LAKE MARY, Florida--(BUSINESS WIRE)--Habida cuenta del rápido aumento de la demanda energética y los desafíos que plantea el mercado de la generación de energía, PowerSouth Energy Cooperative adopta medidas y aprovecha sus alianzas estratégicas en el sector para ampliar el Lowman Energy Center (LEC), ubicado en Leroy, Alabama.

De todas esas alianzas estratégicas, PowerSouth seleccionó a Mitsubishi Power Americas, Inc. para que provea una segunda turbina de gas de vanguardia, de alta resistencia y clase avanzada al LEC, en el marco de la ampliación de la central eléctrica con el fin de suministrar la energía adicional tan necesaria en la región. Mitsubishi Power, líder mundial en tecnología de generación de energía, proporcionará su turbina de gas M501JAC con un acuerdo de servicio a largo plazo de 25 años mientras que Burns & McDonnell se encargará de suministrar los servicios de ingeniería, adquisición y construcción (EPC).

Factores energéticos en rápida evolución, como la relocalización de la producción, la electrificación y la IA, están teniendo un gran impacto en la cadena de suministro de la generación de energía. La ampliación del LEC por parte de PowerSouth demuestra la capacidad de planificación a largo plazo de la cooperativa y su disposición a abordar estos desafíos de forma temprana y directa, en apoyo del crecimiento y el desarrollo económicos de la región.

Al aprovechar la infraestructura existente, la avanzada tecnología de turbinas de Mitsubishi Power y la experiencia en EPC de Burns & McDonnell, el proyecto de ampliación del LEC garantizará el cumplimiento de las normas de emisiones y la eficiencia operativa, lo que desencadenará un ahorro adicional de costos. La ampliación aumentará en gran medida la capacidad energética para los miembros de la red de distribución de PowerSouth en Alabama y el noroeste de Florida.

La LEC 3 es la segunda turbina de gas M501JAC en operar en el LEC. La primera comenzó a funcionar en la central eléctrica en 2023. PowerSouth utilizará su sala de control existente para la unidad de expansión. Los empleados de la cooperativa ya están bien capacitados en la tecnología, lo que facilita una transición fluida a la nueva unidad. PowerSouth es un sistema que suele alcanzar su pico de demanda en invierno y la incorporación de la nueva unidad al LEC aumentará su capacidad en invierno de 696 MW a más de 1 GW de potencia, suficiente para abastecer de energía a alrededor de 694 000 hogares en la región.

La M501JAC es líder en el sector en cuanto a confiabilidad, eficiencia y producción, y puede alcanzar la máxima producción en operación de ciclo simple, lo que permite aprovechar al máximo el espacio de la planta para generar de manera confiable la mayor cantidad posible de MW. Una unidad de ciclo simple también ofrece flexibilidad operativa, con la capacidad de aumentar y reducir la potencia más rápidamente que una planta de ciclo combinado, lo que ayuda a mantener un servicio confiable durante los picos de demanda. La alta eficiencia de la unidad se traduce en energía asequible para los miembros.

“PowerSouth expresa su agradecimiento por la sólida relación profesional con socios industriales tan valiosos como Mitsubishi Power y Burns & McDonnell”, manifestó Damon Morgan, presidente y director ejecutivo de PowerSouth. “Nuestros miembros de distribución y los usuarios finales necesitan energía confiable al costo más accesible posible. Como cooperativa de generación y transmisión, nuestra misión es proporcionar esa energía a hogares, escuelas, organizaciones, empresas e industrias en toda nuestra zona de servicio. La ampliación del LEC es esencial para nuestra misión, y nuestros fuertes lazos con los líderes de la industria nos mantienen bien posicionados para abordar los desafíos del futuro".

“El suministro eléctrico confiable es la columna vertebral de las comunidades sólidas y de la vida tal como la conocemos. Es lo que mantiene a las empresas en funcionamiento, conserva los empleos locales y permite que las familias sigan adelante”, afirmó Bill Newsom, presidente y director ejecutivo de Mitsubishi Power Americas. “La inversión de PowerSouth en el Lowman Energy Center, incluida la incorporación de otra turbina de gas M501JAC, demuestra una verdadera visión de futuro para satisfacer el aumento de la demanda que observamos en toda la región. Ha sido una gran experiencia colaborar con PowerSouth y Burns & McDonnell para ofrecer una infraestructura energética confiable y generada en Estados Unidos que respalde el crecimiento a largo plazo. Se trata del tipo de colaboración que necesitamos para garantizar que las personas y las comunidades de todo el país gocen de la energía confiable que necesitan hoy y con la que puedan contar mañana”.

“Nos enorgullece apoyar a cooperativas como PowerSouth en su esfuerzo proactivo por ampliar su capacidad de generación para satisfacer la creciente demanda energética”, dijo Scott Strawn, vicepresidente sénior y director general del grupo Power de Burns & McDonnell. “Abordar el mercado energético actual requiere un enfoque optimizado para la ejecución de proyectos. La colaboración entre PowerSouth, Mitsubishi Power y nuestro equipo integrado de EPC nos permite impulsar la eficiencia y la confiabilidad en la construcción de turbinas de gas de clase avanzada, proporcionando infraestructura energética crítica para las comunidades que dependen de ella”.

Acerca de PowerSouth Energy Cooperative

PowerSouth Energy Cooperative es una cooperativa eléctrica de generación y de transmisión (G&T) compuesta por 18 cooperativas eléctricas y cuatro sistemas eléctricos municipales en Alabama y el noroeste de Florida. Nuestra misión es la de brindar energía al por mayor de forma segura, confiable y a precios competitivos para promover el desarrollo de las comunidades a las que prestan servicio nuestros miembros. En conjunto, los miembros proporcionan un servicio eléctrico a hogares, empresas e industrias en 51 condados de Alabama y 10 condados de Florida.

Acerca de Mitsubishi Power Americas, Inc.

Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) la empresa que tiene sede central en Lake Mary, Florida, emplea a más de 2700 expertos y profesionales de generación de energía, almacenamiento de energía y soluciones digitales. Nuestros empleados están enfocados en empoderar a nuestros clientes para que puedan combatir al cambio climático de manera económica y confiable sin dejar de generar prosperidad para el ser humano en todo el continente americano: Norte, Centro y Sur. Las soluciones de generación de energía de Mitsubishi Power incluyen turbinas de gas, vapor y aeroderivadas; trenes de potencia e islas de potencia; sistemas geotérmicos; desarrollo de proyectos solares fotovoltaicos; controles medioambientales; y servicios. Las soluciones de almacenamiento de energía incluyen hidrógeno ecológico, sistemas de almacenamiento de energía en baterías y servicios. Mitsubishi Power también ofrece soluciones inteligentes que utilizan inteligencia artificial para permitir que las plantas de energía puedan operar con autonomía. Mitsubishi Power es una marca de soluciones energéticas de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). (MHI). Con sede en Tokio (Japón), MHI es uno de los principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo, con actividades de ingeniería y fabricación que abarcan a los sectores de la energía, las infraestructuras, el transporte, la industria aeroespacial y la defensa. Para obtener más información, visite la página web de Mitsubishi Power Americas y síganos en LinkedIn.

Acerca de Burns & McDonnell

Con más de 75 oficinas en todo el mundo, Burns & McDonnell diseña y construye infraestructuras críticas. Nuestro grupo de empresas, integrado por ingenieros, profesionales de la construcción, arquitectos, planificadores, tecnólogos y científicos, desarrolla proyectos basados ​​en la seguridad y el deseo de marcar la diferencia para el éxito de nuestros clientes. Fundada en 1898, Burns & McDonnell es propiedad al 100 % de sus empleados. Más información.

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