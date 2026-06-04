STARTEEPO Invest erhöht seinen Anteil an Xerox vor der Veröffentlichung der Ergebnisse für Q2 2026 auf über 6 %

PRAG--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest („STARTEEPO“), ein alternativer Investmentfonds mit dem Schwerpunkt auf öffentlich gehandelten Aktien, gab heute die Erhöhung seines wirtschaftlichen Anteils an der Xerox Holdings Corporation („Xerox“ oder das „Unternehmen“) auf über 6 % der im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens bekannt, wie in einem geänderten Schedule 13D Filing bei der U.S. Securities and Exchange Commission offengelegt wurde.

STARTEEPO hält nach Abschluss der Transaktion rund 8,0 Millionen Stammaktien von Xerox und verfügt über Optionen auf weitere 140.000 Aktien. Auf Grundlage der öffentlich zugänglichen Angaben zu den Beteiligungsverhältnissen ist STARTEEPO nun der drittgrößte Aktionär von Xerox.

„Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass Xerox eine vielversprechende Anlage ist, weshalb es eine der größten Positionen in unserem Portfolio darstellt“, so Frantisek Bostl, Chairman of the Board von STARTEEPO Invest. „Diese Überzeugung hat sich durch unsere kontinuierliche Analyse der öffentlich zugänglichen Informationen, strategischen Initiativen und Transformationsbemühungen des Unternehmens noch verstärkt.“

Zunehmende Überzeugung vor den Ergebnissen für Q2 2026

Auf Basis unserer laufenden Analyse öffentlich zugänglicher Informationen und der jüngsten Offenlegungen des Unternehmens ist STARTEEPO im Vorfeld der bevorstehenden Veröffentlichung der Ergebnisse für Q2 2026 weiterhin zuversichtlich hinsichtlich der operativen und finanziellen Entwicklung von Xerox. Wir denken, dass der Markt die potenziellen Effekte der laufenden Restrukturierungsmaßnahmen, der Bemühungen zur Integration von Lexmark sowie des Fokus des Managements auf die Steigerung der Profitabilität und die Stärkung der Unternehmensbilanz weiterhin unterschätzt.

Beschleunigung der Bilanztransformation

STARTEEPO ist zudem der Ansicht, dass die kürzlich angekündigte Optionsscheinstruktur Xerox eine einzigartige Gelegenheit zur weiteren Beschleunigung des langfristigen Schuldenabbaus bieten könnte. Bei einem Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens könnten die Ausübungen der Optionsscheine potenziell zur Ausgabe von neuem Eigenkapital und entsprechend zur Verringerung der ausstehenden Verbindlichkeiten führen. Wir sind der Ansicht, dass der Markt die potenziellen langfristigen Auswirkungen dieses Mechanismus sowie die Möglichkeit zur Verbesserung der Kapitalstruktur von Xerox noch nicht in vollem Umfang erkannt hat.

Langfristige Möglichkeiten im Bereich der Workflow-Infrastruktur für Unternehmen

Abgesehen von der Bilanztransformation ist STARTEEPO weiterhin zunehmend davon überzeugt, dass Xerox im Bereich der Workflow-Automatisierung für Unternehmen und der KI-gestützten Dokumenteninfrastruktur langfristig gut aufgestellt ist. Der CEO von Xerox, Louie Pastor, erklärte kürzlich auf der Lytham Partners Spring 2026 Conference, dass das Unternehmen über einen eigenen Geschäftsbereich in KI-gestützte Dokumenten-Workflows, intelligente Dokumentenverarbeitung, Content-Management, Omnichannel-Kommunikation und IoT-gestützte Lösungen investiert.

Unsere primäre Investmentthese basiert zwar weiterhin auf operativen Verbesserungen, Margenausweitung, Schuldenabbau und disziplinierter Umsetzung, doch wir glauben, dass der Markt eine potenziell bedeutende langfristige Chance übersieht, die in der sich weiterentwickelnden Workflow-Plattform für Unternehmen von Xerox steckt.

Konstruktiver langfristiger Aktionär

STARTEEPO möchte weiterhin ein konstruktiver langfristiger Aktionär bleiben. Das Unternehmen behält sich vor, den Dialog mit dem Management, dem Board of Directors, den Aktionären, den Gläubigern und anderen Marktteilnehmern zu Themen wie Unternehmensstrategie, Kapitalstruktur, Geschäftsbetrieb sowie Möglichkeiten zur Steigerung des langfristigen Unternehmenswerts fortzusetzen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starteepo.com/xerox.

Über STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest ist ein alternativer Investmentfonds mit Sitz in Prag, Tschechien, der auf die Identifizierung überzeugender Chancen auf öffentlichen Aktienmärkten spezialisiert ist. Die Firma verwendet einen grundlegenden, langfristigen Investitionsansatz mit Schwerpunkt auf disziplinierter Analyse und konstruktiver Beteiligung.

Diese Mitteilung stellt ausschließlich die Meinung von STARTEEPO und seinen Tochtergesellschaften und von keiner anderen Partei dar. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Investitionsberatung oder Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die hierin angegebenen Meinungen von STARTEEPO basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen und den eigenen Analysen der Firma. STARTEEPO kann jederzeit und ohne Ankündigung Anteile kaufen oder verkaufen, seine Investitionsposition reduzieren, vergrößern oder anderweitig ändern, selbst aus Gründen, die den in dieser Mitteilung ausgedrückten Ansichten entgegenlaufen. Die Investition in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden, darunter der potenzielle Verlust der investierten Kapitalsumme. Die vergangene Leistung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jeder Investor sollte eigene unabhängige Nachforschungen anstellen und eine eigene sorgfältige Prüfung durchführen oder einen zugelassenen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater konsultieren, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.

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