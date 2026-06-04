STARTEEPO Invest verhoogt zijn belang in Xerox tot meer dan 6% vooruitlopend op de winstcijfers van het tweede kwartaal van 2026

PRAAG--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”), een alternatief beleggingsfonds gericht op beleggingsmogelijkheden in aandelen, maakte vandaag bekend dat het zijn positie als uiteindelijke begunstigde in Xerox Holdings Corporation (“Xerox” of het “Bedrijf”) heeft verhoogd tot meer dan 6% van de uitstaande gewone aandelen van het Bedrijf, zoals vrijgegeven in de deponering van een gewijzigde Schedule 13D bij de Amerikaanse SEC (U.S. Securities & Exchange Commission).

Via deze transactie is STARTEEPO begunstigde eigenaar van om en bij 8,0 miljoen gewone aandelen van Xerox en bezit opties op nog eens 140.000 extra aandelen. Op basis van openbaar beschikbare eigendomsinformatie, is STARTEEPO nu de derde grootste aandeelhouder van Xerox.

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