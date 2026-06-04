STARTEEPO Invest augmente sa participation dans Xerox à plus de 6 % avant la publication des résultats du deuxième trimestre 2026

PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest (« STARTEEPO »), un fonds d'investissement alternatif spécialisé dans les opportunités d'investissement en actions sur les marchés boursiers, a annoncé aujourd'hui avoir augmenté sa participation bénéficiaire dans Xerox Holdings Corporation (« Xerox » ou la « Société ») à plus de 6 % des actions ordinaires en circulation de la Société, comme indiqué dans un formulaire 13D modifié déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

À l'issue de cette transaction, STARTEEPO est devenue détentrice d'environ 8 millions d'actions ordinaires de Xerox et des options sur 140 000 actions supplémentaires. D'après les déclarations de propriété accessibles au public sur la structure de l'actionnariat, STARTEEPO est désormais le troisième plus important actionnaire de Xerox.

« Nous continuons de considérer Xerox comme un investissement à forte conviction et l'une des positions les plus importantes de notre portefeuille », a déclaré Frantisek Bostl, président du conseil d'administration de STARTEEPO Invest. « Notre conviction se renforce à mesure que nous continuons d’analyser les informations publiques, les initiatives stratégiques et les efforts de transformation de la Société. »

Conviction croissante avant les résultats du deuxième trimestre 2026

Compte tenu de notre analyse continue des informations publiques disponibles et des récentes communications de la Société, STARTEEPO reste optimiste quant à la trajectoire opérationnelle et financière de Xerox avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2026. Selon nous, le marché pourrait continuer à sous-estimer l'impact potentiel des initiatives de restructuration en cours, des efforts d'intégration de Lexmark et de la priorité accordée par la direction à l'amélioration de la rentabilité et au renforcement du bilan de la Société.

Accélération de la transformation du bilan

STARTEEPO estime également que la structure des bons de souscription annoncée dernièrement pourrait offrir à Xerox une occasion unique d'accélérer encore davantage son désendettement progressivement. À mesure que le cours de l'action de la société augmente, l'exercice de ces bons de souscription pourrait entraîner l'émission de nouveaux capitaux propres et une réduction correspondante de la dette en cours. Selon nous, le marché n'a pas encore pleinement saisi les implications à long terme de ce mécanisme, ni sa capacité à améliorer la structure du capital de Xerox.

Opportunité à long terme dans l'infrastructure des workflows d'entreprise

Au-delà de la transformation de son bilan, STARTEEPO est de plus en plus convaincue du positionnement à long terme de Xerox dans l'automatisation des workflows d'entreprise et des infrastructures documentaires alimentées par l'IA. Comme l'a récemment souligné Louie Pastor, CEO de Xerox, lors du salon Lytham Partners Spring 2026, l'entreprise investit dans les workflows documentaires alimentés par l'IA, le traitement intelligent des documents, la gestion de contenu, les communications omnicanales et les solutions IoT grâce à une business unit dédiée.

Bien que notre principale stratégie d'investissement reste axée sur l'amélioration opérationnelle, l'augmentation des marges, le désendettement et une exécution rigoureuse, nous pensons que le marché pourrait laisser passer une opportunité potentiellement importante à long terme, intégrée à la plateforme de workflow d'entreprise en constante évolution de Xerox.

Actionnaire constructif à long terme

STARTEEPO entend demeurer un actionnaire constructif à long terme et pourrait continuer à dialoguer avec la direction, le conseil d’administration, les actionnaires, les créanciers et les autres acteurs du marché à propos de la stratégie, de la structure du capital, des opérations et des opportunités de la Société afin d'augmenter la valeur actionnariale à long terme.

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.starteepo.com/xerox.

À propos de STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest est un fonds d'investissement alternatif basé à Prague, en République tchèque, spécialisé dans l'identification d'opportunités à fort potentiel sur les marchés boursiers. Le cabinet recourt à une approche d'investissement fondamentale sur le long terme, privilégiant une analyse rigoureuse et un dialogue constructif.

Ce communiqué exprime exclusivement l'opinion de STARTEEPO et de ses sociétés affiliées, et en aucun cas celle d'une autre partie. Il est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une offre d'achat ou de vente de titres. Les opinions exprimées par STARTEEPO dans le présent document reposent sur des informations publiques et ses propres analyses. STARTEEPO peut, à tout moment et sans préavis, acheter, vendre, réduire, augmenter ou modifier de toute autre manière sa position d'investissement, y compris pour des raisons qui pourraient être incompatibles avec les opinions exprimées dans le présent communiqué. Investir dans des valeurs mobilières comporte des risques importants, notamment la perte potentielle du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et vérifications, ou consulter un conseiller financier, juridique ou fiscal agréé, avant de prendre une décision d'investissement.

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