銷售模式所衍生的門市分群方法，建立模型能夠高度精準且具可擴展性，並針對在地需求、消費者行為以及營運機制進行客製化調整。此功能在批發環境以及消費者層級資料有限的市場中特別具有價值，包括許多亞太地區與新興市場，因為在這些地區，零售商的採用程度取決於具實務可行性、以門市為核心的智慧分析能力。

基於門市層級的交易與銷售模式所衍生的門市分群方法，建立模型能夠高度精準且具可擴展性，並針對在地需求、消費者行為以及營運機制進行客製化調整。此功能在批發環境以及消費者層級資料有限的市場中特別具有價值，包括許多亞太地區與新興市場，因為在這些地區，零售商的採用程度取決於具實務可行性、以門市為核心的智慧分析能力。 空間感知商品組合配置 — 類別管理者工作流程： 透過共享資料模型整合商品組合配置與貨架陳列圖規劃，產出可直接上架執行的成果，讓門市團隊能立即採取行動。這些並非需要在執行前再經過人工轉換的分析建議。PepsiCo在英國主要大型雜貨零售商中，將此能力應用於類別管理者規劃，縮短品類檢視週期，並在平台內產出可供零售商直接使用的交付成果。

透過共享資料模型整合商品組合配置與貨架陳列圖規劃，產出可直接上架執行的成果，讓門市團隊能立即採取行動。這些並非需要在執行前再經過人工轉換的分析建議。PepsiCo在英國主要大型雜貨零售商中，將此能力應用於類別管理者規劃，縮短品類檢視週期，並在平台內產出可供零售商直接使用的交付成果。 貨架陳列圖自動化 — 多品牌體系規模化：可在不同品牌體系、國家、語言與法規情境下，大規模生成並維護各門市專屬的貨架陳列圖，消除在每次重設期間耗費現場與類別團隊人力的手動重建流程。一家總部位於歐洲的全球零售商，在32個國家/地區與32個品牌體系中運行CINDE貨架陳列圖自動化系統，為同類型中規模最大的多品牌體系部署案例。

市場背景

根據POI 2024年產業現況報告，有80%的CPG（民生消費品）總部缺乏支援定價、促銷以及上市決策所需的能力。此類別過去長期由彼此獨立的點解決方案所處理：門市分群、貨架陳列圖（planogram）與合規性工具各自獨立運作，每一環節都需要人工交接，進而在門市層級導致延遲與執行失誤。過去從未有供應商將這四個領域整合至單一具共享資料模型的平台中。

三項因素的匯合使得這種整合在技術上變得可行，同時在商業上也變得更加迫切：零售商要求更具即時反應能力的聯合業務規劃，使得品類檢視頻率加快；電腦視覺技術已能在規模化環境下用於門市合規驗證；以及大規模需求模型已趨於成熟，能夠在不同零售情境之間轉移而無需重新訓練。

SymphonyAI零售業務總裁Manish Choudhary表示：「多年來，CPG一直使用彼此分離、無法在整個規劃週期中共享資料的工具來進行品項與貨架決策。CINDE Assortment and Space的設計目的，就是要徹底打通這個閉環。當一個在某零售商已經驗證的需求模型，可以無需重新訓練就直接轉移到整個投資組合中的每一個 JBP 時，並且當門市執行結果能直接回饋到規劃中時，CPG就不再需要每一季從頭重建工作。這項能力如今正式可用，並由25年的實際部署經驗所支撐，涵蓋全球超過500家CPG。」

如需申請示範或在NRF APAC與SymphonyAI團隊聯繫，請前往1514展位。SymphonyAI亦將在本次展會中參與兩場會議：

創新思維研討會（BIG Ideas Session）— 6月3日星期三下午2:20至2:50，1樓EBI第1行動舞台：Big C Supercenter集團執行數位技術長Surachai Hirannitichai將與ReadyMS Thailand董事總經理Paul Howe，以及SymphonyAI零售部門總裁Manish Choudhary一同出席，共同探討驅動Big C進行技術轉型的零售商痛點——這是一場即時案例研究，將展示亞太地區最大食品零售業者之一如何重新思考其數位基礎架構。

展覽導覽 — 透過生成式AI與客戶互動：零售商將檢視生成式AI的技術路線圖，以提供關於創造價值的洞察，包括提升營收與優化營運效率。參加NRF APAC的零售商可在其報名套裝方案中加購此專人導覽的展覽行程。

關於SymphonyAI

SymphonyAI提供垂直AI產品平台，協助企業解決最複雜且高價值的挑戰——從防止金融犯罪，到提升門市績效，再到提高製造效率。SymphonyAI受到全球超過2,000家企業客戶的信賴，其中包括200家頂尖金融機構、前25大CPG 公司，以及全球多家最大型的雜貨零售商與工業製造商。SymphonyAI 提供經過領域訓練的應用程式與預先建置的代理，可在啟用第一天即可投入使用。如欲了解更多資訊，請造訪https://www.symphonyai.com/。

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