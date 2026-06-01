SymphonyAI lanza CINDE Retail Media Intelligence para integrar la gestión de categorías y los medios minoristas en cadenas de supermercados de mediana y gran escala

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Los medios minoristas (retail media) se han convertido en una de las fuentes de ingresos más rentables y de mayor crecimiento para los supermercados. Sin embargo, los miles de millones de dólares que las empresas de bienes de consumo masivo (CPG) invierten cada año en este canal circulan a través de un sistema en el que compradores de medios y responsables de categorías nunca trabajan con la misma información. Los responsables de categorías planifican surtidos, negocian inversiones comerciales y ejecutan renovaciones de planogramas sin visibilidad sobre qué inversiones publicitarias de las empresas CPG impulsan realmente el desempeño de las categorías. Al mismo tiempo, los anunciantes CPG deciden renovar o retirar sus inversiones en función de pruebas que demuestren su impacto incremental, algo que la mayoría de los minoristas aún no puede demostrar. Para responder a este desafío, SymphonyAI, líder global en IA vertical, anunció hoy la disponibilidad general de CINDE Retail Media Intelligence (RMI), una plataforma impulsada por inteligencia artificial que integra la gestión de categorías, los medios minoristas y la inteligencia del comprador en un único sistema de circuito cerrado. La solución ofrece a minoristas y empresas CPG una visión compartida del impacto de cada dólar invertido en medios sobre la rotación de categorías, el retorno de las inversiones comerciales y el margen bruto a lo largo de cada ciclo de renovación, negociación de planificación comercial conjunta y campaña.

CINDE RMI no es una plataforma de red de medios minoristas (Retail Media Network, RMN). Es la capa de inteligencia que potencia las capacidades de cualquier plataforma RMN. En lugar de reemplazar la infraestructura existente, se integra con ella y se conecta con los principales socios externos de medición para validar el impacto real de las inversiones publicitarias conforme a estándares reconocidos por las empresas CPG. Para las cadenas de supermercados de mediana y gran escala que ya cuentan con programas de medios para el comercio minorista o están comenzando a desarrollarlos, esto se traduce en acceso a capacidades basadas en IA para medir el impacto de las campañas, segmentar audiencias con precisión y atribuir resultados desde la inversión publicitaria hasta la góndola, sin los costos ni la complejidad de una migración completa de plataforma. Para los anunciantes CPG, supone disponer finalmente de evidencia concreta de que sus inversiones publicitarias impulsan el desempeño de las categorías en tienda, el principal obstáculo señalado para ampliar la inversión en este tipo de medios.

Seis capacidades

CINDE RMI incorpora seis capacidades integradas respaldadas por la infraestructura de IA para el comercio minorista desarrollada por SymphonyAI:

Inteligencia de audiencias para medios minoristas: Los datos propios de escaneo y el comportamiento de compra se transforman en segmentos de audiencia de alta precisión. Esto proporciona a los socios CPG las capacidades de segmentación necesarias para impulsar el desempeño de las categorías y aumentar las compras complementarias, al tiempo que brinda a los responsables de categorías visibilidad sobre los segmentos de consumidores que responden a las inversiones publicitarias.

Los datos propios de escaneo y el comportamiento de compra se transforman en segmentos de audiencia de alta precisión. Esto proporciona a los socios CPG las capacidades de segmentación necesarias para impulsar el desempeño de las categorías y aumentar las compras complementarias, al tiempo que brinda a los responsables de categorías visibilidad sobre los segmentos de consumidores que responden a las inversiones publicitarias. Medición de campañas de medios minoristas: Evaluación de campañas en circuito cerrado mediante inferencia causal y modelos adstock, con indicadores como iROAS, ROAS, nuevos compradores de la marca, nuevos compradores de la categoría y valor de vida del cliente. Para los responsables de categorías, esto permite sustituir las estimaciones sobre el impacto promocional por datos verificables y auditables sobre el desempeño real de cada categoría.

Evaluación de campañas en circuito cerrado mediante inferencia causal y modelos adstock, con indicadores como iROAS, ROAS, nuevos compradores de la marca, nuevos compradores de la categoría y valor de vida del cliente. Para los responsables de categorías, esto permite sustituir las estimaciones sobre el impacto promocional por datos verificables y auditables sobre el desempeño real de cada categoría. Asesor de inversiones para empresas CPG: Inteligencia a nivel de portafolio que identifica brechas de inversión en las distintas categorías, detecta oportunidades de crecimiento alineadas con el calendario de renovaciones y transforma los datos de planificación en nuevas oportunidades de inversión publicitaria. De este modo, los responsables de categorías obtienen una visión clara de qué proveedores están destinando recursos por debajo de lo necesario y cuál es el potencial de crecimiento de las inversiones comerciales.

Inteligencia a nivel de portafolio que identifica brechas de inversión en las distintas categorías, detecta oportunidades de crecimiento alineadas con el calendario de renovaciones y transforma los datos de planificación en nuevas oportunidades de inversión publicitaria. De este modo, los responsables de categorías obtienen una visión clara de qué proveedores están destinando recursos por debajo de lo necesario y cuál es el potencial de crecimiento de las inversiones comerciales. Atribución en tienda mediante visión por computadora: La visión por computadora implementada a nivel de tienda verifica que las ubicaciones publicitarias se ejecuten según lo planificado, cierra la brecha de cumplimiento promocional entre la contratación de la campaña y su ejecución física en góndola, y aporta datos verificados al siguiente ciclo promocional y a la revisión de la planificación comercial conjunta.

La visión por computadora implementada a nivel de tienda verifica que las ubicaciones publicitarias se ejecuten según lo planificado, cierra la brecha de cumplimiento promocional entre la contratación de la campaña y su ejecución física en góndola, y aporta datos verificados al siguiente ciclo promocional y a la revisión de la planificación comercial conjunta. Motor de campañas con agentes de IA para medios minoristas: Agentes de inteligencia artificial que supervisan las campañas de forma continua, corrigen automáticamente los emplazamientos y segmentos de audiencia con bajo rendimiento y preparan informes para las reuniones de planificación comercial conjunta. Esto reduce la carga de gestión manual tanto para los equipos de medios como para los responsables de categorías.

Agentes de inteligencia artificial que supervisan las campañas de forma continua, corrigen automáticamente los emplazamientos y segmentos de audiencia con bajo rendimiento y preparan informes para las reuniones de planificación comercial conjunta. Esto reduce la carga de gestión manual tanto para los equipos de medios como para los responsables de categorías. Circuito cerrado entre gestión de categorías y medios minoristas: Un modelo de datos compartido que conecta directamente la planificación comercial conjunta y la gestión de categorías con la planificación y el desempeño de las campañas publicitarias. Las decisiones de surtido, las renovaciones de planogramas y las negociaciones comerciales se toman con visibilidad completa sobre el efecto de la inversión publicitaria de las empresas CPG en la rotación de las categorías y en el margen bruto, dentro del mismo ciclo de planificación y no en el siguiente.

Contexto del mercado

Los medios minoristas se han convertido en una de las fuentes de ingresos de mayor margen para los supermercados. Sin embargo, la mayoría los gestiona de forma aislada respecto de la gestión de categorías. Los responsables de categorías que planifican renovaciones y negocian inversiones comerciales carecen de visibilidad sobre qué inversiones publicitarias de las empresas CPG impulsan el desempeño de las categorías, las ventas comparables o el margen bruto por superficie de venta. Por su parte, los anunciantes CPG exigen cada vez más pruebas concretas del impacto de sus inversiones y no solo métricas de impresiones. La imposibilidad de vincular el gasto publicitario con los resultados obtenidos en tienda constituye actualmente el principal obstáculo para ampliar la inversión en medios minoristas.

“Los medios minoristas representan la fuente de ingresos de mayor crecimiento para los supermercados, pero la mayoría aún carece de una visión completa de su desempeño. No existe una conexión entre la información que manejan los responsables de categorías y lo que los equipos de medios comercializan con los socios CPG”, afirmó Manish Choudhary, presidente del área Retail de SymphonyAI. “CINDE RMI cierra esa brecha. Cuando un anunciante CPG puede ver exactamente cómo su inversión publicitaria se relaciona con el desempeño de las categorías en tienda, validado mediante visión por computadora y medido a través de modelos causales que permiten determinar su impacto real, la conversación deja de centrarse en justificar el gasto y pasa a enfocarse en ampliar la inversión. Ese es el cambio que estamos llevando al mercado”.

Para solicitar una demostración o reunirse con el equipo de SymphonyAI durante NRF APAC, visite el estand 1514. La empresa también participará en dos actividades del evento:

BIG Ideas Session — Miércoles 3 de junio, de 14:20 a 14:50, nivel 1, escenario EBI 1. Surachai Hirannitichai, director digital y tecnológico del grupo Big C Supercenter, participará junto a Paul Howe, director general de ReadyMS Thailand, y Manish Choudhary, presidente del área Retail de SymphonyAI, para analizar los desafíos que enfrenta Big C en su proceso de transformación tecnológica, a través de un caso práctico sobre cómo uno de los mayores operadores de supermercados de Asia-Pacífico ha redefinido su infraestructura digital.

Expo Tour — Cómo interactuar con los clientes mediante IA generativa. Los participantes conocerán la hoja de ruta tecnológica de la IA generativa y obtendrán información sobre cómo esta tecnología puede contribuir al aumento de los ingresos y a la mejora de la eficiencia operativa. Los asistentes a NRF APAC podrán incorporar esta actividad guiada a su inscripción.

Acerca de SymphonyAI

SymphonyAI desarrolla plataformas de IA vertical que ayudan a las organizaciones a abordar algunos de sus desafíos más complejos y estratégicos, desde la prevención del delito financiero hasta la mejora del desempeño en tienda y el aumento de la eficiencia industrial. Más de 2000 empresas de todo el mundo confían en sus soluciones, entre ellas 200 de las principales instituciones financieras, las 25 mayores empresas globales de bienes de consumo masivo y algunas de las cadenas de supermercados y empresas industriales más importantes del mundo. Gracias a aplicaciones entrenadas para sectores específicos y agentes preconfigurados, SymphonyAI ofrece soluciones capaces de generar valor desde el primer día. Para más información, visite https://www.symphonyai.com/.

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