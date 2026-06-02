Le programme Rise of the Robots de Mouser explore les considérations relatives à la conception des robots humanoïdes

DALLAS et FORT WORTH, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mouser Electronics, Inc., distributeur mondial agréé proposant les composants électroniques et les produits d’automatisation industrielle les plus récents, a annoncé aujourd’hui la sortie du dernier volet de sa série technologique Empowering Innovation Together (EIT), intitulé Rise of the Robots, qui explore les technologies clés à l’origine des robots humanoïdes et leur potentiel de transformation. Cette série explique comment ces robots sont passés de simples machines à des outils essentiels utilisés dans les soins, l’automatisation industrielle, l’éducation et même dans les environnements les plus hostiles.

Alors que la science-fiction imagine depuis longtemps des robots ressemblant à des humains, les récentes avancées en matière de capteurs, d’actionneurs, d’IA, d’informatique embarquée et de systèmes d’alimentation ont permis des déploiements robotiques concrets et réels dans les secteurs de l’industrie, de la santé et des environnements à haut risque. Les ingénieurs intègrent désormais la perception multimodale, le contrôle en temps réel et la formation par simulation en utilisant des approches d’IA physique pour accélérer le développement et améliorer les performances. Bien que de nombreux systèmes nécessitent encore une supervision, ils servent de base à des plateformes robotiques collaboratives capables d’interactions complexes, semblables à celles des humains. Le dernier volet de la série EIT explore le processus de conception technique, les défis liés à l’intégration des systèmes, ainsi que le rôle des infrastructures existantes, de la sécurité et du retour sur investissement dans la mise en place d’un déploiement évolutif de robots humanoïdes.

« La robotique humanoïde représente une convergence entre la détection, le contrôle et l’intelligence embarquée qui redéfinit la manière dont les ingénieurs abordent la conception des systèmes », déclare Jeff Newell, président de Mouser Electronics. « À travers ce dernier épisode d’Empowering Innovation Together, nous fournissons aux ingénieurs les informations et les ressources dont ils ont besoin pour mieux comprendre et naviguer dans cette transition. »

Dans le podcast The Tech Between Us, Raymond Yin, directeur du contenu technique chez Mouser Electronics, et Leo Chen, responsable des opérations américaines chez le fabricant de robots Engineered Arts, discutent du rôle de la robotique dans les environnements industriels et de l’approche technique pour créer des traits et des expressions faciales semblables à ceux des humains. Leo Chen explique également comment l’humanoïde d’Engineered Arts, Ameca, a vu le jour grâce à des considérations de conception minutieuses.

« Le développement de robots humanoïdes nécessite de résoudre des défis complexes au niveau du système, touchant à la perception, à l’actionnement et au contrôle en temps réel », déclare Raymond Yin. « Dans cet épisode, nous analysons comment les ingénieurs abordent ces défis et ce qu’il faut pour construire des systèmes capables de fonctionner de manière fiable dans des environnements réels. »

Outre le podcast, la série EIT comprend une vidéo approfondie, des articles techniques, une infographie thématique, ainsi que du contenu exclusif réservé aux abonnés, explorant les applications pratiques de l’IA dans les flux de travail d’ingénierie. En examinant l’éventail des cas où l’IA peut renforcer l’expertise technique, les ingénieurs peuvent développer des outils pour aider à redéfinir la façon dont les gens pensent, décident et créent, tout en protégeant la vie privée et le contrôle.

Créé en 2015, le programme Empowering Innovation Together de Mouser est l’un des programmes éducatifs les plus reconnus du secteur des composants électroniques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/empowering-innovation/humanoid-robotics-systems/ et suivez Mouser sur Facebook, LinkedIn, X et YouTube.

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En tant que distributeur agréé mondial, Mouser propose la plus large sélection de semi-conducteurs, de composants électroniques et de produits d’automatisation industrielle de dernière génération. Les clients de Mouser peuvent compter sur des produits 100 % certifiés et authentiques, entièrement traçables auprès de chacun de ses partenaires fabricants. Pour aider les clients à accélérer leurs conceptions, le site web de Mouser héberge une vaste bibliothèque de ressources techniques, comprenant un Centre de ressources techniques, ainsi que des fiches techniques de produits, des conceptions de référence spécifiques aux fournisseurs, des notes d’application, des informations techniques de conception, des outils d’ingénierie et d’autres informations utiles.

Les ingénieurs peuvent se tenir informés des dernières actualités passionnantes en matière de produits, de technologies et d’applications grâce à la newsletter électronique gratuite de Mouser. Les abonnements aux actualités et aux ressources de référence par e-mail de Mouser sont personnalisables en fonction des besoins uniques et évolutifs des clients et des abonnés. Aucun autre distributeur n’offre aux ingénieurs autant de personnalisation et de contrôle sur les informations qu’ils reçoivent. Découvrez les technologies émergentes, les tendances en matière de produits et bien plus encore en vous inscrivant dès aujourd’hui sur https://sub.info.mouser.com/subscriber/.

À propos de Mouser Electronics

Mouser Electronics est un distributeur agréé de composants électroniques et semi-conducteurs, spécialisé dans les lancements de nouveaux produits mis au point par ses partenaires de production, de premier plan. Destiné aux ingénieurs qui conçoivent l’électronique mondiale et à la communauté des acheteurs, le site Web mondial du distributeur, mouser.com, est disponible en plusieurs langues et devises, et propose plus de 6,8 millions de produits offerts par plus de 1 200 fabricants. Mouser propose 28 sites d’assistance dans le monde entier pour fournir le meilleur service client possible dans la langue, la devise et le fuseau horaire pertinent. Le distributeur expédie ses produits vers plus de 650 000 clients dans 223 pays et territoires, depuis ses installations de distribution ultramodernes d’une superficie d’un million de pieds carrés, situées dans la région métropolitaine de Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.mouser.com/.

Marques déposées

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