SymphonyAI、中・大規模食料品店向けにマーチャンダイジングとメディアを連携させる「CINDE Retail Media Intelligence（リテール・メディア・インテリジェンス）」を発表

米カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- リテールメディアは食料品業界で最も急成長している収益源ですが、消費財メーカー（CPG）広告主が毎年投資する数十億ドルもの資金は、メディアバイヤーとマーチャンダイザーが同じデータを共有することのないシステムを流れています。マーチャンダイザーは、どのCPGメディア投資がカテゴリーの売上増加に貢献しているかを把握できないまま品揃えを計画し、販促費の交渉を行い、棚割りを変更しています。一方、CPG広告主は、増分効果の証明に基づいて、契約を更新するか、あるいは撤退するかを判断しますが、ほとんどの小売業者はこれを提供できていません。この課題を解決するため、垂直型AIのグローバルリーダーであるSymphonyAIは、CINDE Retail Media Intelligence（リテール・メディア・インテリジェンス、RMI）の一般提供開始を発表しました。CINDE RMIは、マーチャンダイジング、メディア、ショッパーインテリジェンスを単一のクローズドループシステムに統合するAIプラットフォームです。これにより、小売業者とCPGパートナーは、あらゆるメディア投資がカテゴリー回転率、トレード支出ROI、粗利益にどのような影響を与えるかを、リセットサイクル、共同事業計画交渉、キャンペーン展開の各段階で共有し、可視化することができます。

CINDE RMIは、リテールメディア ネットワーク（RMN）プラットフォームではなく、あらゆるRMNプラットフォームをよりスマートにするインテリジェンスレイヤーです。既存のリテールメディアスタックを置き換えるのではなく、既存のスタックに接続し、CPGによる信頼できる増分効果の検証を可能にするため、主要サードパーティ測定パートナーとの統合を実現します。リテールメディア プログラムをすでに持っていたり、現在立ち上げ中である中規模から大規模の食料品小売業者にとって、これは、プラットフォーム全体の移行によるコストや複雑さを回避しつつ、AI駆動型の増分効果インテリジェンス、高精度なオーディエンス セグメンテーション、メディアから棚へのアトリビューションを利用できることを意味します。消費財メーカーにとって、これはメディア投資が店舗でのカテゴリーパフォーマンス向上に繋がるという確かな証拠をようやく得られることを意味します。これは、リテールメディアの支出拡大における最大の障壁として挙げられる点です。

6つの機能

CINDE RMIは、SymphonyAIの既存のCINDEリテールAIインフラを基盤とした6つの機能が提供されます。

リテールメディア向けオーディエンスインテリジェンス： ファーストパーティのスキャンデータと購入者の行動を高精度なオーディエンス セグメントに変換し、消費財パートナーがカテゴリーの売上拡大と購買意欲向上に必要なターゲティング インテリジェンスを提供します。また、マーチャントはどの購入者セグメントがメディア投資に対して反応しているかを把握できます。

ファーストパーティのスキャンデータと購入者の行動を高精度なオーディエンス セグメントに変換し、消費財パートナーがカテゴリーの売上拡大と購買意欲向上に必要なターゲティング インテリジェンスを提供します。また、マーチャントはどの購入者セグメントがメディア投資に対して反応しているかを把握できます。 リテールメディア キャンペーン測定： 因果推論とアドストックモデリングを用いたクローズドループキャンペーン測定により、iROAS、ROAS、ブランド新規顧客数、カテゴリー新規顧客数、顧客生涯価値を算出します。マーチャントにとって、これはプロモーション効果の仮定に基づく支出交渉を、検証済みで監査可能なカテゴリーパフォーマンスデータへと転換します。

因果推論とアドストックモデリングを用いたクローズドループキャンペーン測定により、iROAS、ROAS、ブランド新規顧客数、カテゴリー新規顧客数、顧客生涯価値を算出します。マーチャントにとって、これはプロモーション効果の仮定に基づく支出交渉を、検証済みで監査可能なカテゴリーパフォーマンスデータへと転換します。 CPG投資アドバイザー： ポートフォリオレベルのインテリジェンスにより、カテゴリーポートフォリオ全体におけるCPG支出のギャップを特定し、リセットカレンダーに沿ったアップセルの機会を示すとともに、カテゴリープランニングデータを広告主の追加投資に変換することで、マーチャンダイザーはどのベンダーパートナーシップによるカテゴリーへの資金投入が不十分か、またはトレード支出の機会は何かを明確に把握できるようになります。

ポートフォリオレベルのインテリジェンスにより、カテゴリーポートフォリオ全体におけるCPG支出のギャップを特定し、リセットカレンダーに沿ったアップセルの機会を示すとともに、カテゴリープランニングデータを広告主の追加投資に変換することで、マーチャンダイザーはどのベンダーパートナーシップによるカテゴリーへの資金投入が不十分か、またはトレード支出の機会は何かを明確に把握できるようになります。 店内アトリビューション - コンピュータビジョン： 店舗レベルで展開されるコンピュータビジョンにより、店内メディアの配置が計画通りに実行されたことを検証し、キャンペーン予約と実際の棚割りとの間のプロモーション コンプライアンス ギャップを解消し、検証済みの実行データを次のプロモーション期間とJBPレビューにフィードバックします。

店舗レベルで展開されるコンピュータビジョンにより、店内メディアの配置が計画通りに実行されたことを検証し、キャンペーン予約と実際の棚割りとの間のプロモーション コンプライアンス ギャップを解消し、検証済みの実行データを次のプロモーション期間とJBPレビューにフィードバックします。 リテールメディア エージェント キャンペーン エンジン： キャンペーンを継続的に監視し、パフォーマンスの低い配置とオーディエンスセグメントを自動修正し、JBPブリーフィングを自律的に準備するAIエージェントにより、メディアチームとカテゴリーチームの両方における手作業でのキャンペーン管理の手間を削減します。

キャンペーンを継続的に監視し、パフォーマンスの低い配置とオーディエンスセグメントを自動修正し、JBPブリーフィングを自律的に準備するAIエージェントにより、メディアチームとカテゴリーチームの両方における手作業でのキャンペーン管理の手間を削減します。 マーチャンダイジングとメディアのクローズドループ：これは、共同事業計画とカテゴリー管理をリテールメディアキャンペーンの計画とパフォーマンスに直接接続する共有データモデルのことで、品揃えの決定、棚割計画の見直し、販促費の交渉は、消費財メディアへの投資がカテゴリーの回転率と粗利益にどのような影響を与えているかを、次のサイクルではなく同一サイクル内で完全に把握した上で行われます。

市場における状況

リテールメディアは、食料品小売業者にとって最も収益性の高い収益源の1つに成長していますが、ほとんどの小売業者はこれをカテゴリー管理とは切り離して管理しています。店舗レイアウトの変更を計画したり、販促費の交渉を行ったりする場合でも、どの消費財（CPG）メディア投資がカテゴリーの売上増加、既存店における売上、または売場面積当たりの粗利益に貢献しているのかを把握できていません。CPG広告主は、インプレッション数だけでなく、増分効果についての証明をますます求めるようになっており、メディアへの支出と店舗内カテゴリーパフォーマンスを結びつけることができない点が、リテールメディアへの投資拡大における最大の障壁となっています。

SymphonyAIの小売部門プレジデントであるマニッシュ・チョーダリーは、「リテールメディアは食料品小売業者にとって最も急速に成長している収益源ですが、ほとんどの小売業者はその管理を手探り状態で行なっています。小売業者がカテゴリーについて知っていることと、メディアバイヤーがCPGパートナーに販売しているものとの間には関連性が欠如しています。CINDE RMIは、このループを完結させます。消費財メーカーの広告主が、メディアへの投資と店舗でのカテゴリーのパフォーマンスとの結びつきを、コンピュータービジョンで検証し、因果関係に基づく増分効果で測定することで正確に把握できるなら、議論の対象は支出の正当化から投資の成長へと移行します。これこそが、当社が市場にもたらすカギとなります」と述べています。

NRF APACのデモやSymphonyAIチームとのご相談を希望される場合は、ブース1514までお越しください。また、SymphonyAIは、本展示会で以下の2つのセッションにも参加します。

BIG Ideasセッション — 6月3日（水）午後2時20分～2時50分、レベル1、EBIステージ1：ビッグCスーパーセンターのグループ最高デジタル技術責任者であるスラチャイ・ヒラニティチャイ氏が、ReadyMSタイランドのマネージングディレクターであるポール・ハウ氏、SymphonyAIの小売部門プレジデントであるマニッシュ・チョーダリーとともに、ビッグCにおけるテクノロジー変革を推進する小売業の課題について議論します。これは、アジア太平洋地域最大級の食料品チェーンであるビッグCが、どのようにデジタルインフラを再構築しているかを示すライブケーススタディです。

エキスポツアー ― 生成AIによる顧客エンゲージメントの向上：小売業者は、生成AIのテクノロジーロードマップを確認し、収益向上や業務効率化など、価値創造に関する洞察を得ることができます。NRF APACに参加する小売業者は、このガイド付きエキスポツアーを登録パッケージに追加できます。

SymphonyAIについて

SymphonyAIは、金融犯罪対策、店舗業績の改善、製造効率の向上といった企業が抱える最も複雑で価値の高い課題の解決を支援する垂直統合型AI製品プラットフォームを提供しています。世界の2000社を超える企業顧客から信頼を得ており、その中には上位200の金融機関、上位25の消費財（CPG）メーカー、世界最大規模の食料品店や産業メーカーが含まれます。SymphonyAIはこれらの顧客に対し、導入初日からすぐに活用できるドメイントレーニング済みアプリケーションと事前構築済みエージェントを提供しています。詳細は、https://www.symphonyai.com/をご覧ください。

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