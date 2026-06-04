STARTEEPO Invest Aumenta Participação na Xerox para Mais de 6% Antes da Divulgação dos Resultados do 2º Trimestre de 2026

PRAGA--(BUSINESS WIRE)--A STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”), um fundo de investimento alternativo focado em oportunidades de ações de empresas de capital aberto, anunciou hoje que aumentou sua participação acionária na Xerox Holdings Corporation (“Xerox” ou a “Empresa”) para mais de 6% das ações ordinárias em circulação da Empresa, conforme divulgado em um Formulário 13D alterado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

Após a transação, a STARTEEPO detém aproximadamente 8 milhões de ações ordinárias da Xerox e possui opções sobre outras 140.000 ações. Com base nas informações de propriedade disponíveis publicamente, a STARTEEPO agora é a terceira maior acionista da Xerox.

“Continuamos a considerar a Xerox um investimento de alta convicção e uma das maiores posições em nosso portfólio”, disse Frantisek Bostl, presidente do Conselho da STARTEEPO Invest. “Nossa convicção aumentou à medida que continuamos a analisar as informações disponíveis publicamente da empresa, suas iniciativas estratégicas e seus esforços de transformação.”

Aumento da convicção antes dos resultados do 2º trimestre de 2026

Com base em nossa análise contínua de informações disponíveis publicamente e divulgações recentes da empresa, a STARTEEPO permanece otimista com a trajetória operacional e financeira da Xerox antes da divulgação de seus resultados do 2º trimestre de 2026. Em nossa opinião, o mercado pode continuar subestimando o impacto potencial das iniciativas de reestruturação em andamento, dos esforços de integração da Lexmark e do foco da administração em melhorar a lucratividade e fortalecer o balanço patrimonial da empresa.

Transformação acelerada do balanço patrimonial

A STARTEEPO também acredita que a estrutura de warrants recentemente anunciada pode proporcionar à Xerox uma oportunidade única para acelerar ainda mais a redução do endividamento ao longo do tempo. À medida que o preço das ações da empresa se valoriza, o exercício dos warrants pode resultar na emissão de novo capital próprio e na consequente redução das obrigações de dívida em aberto. Em nossa opinião, o mercado ainda não compreendeu totalmente as potenciais implicações de longo prazo desse mecanismo e sua capacidade de melhorar a estrutura de capital da Xerox.

Oportunidade de longo prazo em infraestrutura de fluxo de trabalho empresarial

Além da transformação do balanço patrimonial, a STARTEEPO continua a desenvolver uma convicção crescente em relação ao posicionamento de longo prazo da Xerox na automação de fluxos de trabalho empresariais e na infraestrutura de documentos habilitada por IA. Como observou recentemente o CEO da Xerox, Louie Pastor, na Conferência Lytham Partners Spring 2026, a empresa está investindo em fluxos de trabalho de documentos com IA, processamento inteligente de documentos, gerenciamento de conteúdo, comunicações omnichannel e soluções habilitadas para IoT por meio de uma unidade de negócios dedicada.

Embora a nossa principal tese de investimento permaneça centrada na melhoria operacional, na expansão das margens, na desalavancagem e na execução disciplinada, acreditamos que o mercado pode estar a ignorar uma oportunidade potencialmente significativa a longo prazo incorporada na plataforma de fluxo de trabalho empresarial em evolução da Xerox.

Acionista construtivo de longo prazo

A STARTEEPO pretende permanecer um acionista construtivo no longo prazo e pode continuar a se envolver com a administração, o Conselho de Administração, os acionistas, os credores e outros participantes do mercado em relação à estratégia da Empresa, estrutura de capital, operações e oportunidades para aumentar o valor para os acionistas no longo prazo.

Informações adicionais estão disponíveis em www.starteepo.com/xerox.

Sobre a STARTEEPO Invest

A STARTEEPO Invest é um fundo de investimento alternativo com sede em Praga, República Tcheca, focado na identificação de oportunidades de alto potencial nos mercados de ações. A empresa aplica uma abordagem de investimento fundamentalista e de longo prazo, com foco em análises rigorosas e engajamento construtivo.

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