Montréal déploie Derq INSIGHT à 100 intersections dans le cadre d’une initiative municipale de sécurité routière et de données de circulation alimentée par l’IA

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--La Ville de Montréal déploie la solution INSIGHT de Derq, alimentée par l’intelligence artificielle, dans le cadre de son Système d’analyse de la sécurité et de la mobilité aux intersections (SASMI), permettant à ses équipes de surveiller de façon proactive la sécurité routière et d’identifier les tendances de risque à l’échelle de son vaste réseau multimodal. Le déploiement est réalisé en partenariat avec Tacel Ltd., partenaire canadien de distribution de Derq pour les solutions de transport intelligentes.

« Montréal adopte une approche proactive en utilisant l’IA pour générer une intelligence de circulation détaillée et une aide à la décision en temps réel sur son réseau de transport. » — Karl Jeanbart, cofondateur et chef de l’exploitation de Derq Share

La plateforme INSIGHT permet aux équipes de transport d’obtenir une visibilité en temps réel sur l’activité routière et les risques émergents en matière de sécurité, afin de détecter plus tôt les tendances et d’intervenir plus rapidement pour améliorer les résultats en matière de sécurité.

Dans le cadre de ce déploiement, Montréal met en œuvre Derq INSIGHT à 100 intersections, soit l’un des plus importants déploiements en Amérique du Nord à ce jour. Cette initiative confirme la volonté de la Ville de Montréal de demeurer à l’avant-garde des systèmes de transport intelligents, en renforçant son positionnement comme l’une des villes les plus avancées du continent en matière d’innovation en mobilité. Elle pose également les bases d’un déploiement à plus grande échelle, permettant, à terme, de couvrir l’ensemble du réseau et d’améliorer de façon continue la sécurité et la gestion des déplacements.

« À Montréal, la sécurité de l’ensemble des usagers de la route constitue une priorité absolue. Le déploiement de solutions d’intelligence artificielle marque un virage stratégique vers une gestion proactive de la mobilité, nous permettant d’anticiper les risques, d’intervenir plus rapidement et, ultimement, de sauver des vies, tout en positionnant la Ville comme un leader en innovation », a déclaré Alan DeSousa, maire d’arrondissement, responsable de la mobilité et des infrastructures.

« Ce projet illustre concrètement comment l’innovation, portée par une valorisation intelligente des données, peut améliorer le quotidien des Montréalaises et des Montréalais. En tirant pleinement parti des données en temps réel, nous renforçons notre capacité d’analyse des enjeux sur le terrain et optimisons le ciblage de nos interventions là où elles génèrent le plus d’impact », a déclaré Alexandre Teodoresco, conseiller de la Ville, responsable de l’optimisation, de la performance municipale et de l’innovation.

« Les villes se sont traditionnellement appuyées sur des rapports historiques fragmentés et des données limitées pour comprendre la sécurité routière et la performance de leurs réseaux de circulation », a déclaré Karl Jeanbart, chef de l’exploitation et cofondateur de Derq. « Montréal adopte une approche plus proactive en utilisant l’IA pour générer une intelligence de circulation détaillée et fournir une aide à la décision en temps réel à l’échelle de son réseau de transport. En tant que fondateurs originaires de Montréal, nous sommes particulièrement fiers d’appuyer la Ville dans l’avancement de cette initiative. »

Tacel, partenaire de longue date de la Ville de Montréal dans le domaine des systèmes de transport intelligents, soutient la mise en œuvre du projet et facilite le déploiement de Derq à travers la ville.

« Les organismes de transport font face à une pression croissante pour prendre des décisions plus rapides et mieux éclairées au sein de réseaux de transport de plus en plus complexes », a déclaré Yassine Benamghar, vice-président chez Tacel. « Le déploiement de Derq à Montréal démontre comment une intelligence de sécurité en temps réel permet de réagir plus rapidement aux risques émergents sur le réseau routier. »

À propos de Derq

Derq est une entreprise de transport intelligent alimentée par l’intelligence artificielle qui aide les agences à améliorer la sécurité et à optimiser la fluidité de la circulation pour tous les usagers de la route. Issue du MIT et fondée en 2016, la technologie primée de Derq est déployée aux États-Unis, au Canada et dans la région du Golfe, avec 20 brevets et une reconnaissance internationale de la part de leaders en IA et en mobilité. Pour en savoir plus, visitez www.derq.com.

À propos de Tacel Ltd.

Fondée en 1979, Tacel Ltd. est le partenaire de confiance du Canada en matière de systèmes de transport intelligents et de solutions de signalisation routière. Forte de plus de 46 ans d’expertise, Tacel collabore avec des municipalités et des organismes de transport partout au pays afin de fournir des produits fiables, innovants et durables qui améliorent la sécurité routière et optimisent la mobilité. Des équipements de signalisation routière aux solutions connectées avancées, Tacel s’engage à bâtir des collectivités plus intelligentes et plus sécuritaires partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.tacel.ca.

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