Lake Mary, Flórida--(BUSINESS WIRE)--De olho no rápido aumento da demanda por energia, bem como no desafiador mercado de geração de energia, a PowerSouth Energy Cooperative está tomando medidas, alavancando suas parcerias estratégicas com o setor para expandir o Lowman Energy Center (LEC), localizado em Leroy, Alabama.

Dentre essas parcerias estratégicas, a PowerSouth selecionou a Mitsubishi Power Americas, Inc. para fornecer uma segunda turbina a gás de última geração, robusta e de classe avançada para a LEC, à medida que a usina se expande para fornecer a tão necessária energia adicional para a região. A Mitsubishi Power, líder mundial em tecnologia de geração de energia, fornecerá sua turbina a gás M501JAC com um contrato de serviço de longo prazo de vinte e cinco anos, e a Burns & McDonnell fornecerá os serviços de EPC.

Transformações energéticas aceleradas, como a relocalização da produção, a eletrificação e a inteligência artificial, estão impactando significativamente a cadeia de suprimentos de geração de energia. A expansão da LEC (Unidade de Energia de Baixa Tensão) da PowerSouth demonstra a capacidade de planejamento de longo prazo da cooperativa e sua disposição em enfrentar esses desafios de forma proativa e antecipada, apoiando o crescimento e o desenvolvimento econômico da região.

Ao aproveitar a infraestrutura existente, a tecnologia avançada de turbinas da Mitsubishi Power e a experiência em EPC da Burns & McDonnell, o projeto de expansão da LEC alcançará a conformidade com as normas de emissões e a eficiência operacional, resultando em economia de custos adicional. A expansão aumentará significativamente a capacidade de geração de energia para os membros de distribuição da PowerSouth no Alabama e no noroeste da Flórida.

A LEC 3 é a segunda turbina a gás M501JAC a operar na LEC. A primeira começou a operar na usina em 2023. A PowerSouth utilizará sua sala de controle existente para a unidade de expansão. Os funcionários da cooperativa já são bem treinados na tecnologia, o que facilitará a transição para a nova unidade. A PowerSouth é tradicionalmente um sistema de geração de energia com picos de demanda no inverno, e a adição da nova unidade à rede elétrica aumentará sua capacidade de inverno de 696 MW para mais de 1 GW de energia, o suficiente para abastecer cerca de 694.000 residências na região.

A M501JAC é líder do setor em confiabilidade, eficiência e potência, podendo fornecer a maior potência em operação de ciclo simples, maximizando a área ocupada pela usina para fornecer a maior quantidade de MW possível de forma confiável. Uma unidade de ciclo simples também oferece flexibilidade operacional, com a capacidade de aumentar e diminuir a potência mais rapidamente do que uma usina de ciclo combinado, ajudando a manter um serviço confiável durante os períodos de pico de demanda. A alta eficiência da unidade se traduz em energia acessível para os membros.

“A PowerSouth está grata por ter um forte relacionamento profissional com parceiros valiosos do setor, como a Mitsubishi Power e a Burns & McDonnell”, disse Damon Morgan, presidente e CEO da PowerSouth. “Nossos membros de distribuição e os membros no final da linha precisam de energia confiável ao custo mais acessível possível. Como cooperativa de geração e transmissão, nossa missão é fornecer essa energia para residências, escolas, organizações, empresas e indústrias em toda a nossa área de atuação. A expansão da LEC é crucial para nossa missão, e nossos fortes laços com líderes do setor nos mantêm bem posicionados para enfrentar os desafios do futuro.”

“Energia confiável é a espinha dorsal de comunidades fortes e da vida como a conhecemos. É o que mantém as empresas funcionando, os empregos locais e as famílias progredindo”, disse Bill Newsom, presidente e CEO da Mitsubishi Power Americas. “O investimento da PowerSouth no Centro de Energia Lowman, incluindo a adição de mais uma turbina a gás M501JAC, demonstra uma verdadeira visão de futuro para atender ao aumento da demanda que estamos observando em toda a região. Tem sido uma ótima experiência trabalhar em parceria com a PowerSouth e a Burns & McDonnell para fornecer infraestrutura de energia confiável e fabricada nos EUA, que apoia o crescimento a longo prazo. Este é o tipo de colaboração que precisamos para garantir que pessoas e comunidades em todo o país tenham a energia confiável de que precisam hoje e com a qual possam contar amanhã.”

“Temos orgulho de apoiar cooperativas como a PowerSouth, que expandem proativamente suas capacidades de geração para atender à crescente demanda por energia”, disse Scott Strawn, vice-presidente sênior e gerente-geral do grupo de Energia da Burns & McDonnell. “Navegar no mercado de energia atual exige uma abordagem simplificada para a execução de projetos. A colaboração entre a PowerSouth, a Mitsubishi Power e nossa equipe integrada de EPC nos permite impulsionar a eficiência e a confiabilidade na construção de turbinas a gás de classe avançada, fornecendo infraestrutura de energia essencial para as comunidades que dependem dela.”

Sobre a PowerSouth Energy Cooperative

A PowerSouth Energy Cooperative é uma cooperativa de geração e transmissão (G&T) de energia elétrica com 18 cooperativas elétricas e quatro sistemas elétricos municipais no Alabama e no noroeste da Flórida. Nossa missão é fornecer energia no atacado de forma segura, confiável e com preços competitivos para promover o desenvolvimento das comunidades atendidas por nossos membros. Coletivamente, os membros fornecem serviços elétricos para residências, empresas e indústrias em 51 condados do Alabama e 10 condados da Flórida.

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power), com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.700 especialistas e profissionais em geração de energia, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários estão concentrados em capacitar os clientes para combater as mudanças climáticas de modo econômico e confiável, ao mesmo tempo em que promovem a prosperidade humana em toda a América do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; mecanismos de transmissão e ilhas de energia; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio ecológico, sistemas de armazenamento de energia de baterias e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que utilizam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções energéticas da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é um dos principais fabricantes mundiais de máquinas pesadas, com negócios de engenharia e fabricação que abrangem energia, infraestrutura, transporte, aeroespacial e defesa. Para mais informação, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e nos siga no LinkedIn.

Sobre a Burns & McDonnell

Trabalhando em mais de 75 escritórios em todo o mundo, a Burns & McDonnell projeta e constrói infraestruturas críticas. Nossa família de empresas - dirigida por engenheiros, profissionais da construção, arquitetos, planejadores, tecnólogos e cientistas - entrega projetos baseados na segurança e no desejo de fazer a diferença à medida que tornamos nossos clientes bem-sucedidos. Fundada em 1898, a Burns & McDonnell é 100% propriedade dos funcionários. Para saber mais.

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