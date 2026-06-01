SymphonyAI lanceert CINDE Retail Media Intelligence om merchandising en retailmedia te koppelen voor middelgrote tot grote supermarktketens
SymphonyAI lanceert CINDE Retail Media Intelligence om merchandising en retailmedia te koppelen voor middelgrote tot grote supermarktketens
CINDE RMI brengt merchandising en retailmedia samen in één gesloten platform, zonder dat uw bestaande retailmedia-oplossingen hoeven te worden vervangen
Retail media is a $62 billion opportunity — but for most grocers, campaign data, loyalty data, and in-store execution live in disconnected systems, making it nearly impossible to answer the question CPG partners keep asking: what did our spend actually do? CINDE Retail Media Intelligence from SymphonyAI changes that. A proactive AI agent connects audience intelligence, campaign targeting, computer vision-based in-store attribution, and closed-loop incrementality measurement into a single system — surfacing spend gaps, building negotiation briefs automatically, and delivering measured proof of every dollar, every lift, and every store. Not modelled. Measured.
PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Retailmedia is uitgegroeid tot de snelst groeiende winstbron in de levensmiddelenbranche. Toch stromen de miljarden dollars die producenten van consumentenartikelen (CPG-adverteerders) jaarlijks investeren door een systeem waarin media-inkopers en winkeliers nooit over dezelfde gegevens beschikken. Winkeliers stellen hun assortiment samen, onderhandelen over inkoopvoorwaarden en voeren schapherinrichtingen door zonder dat ze kunnen zien welke media-investeringen van CPG-bedrijven de afzet in hun categorie stimuleren. CPG-adverteerders beslissen daarentegen of ze hun contract verlengen of beëindigen op basis van bewijs van incrementele effecten, iets wat de meeste retailers niet kunnen leveren.
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