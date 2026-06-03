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ThetaRay convierte la defensa financiera en un juego en Money20/20 Europe con una versión de «¿Dónde está Wally?» centrada en el cumplimiento de la normativa

Con «Spot The Money Mule», ThetaRay combina la IA agéntica con la educación pública para poner fin a la contratación de delincuentes, promoviendo una posición firme de todo el ecosistema contra las finanzas ilícitas.

ThetaRay's AI can spot money mules in seconds. Can you?

ÁMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, empresa líder en infraestructura de IA para el cumplimiento de la normativa sobre delitos financieros, ha presentado hoy Spot The Money Mule en Money20/20 Europe. Este juego en línea de alta velocidad es una versión del juego «¿Dónde está Wally?» adaptada a la era de la IA y centrada en el cumplimiento de la normativa, diseñada para reducir la brecha entre la compleja infraestructura bancaria y el papel del público a la hora de frenar la delincuencia a nivel internacional.

El juego reta a los jugadores a encontrar a una mula de dinero que se esconde a plena vista en cinco bulliciosas escenas cotidianas, desde el ajetreo matutino en un aeropuerto hasta las concurridas filas de un festival de tulipanes holandés.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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