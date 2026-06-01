SymphonyAI lance CINDE Retail Media Intelligence pour connecter le merchandising et les médias pour les enseignes de grande et moyenne distribution

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Les médias de détail sont devenus le flux de revenus à la croissance la plus rapide dans la distribution. Toutefois, les milliards de dollars que les annonceurs de produits de grande consommation y investissent chaque année passent par un système dans lequel les acheteurs des médias et les commerçants ne voient jamais les mêmes données. Les commerçants planifient des assortiments, négocient les dépenses commerciales et exécutent des réinitialisations sans visibilité sur les investissements médiatiques de produits de grande consommation qui entraînent la vitesse de la catégorie, tandis que les annonceurs de produits de grande consommation renouvellent ou marchent en fonction de la preuve d'incrémentalité que la plupart des détaillants ne peuvent pas fournir. Pour relever ce défi, SymphonyAI, un chef de file mondial de l’IA verticale, annonce aujourd’hui la disponibilité générale de CINDE Retail Media Intelligence (RMI), une plateforme d’IA qui relie le merchandising, les médias et l’intelligence client en un seul système en boucle fermée, donnant aux détaillants et aux partenaires de produits de grande consommation une visibilité partagée sur la manière dont chaque dollar des médias fait avancer le secteur, le retour sur investissement des dépenses commerciales et la marge brute à chaque cycle de réinitialisation, la négociation conjointe de la planification commerciale et les périodes de campagne.

CINDE RMI n'est pas une plateforme de réseau de médias de détail. C'est la couche d'intelligence qui rend chaque plateforme RMN plus intelligente. Il se branche aux piles de médias de détail existantes au lieu de les remplacer, et s'intègre aux principaux partenaires de mesure tiers pour la validation d'une incrémentalité crédible pour les produits de grande consommation. Pour les grandes et moyennes enseignes de distribution avec des programmes de médias de détail existants ou naissants, cela signifie accéder à l'intelligence d'incrémentalité basée sur l'IA, à la segmentation précise de l'audience et à l'attribution des médias à l'étagère sans le coût et la complexité d'une migration complète de la plateforme. Pour les annonceurs de produits de grande consommation, cela signifie qu'ils peuvent enfin voir la preuve que leur investissement dans les médias stimule la performance des catégories en magasin, qui est l'obstacle le plus cité à la croissance des dépenses des médias de détail.

Six capacités

CINDE RMI offre six capacités intégrées, chacune construite sur l'infrastructure d'IA de détail CINDE de SymphonyAI :

Veille des audiences pour les médias de détail : les données d'analyse de première partie et le comportement des acheteurs sont convertis en segments d'audience précis, ce qui donne aux partenaires des produits de grande consommation l'intelligence de ciblage dont ils ont besoin pour piloter la vitesse de la catégorie et la fixation du panier, et donne aux commerçants une visibilité sur les segments d'acheteurs qui répondent à l'investissement médiatique.

les données d'analyse de première partie et le comportement des acheteurs sont convertis en segments d'audience précis, ce qui donne aux partenaires des produits de grande consommation l'intelligence de ciblage dont ils ont besoin pour piloter la vitesse de la catégorie et la fixation du panier, et donne aux commerçants une visibilité sur les segments d'acheteurs qui répondent à l'investissement médiatique. Mesure de la campagne médiatique au détail : mesure des campagnes en boucle fermée utilisant l'inférence causale et la modélisation adstock pour produire iROAS, ROAS, nouvelle marque, nouvelle catégorie et valeur à vie. Pour les commerçants, cela permet de convertir les négociations sur les dépenses commerciales en les faisant passer du statut d'hypothèses sur l'ascenseur promotionnel à celui de données vérifiées et vérifiables sur la performance des catégories.

mesure des campagnes en boucle fermée utilisant l'inférence causale et la modélisation adstock pour produire iROAS, ROAS, nouvelle marque, nouvelle catégorie et valeur à vie. Pour les commerçants, cela permet de convertir les négociations sur les dépenses commerciales en les faisant passer du statut d'hypothèses sur l'ascenseur promotionnel à celui de données vérifiées et vérifiables sur la performance des catégories. Conseiller en placement de produits de grande consommation : une intelligence au niveau du portefeuille qui identifie les écarts de dépenses de produits de grande consommation dans le portefeuille de catégories, met en évidence les opportunités de vente incitative alignées sur le calendrier de réinitialisation et convertit les données de planification des catégories en investissements publicitaires incrémentaux, donnant aux commerçants une vision claire des partenariats de fournisseurs qui sous-financent les catégories et de l'opportunité de dépenses commerciales.

une intelligence au niveau du portefeuille qui identifie les écarts de dépenses de produits de grande consommation dans le portefeuille de catégories, met en évidence les opportunités de vente incitative alignées sur le calendrier de réinitialisation et convertit les données de planification des catégories en investissements publicitaires incrémentaux, donnant aux commerçants une vision claire des partenariats de fournisseurs qui sous-financent les catégories et de l'opportunité de dépenses commerciales. Attribution en magasin, vision par ordinateur : la vision par ordinateur déployée au niveau du magasin vérifie que les placements médiatiques en magasin se sont déroulés comme prévu, comblant l'écart de conformité promotionnelle entre la réservation de la campagne et l'exécution physique, et alimentant les données d'exécution vérifiées dans la prochaine fenêtre promotionnelle et l'examen JBP.

la vision par ordinateur déployée au niveau du magasin vérifie que les placements médiatiques en magasin se sont déroulés comme prévu, comblant l'écart de conformité promotionnelle entre la réservation de la campagne et l'exécution physique, et alimentant les données d'exécution vérifiées dans la prochaine fenêtre promotionnelle et l'examen JBP. Moteur de campagne agentique pour les médias de détail : les agents d'IA qui surveillent les campagnes en permanence, corrigent automatiquement les placements sous-performants et les segments d'audience, et préparent les briefings JBP de manière autonome, réduisant ainsi le travail manuel de gestion des campagnes pour les équipes des médias et des catégories.

les agents d'IA qui surveillent les campagnes en permanence, corrigent automatiquement les placements sous-performants et les segments d'audience, et préparent les briefings JBP de manière autonome, réduisant ainsi le travail manuel de gestion des campagnes pour les équipes des médias et des catégories. Merchandising et médias en boucle fermée : un modèle de données partagé reliant la planification conjointe des activités et la gestion des catégories directement à la planification et à la performance des campagnes médiatiques au détail. Les décisions d'assortiment, les réinitialisations de planogrammes et les négociations sur les dépenses commerciales sont faites avec une visibilité totale sur ce que l'investissement médiatique de produits de grande consommation fait aux virages de catégorie et à la marge brute, dans le même cycle plutôt que dans le suivant.

Contexte commercial

Les médias de détail sont devenus l'un des flux de revenus les plus rentables disponibles pour les enseignes de distribution, mais la plupart des détaillants le gèrent indépendamment de la gestion des catégories. Les commerçants qui planifient les réinitialisations et négocient les dépenses commerciales n'ont aucune visibilité sur les investissements médiatiques de produits de grande consommation qui stimulent à la vitesse de la catégorie, les ventes dans des magasins comparables ou le ratio marge brute/superficie. Les annonceurs de produits de grande consommation exigent de plus en plus une preuve d'incrémentalité, pas seulement des impressions, et l'incapacité de relier les dépenses médiatiques aux performances de la catégorie en magasin est l'obstacle le plus cité à l'investissement croissant dans les médias de détail.

« Les médias de détail constituent la ligne de revenus qui connaît la croissance la plus rapide pour les enseignes de distribution, mais la plupart des détaillants la gèrent à l’aveugle. Il n'existe aucun lien entre ce que le commerçant sait de la catégorie et ce que l'acheteur de médias vend aux partenaires de produits de grande consommation », déclare Manish Choudhary, président de la vente au détail, SymphonyAI. « CINDE RMI change la donne. Lorsqu'un annonceur de produits de grande consommation peut voir exactement comment son investissement dans les médias se connecte aux performances de la catégorie en magasin, vérifiées par la vision par ordinateur et mesurées par l'incrémentalité causale, la conversation passe de la justification des dépenses à la croissance de l'investissement. Voici la clef que nous mettons entre les mains des acteurs du secteur. »

Pour programmer une démonstration et pour rencontrer l'équipe SymphonyAI au NRF APAC, rendez-vous sur le stand 1514. SymphonyAI participera également à deux sessions du salon :

Session BIG Ideas — mercredi 3 juin, 14h20 – 14h50, niveau 1, scène EBI 1 : Surachai Hirannitichai, directeur des technologies numériques du groupe, Big C Supercenter, rejoint Paul Howe, directeur général, ReadyMS Thailand, et Manish Choudhary, président de la vente au détail, SymphonyAI, pour discuter des points de friction des détaillants à l’origine de la transformation technologique chez Big C, une étude de cas en direct sur la manière dont l’une des plus grandes enseignes de distribution d’Asie-Pacifique repense son infrastructure numérique.

Visite du salon, l'IA générative au service de l'interaction avec les clients : les détaillants examineront la feuille de route technologique de l'IA générative pour fournir des informations sur la création de valeur, y compris des revenus plus élevés et des gains d'efficacité rationalisés. Les détaillants participant au NRF APAC peuvent ajouter cette visite guidée à leur dossier d’inscription.

À propos de SymphonyAI

SymphonyAI propose des plateformes de produits d’IA verticale qui aident les entreprises à relever leurs défis les plus complexes et de grande valeur, depuis la protection contre la criminalité financière jusqu'à l’amélioration des performances des magasins, en passant par l’amélioration de l’efficacité de la fabrication. Fort de la confiance de plus de 2 000 entreprises clientes dans le monde, dont 200 des plus grands établissements financiers, les 25 plus grandes sociétés de produits de grande consommation et bon nombre des plus grandes enseignes de distribution et fabricants industriels du monde, SymphonyAI fournit des applications formées à des domaines spécifiques et des agents préconçus prêts à travailler dès le premier jour. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.symphonyai.com/.

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