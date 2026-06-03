ThetaRay propose une approche ludique de la gestion financière lors du salon Money20/20 Europe, en revisitant le jeu « Où est Charlie ? » sous l’angle de la conformité

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, un chef de file dans le domaine des infrastructures d’intelligence artificielle dédiées à la conformité en matière de criminalité financière, a dévoilé aujourd’hui son jeu Spot The Money Mule (Dénichez la mule financière) lors du salon Money20/20 Europe. Ce jeu en ligne ultrarapide est une version axée sur la conformité du jeu « Où est Charlie ? » adapté pour l’ère de l’IA. Il a été conçu pour combler le fossé entre les infrastructures bancaires complexes et le rôle du grand public dans la lutte contre la criminalité internationale.

Le jeu invite les joueurs à débusquer une mule financière dissimulée dans cinq scènes animées de la vie quotidienne, de l’effervescence matinale d’un aéroport aux allées colorées d’un festival des tulipes aux Pays-Bas.

« À l’ère de l’IA, les menaces les plus dangereuses sont celles qui se fondent parfaitement dans le rythme effréné de nos vies numériques », a déclaré Garima Chaudhary, vice-présidente chargée de la lutte contre la criminalité financière et de la conformité IA chez ThetaRay. « Dans le jeu, on recherche un visage “connu”, mais dans le monde réel, il n’y a pas de profil évident. Alors que les humains ont du mal à repérer une personne dans une foule, notre IA surveille les référentiels comportementaux afin de détecter des schémas invisibles dans des millions de transactions, qui seraient indétectables à l’œil nu. »

Le jeu se déroule dans des marchés nocturnes et des lieux de transit bondés, reflétant ainsi les espaces numériques dans lesquels le recrutement de « mules financières » explose actuellement. En rendant la détection claire, ludique et partageable, ThetaRay met en lumière les défis liés à l’identification des criminels financiers au sein d’une foule, sans l’aide d’outils de détection sophistiqués, et transforme la conformité en une mission de défense collective et virale. Outre le jeu « Spot the Money Mule », ThetaRay invite les régulateurs, les partenaires technologiques et les banques à unir leurs efforts pour aider le public à éviter les pièges de la fraude moderne et du blanchiment d’argent.

« La lutte contre la criminalité financière est une mission qui relève de tout un écosystème, et non d’initiatives individuelles », a déclaré Brad Levy, PDG de ThetaRay. « Nous agissons en parfaite adéquation avec les dernières directives de la FCA et d'Europol, qui ont averti que le recrutement de “mules financières” ciblait désormais des victimes âgées d’à peine 12 ans dans les espaces numériques où elles évoluent et jouent. Nous fournissons déjà à nos partenaires – qu’il s’agisse de banques de premier rang ou de nouveaux acteurs du numérique – la plateforme Ray , notre suite IA d’investigation qui vient se superposer aux systèmes existants. Nous répondons également à l’appel mondial en faveur de la transparence lancé par la nouvelle Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent (EU AMLA). En associant technologie et population informée, nous contribuons à une défense unifiée qui rend le monde financier plus résilient. »

En complément du jeu, ThetaRay organisera une session MoneyLab intitulée The Glass Box, au cours de laquelle le PDG, Brad Levy, et la vice-présidente, Garima Chaudhary, montreront comment une IA agentique traçable et sous contrôle humain répond aux exigences de transparence de l’UE pour les systèmes à haut risque. Les participants prendront part à une enquête en direct pour traiter une étude de cas portant sur une « mule financière », en utilisant la traçabilité de la plateforme Ray pour remplacer la logique de type « boîte noire » par des dossiers prêts à être examinés.

À propos de ThetaRay

ThetaRay est un fournisseur de premier plan d’infrastructures d’intelligence artificielle (IA) dédiées à la conformité en matière de criminalité financière. Son IA propriétaire imite l’intuition humaine afin de détecter les réseaux criminels cachés et de fournir des informations exploitables. Les solutions de la plateforme pallient les limites des systèmes traditionnels basés sur des règles en raccourcissant les longs cycles de mise en œuvre, ce qui permet d’effectuer des opérations de conformité efficaces et adaptées aux risques. La couche d’investigation par IA agentique de la plateforme Ray permet aux institutions financières d’enquêter en continu sur les alertes et de disposer de dossiers complets, explicables et prêts à être examinés. En transformant la conformité d’une obligation réglementaire en un véritable moteur de croissance, ThetaRay permet aux entreprises de se développer plus rapidement et de prospérer en toute confiance. Déployée par certaines des plus grandes institutions financières mondiales, dont Santander, Clear Bank, Mashreq Bank, Payoneer, Onafriq et Travelex, ThetaRay favorise la confiance au sein de l’écosystème financier mondial. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.thetaray.com.

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