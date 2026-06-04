STARTEEPO Invest在2026年第二季度收益发布前将Xerox持股比例增至6%以上

布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于公开市场股权投资机会的另类投资基金STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”)今日宣布，已将其在Xerox Holdings Corporation（简称“Xerox”或“公司”）的受益所有权股份增加至该公司已发行普通股的6%以上，该消息已在向美国证券交易委员会提交的修订版13D表格文件中披露。

交易完成后，STARTEEPO实益持有约800万股Xerox普通股，并持有额外14万股股票的期权。根据公开的所有权披露信息，STARTEEPO现已成为Xerox的第三大股东。

STARTEEPO Invest董事长Frantisek Bostl表示：“我们继续将Xerox视为一项具有高确信度的投资，也是我们投资组合中最大的持仓之一。随着我们持续分析公司的公开披露信息、战略举措和转型努力，我们的信心也进一步增强。”

在2026年第二季度业绩发布前，信心日益增强

基于对公开信息和公司近期披露信息的持续分析，STARTEEPO对Xerox在即将发布的2026年第二季度收益报告前的运营和财务轨迹保持乐观。我们认为，市场可能依然低估了正在进行的重组计划、Lexmark整合工作以及管理层专注于提高盈利能力并加强公司资产负债表的潜在影响。

加速资产负债表转型

STARTEEPO还认为，近期宣布的认股权证结构可能为Xerox提供了一个独特的机会，随着时间的推移进一步加速去杠杆化。随着公司股价的上涨，行使认股权证可能会导致发行新的股权资本，并相应减少未偿债务。在我们看来，市场尚未充分认识到这一机制及其改善Xerox资本结构的能力的潜在长期影响。

企业工作流基础设施的长期机遇

除了资产负债表转型外，STARTEEPO对Xerox在企业工作流自动化和AI赋能的文档基础设施领域的长期定位也越来越有信心。正如Xerox首席执行官Louie Pastor最近在2026年春季Lytham Partners会议上所指出的那样，公司正在通过一个专门的业务部门投资于AI赋能的文档工作流、智能文档处理、内容管理、全渠道通信和物联网赋能的解决方案。

虽然我们的主要投资论点仍集中在运营改进、利润率扩张、去杠杆化和严格执行上，但我们相信市场可能忽视了Xerox不断发展的企业工作流平台中蕴含的潜在重大长期机遇。

建设性的长期股东

STARTEEPO打算继续作为建设性的长期股东，并可能继续与管理层、董事会、股东、债权人和其他市场参与者就公司的战略、资本结构、运营以及提升长期股东价值的机会保持沟通。

更多信息请访问：www.starteepo.com/xerox。

关于 STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest 是一家总部位于捷克布拉格的另类投资基金，专注于挖掘公开股票市场中具备高确定性的投资机会。公司坚持以基本面研究为核心的长期投资理念，强调严谨深入的分析框架，以及与被投企业开展建设性沟通与长期价值共创。

本通讯所表达的观点仅代表 STARTEEPO 及其关联方自身立场，并不代表任何其他机构或个人的意见。本通讯仅供参考之用，不构成任何投资建议，亦不构成买卖任何证券的要约或邀约。本文所载观点系 STARTEEPO 基于公开信息及其自身分析作出。STARTEEPO 可能基于自身判断，在任何时间且无需另行通知的情况下，买入、卖出、增持、减持或以其他方式调整其投资头寸，而相关操作可能与本通讯中所表达的观点存在差异。证券投资具有重大风险，投资者可能面临本金损失。过往表现并不构成未来业绩的可靠指标。投资者在作出任何投资决定前，均应自行进行独立研究与尽职调查，或咨询持牌财务、法律或税务顾问。

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