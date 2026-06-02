威科集團協助悅榕集團利用 CCH® Tagetik 加速財務結算並加強全球報告。

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 威科集團全球領先的專業資訊、軟體解決方案和服務供應商今天宣布成功實施並推進 CCH® Tagetik 財務結算與合併在悅榕集團。悅榕集團是其中之一世界領先的獨立多元‑品牌飯店集團透過 12 個全球品牌，在 23 個國家經營多元化的飯店、度假村、水療中心、畫廊、高爾夫球場和品牌住宅。

這項實施標誌著悅榕集團財務轉型之旅的一個重要里程碑，它實現了合併環境的現代化，並為這家高度複雜的全球性企業建立了一個可擴展的雲端法定報告基礎架構。透過以 CCH Tagetik 系統取代原有的合併系統，悅榕集團顯著加快了集團結算速度，同時加強了整個企業的治理、可審計性和資料準確性。

因應全球飯店集團多會計準則、多實體合併的挑戰

悅榕集團的業務遍及23個國家，旗下擁有80多個法人實體，其法律和財務結構十分複雜。該集團在新加坡交易所上市，其子集團在泰國上市，因此必須遵守多項監管和會計準則，包括新加坡通用會計準則（GAAP）和泰國通用會計準則（GAAP）多種貨幣和多分部報告。

隨著組織規模的擴大，其原有的合併平台維護難度日益增加。人工流程、有限的靈活性以及對IT支援的嚴重依賴，都限制了財務團隊高效應對日益增長的報告需求的能力。

為了應對這些挑戰，悅榕集團與威科集團合作實施了 CCH Tagetik解決方案，以提供現代化的雲端解決方案。雲端整合平台旨在支援複雜的集團結構和未來的轉型計畫。

「悅榕集團在酒店業擁有最複雜的併購環境之一，涉及多項會計準則、多家上市公司以及高度分散的全球業務。」威科集團旗下CCH Tagetik亞太及日本區董事總經理 Kumiko Minowa 表示，「CCH Tagetik能夠幫助財務團隊簡化這種複雜性，加快結算週期，並為長期轉型構建可靠的數據基礎。」

透過實施 CCH Tagetik，悅榕集團實現了明顯的營運和治理效益，最顯著的是財務結算速度提高了約 5 個工作天，隨著進一步優化措施的引入，速度還有可能提高到 8 天。

其他好處包括：

更快、更準確地總結80多個實體的報告

更強大的資料治理與內部控制

由於結構和可追溯性的提高，審計問題減少了

無縫支援多種GAAP 與多元貨幣要求

“我們之前的合併系統已經過時，維護起來也很困難，” 悅榕集團企業融資主管Kelvin Tan 表示，“我們希望遷移到雲端。”該解決方案證明了用戶可以更獨立地進行管理，無需大量的IT支援。自從上線CCH Tagetik以來，我們的財務結算速度提高了大約5個工作天。

除了財務結算和整合之外，CCH Tagetik 平台還為悅榕集團提供了一個可擴展的基礎架構，以支援未來的各項舉措，包括預算和規劃、智慧揭露以及 ESG 報告。 威科集團對創新的持續投入確保該平台能夠隨著悅榕集團在監管、營運和永續發展方面的要求而不斷發展。

欲了解更多信息，請閱讀悅榕集團成功實施CCH Tagetik智慧平台的完整案例研究。

關於威科集團

Wolters Kluwer（歐洲證券交易所代碼：WKL）是全球領先的資訊解決方案提供者。軟體以及為專業人士提供的服務衛生保健;稅收和會計;財務和公司合規；法律和監管；企業績效和ESG。我們透過提供以下服務，幫助客戶每天做出關鍵決策：專家解決方案將深厚的領域知識與技術和服務結合。

威科集團公佈2025年全年營收為61億歐元。該集團為遍布180多個國家的客戶提供服務。保持公司業務遍及40多個國家，員工約 21100人該公司總部位於阿爾芬，安荷蘭萊茵河畔，業務遍及全球。

威科集團的股票在阿姆斯特丹泛歐交易所上市（股票代號：WKL），並納入阿姆斯特丹泛歐交易所指數（AEX）、歐洲斯托克50指數（Euro Stoxx 50）和泛歐100指數（Euronext 100）。威科集團擁有一項由其贊助的美國存託憑證（ADR）一級計劃。這些ADR在美國場外交易市場進行交易（股票代號：WTKWY）。

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