Veolia finalise l'acquisition de Clean Earth, doublant ainsi son activité de déchets dangereux aux États-Unis et ouvre un nouveau chapitre de croissance

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News :

Veolia (Paris:VIE), leader dans les services à l’environnement, a finalisé l’acquisition de Clean Earth, une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets dangereux, secteur de plus en plus crucial pour la compétitivité industrielle, la santé publique et la sécurité environnementale aux États-Unis et dans le monde.

Cette opération double la présence de Veolia dans le secteur des déchets dangereux aux États-Unis et porte le chiffre d'affaires total du Groupe dans le pays à 6,3 milliards de dollars1, renforçant ainsi sa présence internationale tout en améliorant sa capacité à proposer de nouveaux services, des gains d'efficacité et des solutions intégrées à ses clients Déjà le plus important fournisseur mondial de services et de technologies en matière de gestion des déchets dangereux, le Groupe devient désormais le deuxième acteur aux Etats-Unis et ouvre une nouvelle phase de sa croissance dans le pays. La transaction devrait être accrétive à partir de 2027 en excluant les ajustements liés à l’allocation du prix d’achat. Veolia confirme également tous les objectifs financiers annoncés liés à l'intégration, y compris les synergies attendues.

Le traitement des déchets dangereux est devenu un secteur stratégique aux États-Unis, porté par une demande industrielle croissante, des normes environnementales plus strictes et l’expansion d’industries à forte croissance nécessitant des solutions de traitement spécialisées. De la santé, des produits pharmaceutiques et de la vente au détail à la fabrication avancée, aux semi-conducteurs et à la production d'énergie propre, etc., l'accès à une capacité de traitement fiable est désormais essentiel à la continuité de la production, à l'expansion et à la compétitivité. Sans les infrastructures suffisantes, les entreprises font face à des difficultés opérationnelles et stratégiques de plus en plus importantes, susceptible de freiner la croissance industrielle et les ambitions de relocalisation, tout en créant des risques pour la santé publique et l’environnement.

« Cette transaction est particulièrement significative au moment où les États-Unis et le monde font face à des défis sans précédent en matière de sécurité environnementale, qui mettent à l’épreuve les limites de notre résilience et de notre compétitivité. Elle renforce notre position sur le marché américain des déchets dangereux en pleine croissance, libère un fort potentiel de création de valeur et rapproche nos offres des secteurs les plus dynamiques de l’économie américaine. Combinée à l’accélération de notre programme de rotation d’actifs, cette opération renforce la capacité de Veolia à répondre à la demande croissante en matière de sécurité environnementale », a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.

« Veolia est véritablement une entreprise de services environnementaux sans équivalent, et l’association de nos forces avec celles de Clean Earth ouvre de nouvelles perspectives pour l’entreprise ainsi que pour les secteurs que nous servons. Avec Clean Earth, nous construisons une plateforme nationale pour relever les défis liés à la sécurité écologique et nous établissons de nouveaux standards en matière de sécurité, de conformité et d’innovation dans le secteur, » a déclaré Nadège Petit, Directrice Générale de Veolia en Amérique du Nord. « Nous sommes ravis d’accueillir nos nouveaux collègues de Clean Earth, qui partagent notre engagement profond pour la sécurité, la conformité, l’excellence du service client et la durabilité. Ensemble, nous transformons l’industrie des déchets dangereux tout en faisant une réelle différence pour nos clients et les communautés que nous servons grâce à une base d’actifs élargie et à des traitements innovants à l’image de ceux contre les PFAS et autres contaminants émergents ».

Un réseau de traitement élargi au service d’une offre renforcée

Veolia double ses offres en matière de gestion des déchets dangereux et étend son réseau de service et de traitement pour les clients aux quatre coins du pays, y compris dans de nouvelles régions telles que le Nord-Ouest Pacifique. Cela permettra d'apporter des solutions avancées de traitement, d'élimination et de gestion de bout en bout des déchets à davantage de clients, ouvrant de nouvelles opportunités commerciales, améliorant la logistique et renforçant la capacité du Groupe à servir les principaux clients du secteur du commerce de détail et de la santé à travers leurs opérations nationales.

Veolia propose désormais des services de gestion des déchets dangereux dans plus de 150 sites à travers les États-Unis, avec six unités d'incinération à haute température autorisées par la RCRA2, 33 installations de traitement autorisées par l'EPA et plus d'un millier de permis d'exploitation pour répondre aux besoins des clients. Cela reflète la nature complémentaire du portefeuille de Clean Earth qui va permettre de créer davantage de valeur ajoutée pour les clients.

Principaux objectifs financiers ● 120 millions de dollars de synergies d’ici la quatrième année, soutenus par un solide historique d’intégration ● Relution du BPA avant affectation du prix d’acquisition à partir de 2027 ● L’EBITDA du Groupe pour les déchets dangereux devrait croître à un TCAC d’au moins 10 %3 sur la période 2024–2027 Expand

Chiffres clés ● Valeur d'entreprise de 3 Md$ (soit environ 2,6 Md€), représentant x9,8 l'EBITDA4 estimé 2026 après synergies normatives. ● Taille 2 fois supérieure à celle de Veolia US Hazardous Waste, devenant le deuxième acteur aux États-Unis. ● Le chiffre d'affaires mondial de Veolia dans les déchets dangereux atteindra 5,2 Md€, avec une marge d'EBITDA portée à 17 %5. ● Le chiffre d'affaires de Veolia aux États-Unis atteindra 6,3 Md$6, avec environ 1 Md$ de Clean Earth, renforçant ainsi son empreinte internationale. Expand

À PROPOS DE VEOLIA

Veolia, leader mondial des services à l’environnement, participe chaque jour à construire la sécurité écologique au bénéfice de la santé publique et de la compétitivité des industries et des territoires. Avec 215 000 salariés répartis sur les cinq continents, au plus proche des enjeux locaux, et grâce à ses technologies de pointe, le groupe dépollue, décarbone et régénère les ressources à travers des solutions concrètes combinant ses expertises dans le domaine de l’eau et des technologies de l’eau, des déchets - et notamment du traitement des déchets dangereux, et de l’énergie locale. En 2025, le groupe Veolia a servi 110 millions d’habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 45 millions de mégawattheures d’énergie et traité 64 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE, Fortune 500, SBF 120) a réalisé, en 2025, un chiffre d’affaires consolidé de 44,4 milliards d’euros. www.veolia.com.

En Amérique du Nord, Veolia est un leader des services environnementaux, avec plus de 15 000 employés répartis sur plus de 500 sites. C'est le plus grand opérateur privé de services d'eau aux États-Unis, un fournisseur majeur de technologies de l'eau, ainsi qu'un leader dans le traitement des déchets dangereux et de la pollution. Veolia occupe une position unique sur le marché américain, jouant un rôle de premier plan dans l'amélioration de la qualité de l'eau et l'élimination des polluants en offrant une gamme complète de services et de technologies de gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie, incluant le traitement de l'eau et des eaux usées, la collecte et l'élimination des déchets commerciaux et dangereux, le conseil en énergie et la valorisation des ressources. www.veolia.com - www.veolianorthamerica.com