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SymphonyAI lancia CINDE Retail Media Intelligence per connettere merchandise e media nei negozi di alimentari di medie e grandi dimensioni

CINDE RMI integra merchandise e media per i punti vendita in un'unica piattaforma a circuito chiuso, senza sostituire lo stack di media esistenti nel settore retail

Retail media is a $62 billion opportunity — but for most grocers, campaign data, loyalty data, and in-store execution live in disconnected systems, making it nearly impossible to answer the question CPG partners keep asking: what did our spend actually do? CINDE Retail Media Intelligence from SymphonyAI changes that. A proactive AI agent connects audience intelligence, campaign targeting, computer vision-based in-store attribution, and closed-loop incrementality measurement into a single system — surfacing spend gaps, building negotiation briefs automatically, and delivering measured proof of every dollar, every lift, and every store. Not modelled. Measured.

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--I media nel settore retail sono diventati la linea di ricavi in più rapida crescita nel settore alimentari, eppure i miliardi di dollari investiti dagli inserzionisti del settore beni di largo consumo (CPG) ogni anno passano attraverso un sistema in cui gli acquirenti dei media e i commercianti non vedono mai gli stessi dati. I commercianti pianificano gli assortimenti, negoziano le spese commerciali e riorganizzano senza alcuna visibilità su quali investimenti mediatici dei CPG stiano stimolando la rotazione delle categorie, mentre gli inserzionisti CPG rinnovano o interrompono la campagna pubblicitaria, sulla base di prove di crescita incrementale che la maggior parte dei rivenditori non riesce a fornire.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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