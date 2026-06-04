STARTEEPO Invest在2026年第二季收益發表前將Xerox持股比例增至6%以上

布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注于公開市場股權投資機會的另類投資基金STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”)今日宣布，已將其在Xerox Holdings Corporation（簡稱「Xerox」或「公司」）的實質所有權股份增加至該公司已發行普通股的6%以上，該消息已在向美國證券交易委員會遞交的修訂版13D表格文件中揭露。

交易完成後，STARTEEPO實質持有約800萬股Xerox普通股，並持有額外14萬股股票的選擇權。根據公開的所有權揭露資訊，STARTEEPO現已成為Xerox的第三大股東。

STARTEEPO Invest董事長Frantisek Bostl表示：「我們繼續將Xerox視為一項具有高確信度的投資，也是我們投資組合中最大的持倉之一。隨著我們持續分析公司的公開揭露資訊、策略措施和轉型努力，我們的信心也進一步強化。」

在2026年第二季業績發表前，信心日益強化

根據對公開資訊和公司近期揭露資訊的持續分析，STARTEEPO對Xerox在即將發表的2026年第二季收益報告前的營運和財務軌跡保持樂觀。我們認為，市場可能依然低估了正在進行的重整計畫、Lexmark整合工作以及管理層專注於提高獲利能力並強化公司資產負債表的潛在影響。

加快資產負債表轉型

STARTEEPO還認為，近期宣布的認股權證結構可能為Xerox提供了一個獨特的機會，隨著時間的演變進一步加快去槓桿化。隨著公司股價的上漲，行使認股權證可能會導致發行新的股權資本，並相應減少未償債務。在我們看來，市場尚未充分體認到這一機制及其改善Xerox資本結構之能力的潛在長期影響。

企業工作流程基礎架構的長期機會

除了資產負債表轉型外，STARTEEPO對Xerox在企業工作流程自動化和AI賦能的文件基礎架構領域的長期定位也越來越有信心。正如Xerox執行長Louie Pastor最近在2026年春季Lytham Partners會議上所指出的那樣，公司正在透過一個專門的業務部門投資於AI賦能的文件工作流程、智慧文件處理、內容管理、全通路通訊和物聯網賦能的解決方案。

雖然我們的主要投資論點仍集中在營運改進、利潤率擴張、去槓桿化和嚴格執行上，但我們相信市場可能忽視了Xerox不斷發展的企業工作流程平台中蘊含的潛在重大長期機會。

建設性的長期股東

STARTEEPO打算繼續充當建設性的長期股東，並可能繼續與管理層、董事會、股東、債權人和其他市場參與者就公司的策略、資本結構、營運以及提升長期股東價值的機會保持溝通。

更多資訊請造訪：www.starteepo.com/xerox。

關於STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest是一家總部位於捷克布拉格的另類投資基金，專門在公開股票市場中發掘具有高確信度的投資機會。該公司奉行基本面導向的長期投資策略，並重視嚴謹分析與建設性參與。

本通訊僅代表STARTEEPO及其子公司的觀點，不代表任何其他方的觀點。本通訊僅供參考用，並不構成任何投資建議、推薦，亦不構成買賣任何證券的要約。STARTEEPO在本通訊中陳述的觀點都以公開可得的資訊以及自己的分析為依據。STARTEEPO可能會在任何時間且不另行通知的情況下，買入、賣出、減持、增持或以其他方式調整其投資部位；這類調整的原因可能與本通訊中所表達的觀點不一致。證券投資涉及重大風險，包括可能損失全部投資本金。過往業績並非未來投資成果的可靠指標。每一位投資人在做出任何投資決策之前，應自行進行獨立研究與盡職調查，或諮詢持照的財務、法律或稅務顧問。

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