SymphonyAI lancia CINDE Retail Media Intelligence per connettere merchandise e media nei negozi di alimentari di medie e grandi dimensioni
SymphonyAI lancia CINDE Retail Media Intelligence per connettere merchandise e media nei negozi di alimentari di medie e grandi dimensioni
CINDE RMI integra merchandise e media per i punti vendita in un'unica piattaforma a circuito chiuso, senza sostituire lo stack di media esistenti nel settore retail
Retail media is a $62 billion opportunity — but for most grocers, campaign data, loyalty data, and in-store execution live in disconnected systems, making it nearly impossible to answer the question CPG partners keep asking: what did our spend actually do? CINDE Retail Media Intelligence from SymphonyAI changes that. A proactive AI agent connects audience intelligence, campaign targeting, computer vision-based in-store attribution, and closed-loop incrementality measurement into a single system — surfacing spend gaps, building negotiation briefs automatically, and delivering measured proof of every dollar, every lift, and every store. Not modelled. Measured.
PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--I media nel settore retail sono diventati la linea di ricavi in più rapida crescita nel settore alimentari, eppure i miliardi di dollari investiti dagli inserzionisti del settore beni di largo consumo (CPG) ogni anno passano attraverso un sistema in cui gli acquirenti dei media e i commercianti non vedono mai gli stessi dati. I commercianti pianificano gli assortimenti, negoziano le spese commerciali e riorganizzano senza alcuna visibilità su quali investimenti mediatici dei CPG stiano stimolando la rotazione delle categorie, mentre gli inserzionisti CPG rinnovano o interrompono la campagna pubblicitaria, sulla base di prove di crescita incrementale che la maggior parte dei rivenditori non riesce a fornire.
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