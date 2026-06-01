SymphonyAI lanceert CINDE Retail Media Intelligence om merchandising en retailmedia te koppelen voor middelgrote tot grote supermarktketens

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Retailmedia is uitgegroeid tot de snelst groeiende winstbron in de levensmiddelenbranche. Toch stromen de miljarden dollars die producenten van consumentenartikelen (CPG-adverteerders) jaarlijks investeren door een systeem waarin media-inkopers en winkeliers nooit over dezelfde gegevens beschikken. Winkeliers stellen hun assortiment samen, onderhandelen over inkoopvoorwaarden en voeren schapherinrichtingen door zonder dat ze kunnen zien welke media-investeringen van CPG-bedrijven de afzet in hun categorie stimuleren. CPG-adverteerders beslissen daarentegen of ze hun contract verlengen of beëindigen op basis van bewijs van incrementele effecten, iets wat de meeste retailers niet kunnen leveren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.