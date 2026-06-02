威科集团助力悦榕集团借助CCH® Tagetik加速财务关账并强化全球报告

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球专业信息、软件解决方案与服务领域的领导者威科集团今日宣布，CCH®Tagetik财务关账与合并解决方案已在悦榕集团成功实施并正式上线。悦榕集团是全球领先的独立多品牌酒店集团之一，旗下拥有覆盖23个国家、涵盖酒店、度假村、水疗、画廊、高尔夫及品牌住宅的多元化产品组合，共运营12个全球品牌。Wolters KluwerCCH® Tagetik Financial Close and ConsolidationBanyan Group.

本次实施是悦榕集团财务转型历程中的重要里程碑，标志着其合并环境的现代化升级，并为这一高度复杂的全球化组织建立起可扩展的、基于云端的法定报告基础。通过以CCH Tagetik替换原有遗留合并系统，悦榕集团大幅加快了集团关账速度，同时全面强化了企业的治理水平、可审计性与数据准确性。

应对全球酒店集团多准则、多主体合并的挑战

悦榕集团业务遍及23个国家的80余家法律实体，运营着复杂的法律与财务架构。集团在新加坡交易所上市，旗下一家子集团亦在泰国上市，须同时满足多项监管与会计准则要求，包括新加坡会计准则（Singapore GAAP）和泰国会计准则（Thai GAAP），以及多币种、多分部报告要求。

随着集团规模持续扩大，原有的遗留合并平台愈发难以维护。繁琐的手工流程、有限的灵活性以及对IT支持的高度依赖，制约了财务团队高效应对日益增长的报告需求的能力。

为应对上述挑战，悦榕集团与威科集团合作，实施了CCH Tagetik，构建一套现代化的云端合并平台，专为支持复杂集团架构及未来转型计划而设计。

“悦榕集团在酒店行业中运营着最为复杂的合并环境之一，涉及多准则要求、多地上市以及高度分散的全球业务布局，” 威科集团CCH Tagetik亚太及日本地区董事总经理Kumiko Minowa表示，“CCH Tagetik能够帮助财务团队化繁为简，加快关账周期，并为长期转型构建可信赖的数据基础。”

通过实施CCH Tagetik，悦榕集团已取得显著的运营与治理成效，最突出的成果是财务关账时间缩短了约五个工作日，随着进一步优化的推进，有望实现多达八天的提升。

其他主要收益包括：

80余家实体的合并报告更快速、更准确

数据治理与内部控制能力显著增强

因架构优化和追溯性提升，审计问题大幅减少

对多准则及多币种要求的无缝支持

“我们原有的合并系统已成遗留系统，陈旧且难以维护”悦榕集团企业财务主管Kelvin Tan表示，“我们希望迁移至基于云端、面向未来的解决方案，让用户能够更独立地进行管理，减少对IT的依赖。自CCH Tagetik上线以来，我们已将关账时间缩短了约五个工作日。”

除关账与合并功能之外，CCH Tagetik平台还为悦榕集团提供了可扩展的基础，以支持未来的各项举措，包括预算与规划、智能信息披露以及ESG报告。Wolters Kluwer持续的创新投入确保平台能够与悦榕集团不断演变的监管、运营及可持续发展需求同步成长。

如需进一步了解，请阅读悦榕集团成功实施CCH Tagetik智能平台的完整案例研究。

关于威科集团

威科集团（欧洲交易所：WKL）是面向医疗健康、税务与会计、金融与企业合规、法律与监管、企业绩效及ESG等领域专业人士的信息解决方案、软件与服务的全球领导者。我们通过提供融合深度领域知识与技术服务的专业解决方案，每天帮助客户做出关键决策。

威科集团 2025年度营收达61亿欧元。集团服务覆盖180余个国家的客户，在40余个国家设有业务机构，全球员工约21,100人。公司总部位于荷兰阿尔芬安登莱因。

威科集团股票在阿姆斯特丹泛欧交易所（代码：WKL）上市，并被纳入AEX指数、欧洲斯托克50指数（Euro Stoxx 50）及泛欧100指数（Euronext 100）。公司设有赞助级一级美国存托凭证（ADR）计划，ADR在美国场外交易市场交易（代码：WTKWY）。

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