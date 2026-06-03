ThetaRay convierte la defensa financiera en un juego en Money20/20 Europe con una versión de «¿Dónde está Wally?» centrada en el cumplimiento de la normativa

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, empresa líder en infraestructura de IA para el cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros, ha presentado hoy Spot The Money Mule en Money20/20 Europe. Este juego en línea de alta velocidad es una versión del juego «¿Dónde está Wally?» adaptada a la era de la IA y centrada en el cumplimiento de la normativa, diseñada para reducir la brecha entre la compleja infraestructura bancaria y el papel del público a la hora de frenar la delincuencia a nivel internacional.

El juego reta a los jugadores a encontrar a una mula de dinero que se esconde a plena vista en cinco bulliciosas escenas cotidianas, desde el ajetreo matutino en un aeropuerto hasta las concurridas filas de un festival de tulipanes holandés.

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